社評：第三波疫情首「歸零」 中秋臨近防疫難鬆

大爆發後不易歸零

反彈風險不能低估

昨天本港新增4宗病例，全屬輸入個案，沒有本地感染個案。第三波疫情爆發以來，本港新增病例首度「歸零」，無疑令人振奮，然而單日新增確診病例每天有上有落，現在絕非盲目樂觀的時候，即使防疫措施可以放寬，各方也不能掉以輕心。本港第三波疫情遠比之前兩輪嚴峻，一大原因是不明感染病例眾多，兼且分散各區，意味社區有很多隱形傳播鏈。放眼韓國、新加坡等地經驗，疫情一旦出現大範圍爆發，即使竭力將之壓制下來，往往無法「歸零」。新加坡單日確診病例，自3月中以來從未試過歸零，至於韓國的情况，則是5月梨泰院群組爆發以來未嘗歸零。

疫情無法「歸零」，意味隱形傳播鏈長期存在於社區，防疫稍為鬆懈，疫情隨時又會再度惡化，在這樣的狀態下重啟社會經濟活動，風險一定較大，實現「可持續復常」的難度一定較高。本港第二波疫情放緩後，維持「歸零」狀態好一段時間，今回能否做到，仍是未知之數，未來兩三周將是關鍵。

疫情徐徐放緩，政府放寬晚市堂食逾兩周，疫情亦未見顯著反彈，然而必須指出的是，近兩周錄得的病例，源頭不明個案平均仍佔兩成或以上，反映社區傳播風險仍在；市民經過10周「奮戰」，抗疫疲勞亦甚明顯。政府放寬限聚令至4人，周末各區商場和食肆人頭湧湧。隨着公務員全部恢復上班、學生復課，加上十一國慶及中秋節長假期，疫情復熾風險不能低估。中秋佳節人月團圓，有專家呼籲市民避免大型聚會，部分人也許覺得有點「不近人情」，然而疫下新常態，人人都要適應，專家「溫馨提示」，也只是希望公眾過節不忘防疫。

港府為了應付第三波疫情，除了規管食肆嚴格限聚，同時亦大力提升病毒檢測能力，展開兩項大型自願檢測工作，一是針對特定高風險群組及行業做檢測，二是尋求內地協助，推出普及社區檢測計劃。香港社會撕裂，圍繞普及檢測的質疑聲音不絕，就像政府派發銅芯抗疫口罩一樣，部分人眼中，是否參與普及檢測，甚至跟「是否支持政府」畫上等號，這亦是為何不同陣營都有人從政治角度看待參與人數，然而政治歸政治、抗疫還抗疫。普及社區檢測有助找出隱形病人，同時亦有助掌握全港疫情，既然資源許可，就應該去做。

總結普及檢測計劃，全港178萬人受檢，發現32宗陽性個案，連同追蹤密切接觸者，合共找出42名隱形病人。港方為檢測計劃耗資約5億元，主要用在本地工作人員酬金，有人質疑成本高、效益低，然而疫情防控本來就不應單從成本效益考慮，社區少一條傳播鏈，就少一個潛在爆發源頭，何况疫情愈早受控、社會愈早重開，為防疫付出的民生經濟代價也可減少，若要將之量化，金額可以是檢測開支的很多倍。

普及檢測有作用

汲取經驗助抗疫

普及檢測的陽性比率約為0.002%，即每10萬人有兩個人感染，以此比例推算，現時本港隱形病人未算太多，各方只要保持警覺，第三波疫情仍有斷尾機會；當然，有人或會認為0.002%的比率，正好「證明」普及檢測「勞民傷財」，不過話說回來，第三波疫情特定群組檢測計劃，檢測近50萬個樣本，當中84個陽性，比率也僅為0.015%，然而相關檢測計劃的作用毋須懷疑。無論如何，普及檢測計劃已告一段落，與其爭論參與人數多寡或成本效益，不如看看有什麼經驗可以汲取，務求日後抗疫工作做得更好。

普及檢測計劃中，有人因為有病徵四度求醫，卻未獲私家醫生安排檢測，最終經由普及檢測確診。疫情防控是眾人之事，私家醫生在前線接觸病人，應提高警覺，協助全城防疫把關。普及檢測計劃顯示，但凡某區出現確診病例，區內市民對於病毒檢測需求都會顯著增加，當局派發深喉唾液樣本檢測瓶，安排應更加便利市民。隨着本港檢測能力提升，當局應針對特定行業及處所，諸如的士司機和安老院等，更頻密地安排定期檢測，同時亦應考慮引入更多措施，提高病毒追蹤能力。新加坡政府向國民派發藍牙裝置，希望有助追蹤密切接觸者，香港是否可以仿效，值得參詳。第三波疫情尚存變數，社會重開必須小心審慎，放寬限聚不能過急，各行各業需要忍耐，港府亦要做好「外防輸入」工作，不能重蹈類似豁免海員檢疫的覆轍。

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