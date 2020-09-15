社評：更換信號系統急煞停 港鐵老毛病依然故我

系統可致列車「入錯線」

港鐵談風險輕描淡寫

東鐵線新信號系統和新9卡車原定上周六（12日）運作，港鐵本月初才表示已演練逾6000次，上月底通過機電署和運輸署審批，未料計劃臨門一腳煞停。港鐵解釋，系統最後複檢時，在行車路線設定及相關管控安排方面，「發現不理想情况」，列車有可能行錯線入錯站，系統需要「優化」，所以暫緩更換計劃。更換信號系統事關重大，若有「不理想情况」，理應及早發現改善，沒理由等到最後一刻才叫停，何况新系統所出現的問題，豈止「不理想」，而是壓根兒不應該出現。港鐵愈輕描淡寫，愈令人覺得文過飾非。

信號系統按時間表設定行車路線，根據機電署說法，新系統原定啟用前兩天，署方得悉港鐵測試軟件期間曾經出現不正常情况，行車路線設定有可能意外重複、導致列車「行錯線」，例如原定前往落馬洲站或馬場站的列車，結果跟隨了上一列車行駛的路段，進入錯誤的車站。港鐵則強調，工程團隊只是基於行車路線設定表現的分析，推斷有此可能，發生的機率其實「極低」。港鐵再三重申，現實測試中沒有列車入錯站，就算真的出現這種情况，列車亦有自動保護系統，強調「不影響安全」，云云。

鐵路服務最重要是安全可靠，一次意外足以釀成重大傷亡，就算出錯機率再低，能夠避免便應盡力避免。列車防撞系統，是危急關頭制止巨禍發生的「最後防線」，不是為一個明知有潛在出錯風險的信號系統「包底」。將乘客安全送抵目的車站，是鐵路公司最基本的責任，信號系統有可能令列車「行錯線入錯站」，本身便是重大問題，港鐵必須找出癥結所在，將問題徹底解決，將之僅僅說成是需要「優化」，根本是淡化問題。港鐵有必要徹查問題所在，給公眾一個交代。

過去10多年，港鐵業務不斷擴張，組織架構複雜，工程部門猶如獨立王國。高鐵和沙中線工程風波，一再反映港鐵管理層無力駕馭工程問題，前線亦未有主動通報問題，甚至出現「一層瞞一層」的情况，港鐵董事局無法有效監督管理層，港府作為大股東，亦無法有效監管港鐵。每次鬧出重大工程風波後，港鐵都承諾改革，然而這次煞停更換信號系統事件，卻令人覺得港鐵一系列內部管理及監管問題，從未真正改善。

內部通報未見改善

公司文化急需整頓

根據港鐵說法，早於今年5月，工程團隊已發現信號系統有潛在問題，認為可透過人手監控等措施，處理行錯線入錯站的風險，直至最近公司作最後審視，認為有關做法不理想，需要先作改善。機電署則表示，他們在正式換信號系統前兩日，才收到港鐵通知，得悉5月測試時曾出現不正常情况，政府認為港鐵必須確保系統無問題，方可投入服務。有港鐵董事局成員則透露，過去數月未曾在董事局聽到有關東鐵線換新信號系統的問題。港鐵管理層何時知悉問題、事件有否涉及瞞報，有待進一步了解；究竟是港鐵還是港府決定煞停更換系統、港鐵董事局是否一直蒙在鼓裏，暫時亦不清楚，然而諸多環節都反映港鐵老問題依舊。

政府要求港鐵遞交報告，詳細解釋出現不正常情况的原因，以及為何遲遲沒有匯報，至於港鐵亦宣布成立調查委員會，徹查事件始末。近年港鐵屢爆工程風波，每次出事後，檢視公司內部溝通情况，以及港鐵與政府部門之間的通報情况，幾乎已成指定動作，然而如果只是流於文字遊戲，不去切實扭轉積弊，再多的報告也不會帶來改善。港鐵必須從整頓內部文化入手，改善工程透明度不足的問題，避免出現個別部門說了算的情况。港鐵要以實際行動，展示改革的決心和能力，倘若每次檢討過後，各部門都是意見接受、態度照舊，改革只會淪為空談。

歡迎回應 editorial@mingpao.com