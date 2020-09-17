社評：世貿裁決主持公道 京港投訴美國霸凌

美國打擊「香港製造」

港府申訴天經地義

《港區國安法》實施後，特朗普簽署行政命令，取消美國對港「特殊待遇」，不再區別看待香港與內地。華府政客常稱「支持港人」，然而多項舉措卻是打擊香港，其中一項極不合理的規定，是要求出口到美國的港產貨品，不可再標記為「香港製造」，必須改為「中國製造」。港府致函美國貿易代表，要求美方撤回決定，商經局長邱騰華表示，如果未能達至滿意結果，港府會根據世貿組織（WTO）爭端解決機制採取行動。

香港作為世貿成員，單獨關稅區地位得到世貿及所有成員承認，並非美國「賦予」。世貿所有成員不論經濟體量大小，基本權益都得到保障，不容以大欺小，美方無視世貿有關產地來源的規則，以單邊霸凌手段，將「香港製造」標籤在美國消費者眼前抹走，不僅是指鹿為馬、單方面削弱本港單獨關稅區地位，更侵犯了香港作為世貿成員的應有基本權益，這跟「香港製造」標籤是否「特別優越」無關，倘若美方不肯撤回決定，港府向世貿投訴，乃是天經地義。香港是中國一部分，可是如果有人扭曲這一客觀現實，以此來合理化美方做法，實際就是幫華府詭辯。

世貿1995年正式運作，目前有160多個成員，美國是世貿成立的推手，主導了遊戲規則的制定。世貿體現多邊主義合作，確保國際貿易有規有矩，不會回到叢林法則弱肉強食的時代，然而特朗普政府卻在開倒車，破壞由美國親手促成的貿易規則。國際貿易問題上，特朗普所講的「美國優先」，實際就是企圖以霸凌手段脅迫其他國家，讓美國佔更大便宜。

過去數年，白宮不斷向其他經濟體發動關稅戰，最受注目的當然是中美貿易戰。北京一邊在談判桌與華府周旋，一邊向世貿申訴。本周世貿裁定，美國向超過2000億美元中國貨加徵關稅，不符世貿規則。特朗普無視國際規則，但凡有國際組織不對美國「千依百順」，就肆意攻擊。就像疫下看待世衛一樣，白宮看待世貿裁決，反應又是質疑世貿被中國「操縱」、「無視中國行為不當」。

特朗普早已對世貿嗤之以鼻，華府會否尊重世貿裁決，令人好生懷疑，惟無論如何，這是世貿首度就特朗普對外發動關稅戰作出裁決，向國際社會說清楚是非曲直，對於維護多邊貿易體制有重大意義。平情而論，香港就產地來源標籤問題向世貿投訴，即使得直，華府也未必理會，不過跟北京就貿易戰提出申訴一樣，港府尋求世貿介入，最大作用也是為了讓國際社會認清是非黑白，展示香港是尊重國際貿易規則的世貿成員。

世貿判美貿戰違規

華府退出自招孤立

世貿裁決不會影響中美首階段貿易協議，理論上，中國可就世貿裁決，向美國貨品加徵懲罰性關稅，美方亦可按機制上訴，然而去年以來，世貿上訴法院因為美國阻撓新法官任命而無法運作，上訴機制已經癱瘓，華府下一步有何行動，暫時難以估計，特朗普威脅要對世貿「採取行動」，令人再度關注美國會否退出世貿。

過去廿多年，世界經濟秩序出現深刻變化，原本以美國和西方利益為中心的國際貿易規範，竟讓中國成功崛起，特朗普認為對美國「不公」，要求世貿改革，實際是制訂一套更有利美國的貿易規則。世貿有規則保障發展中國家權利。論人均國民收入，中國肯定仍是發展中國家，可是美國卻要求世貿另立一套「發展中國家」標準，變相將中國當作發達國家看待，無法享有發展中國家應得權利。至於美國癱瘓世貿上訴機構，一大目的是要恢復「關稅貿易總協定」（GATT）時代的仲裁做法。

有別於世貿上訴機制的裁決，美國所倡的仲裁機制，實際就是由涉事雙方商定，強者話事，美國一定佔盡上風，倘若成真，世界貿易必將重回叢林法則時代，可幸世貿決策機制訂明，所有重大決議必須全體成員一致同意，才令美方未能得逞。對美國來說，另起爐灶是一個選項，然而由歐洲到大多數發展中國家，都不會接受美國這一套，華府退出世貿，未能爭取多數國家追隨，只會自陷孤立，這亦是「美國退出世貿」一直只聞樓梯響的原因。當然，特朗普行事難測，退出國際協議有如家常便飯，任何可能性都不排除，然而美國離棄自己一手促成的世貿，對全球貿易和國際和平都是一場災難。

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