社評：德俄關係遭毒化 北溪-2項目瀕危

落毒事件諸多巧合

輸氣項目首當其衝

8月20日，俄國異見領袖、反腐基金會創始人納瓦爾尼，在國內航班上身體不適，緊急降落後被送院治療。其助手稱他曾在機場咖啡店飲過茶，可能中毒，惟院方稱在其血液、尿液中未發現有毒物質。兩日後德國派機把昏迷的納瓦爾尼接往柏林醫院。德國政府9月2日發表聲明稱，德軍實驗室已確定納瓦爾尼為神經毒劑「諾維喬克」中毒。由於該毒劑為俄國獨家擁有，之前亦發生過在外國的俄國敏感人物被指遭同類毒劑毒殺事件，西方輿論因此一致將落毒矛頭指向克宮，莫斯科則矢口否認。

今次事件的發生有諸多巧合之處：俄羅斯盟友白俄羅斯正面臨政治危機，俄羅斯也於本周日（13日）舉行地方選舉。納瓦爾尼曾多次揭露俄政府的腐敗醜聞，亦曾多次被捕判監。近年來，他組織的示威抗議，獲得愈來愈多民眾尤其是年輕人響應，其影響力甚至遠至白俄羅斯，白俄總統盧卡申科就指納瓦爾尼是該國反政府抗議的「幕後黑手」。有分析指莫斯科落毒是為滅聲，而讓德國接走納瓦爾尼，也是為將其驅逐出國，減低其影響力；但亦有消息指，向納瓦爾尼落毒或是為引發俄國內亂，阻止克宮插手白俄事務，同時離間歐俄關係。不論真相如何，事件的確為德俄關係投下一顆「震撼彈」，而德國與俄羅斯最大的經濟合作項目——北溪-2項目首當其衝。

「北溪-2」是經波羅的海連接俄羅斯與德國的天然氣管道項目，輸氣能力為每年550億立方米，歐洲有12國100多家公司參與，其中約一半是德國公司，項目總造價95億歐元，俄歐各出資一半。

歐洲多國長期依賴俄羅斯能源，德國尤甚，約40％的天然氣是自俄進口，「北溪-2」項目能穩定歐洲能源價格的同時，也是歐俄之間最大的經濟合作項目，政治意義不言而喻，這也是美國強烈反對的主要原因。

烏克蘭是美俄在歐洲博弈的主戰場，烏克蘭依靠俄國天然氣管道過境中轉每年可收30億美元。「北溪-2」項目建成後，歐俄就可完全擺脫對烏克蘭中轉的依賴，烏克蘭收入將大減。波蘭、波羅的海國家、北歐4國或因與俄天然氣競爭，或因輸氣管道需經本國海域，對「北溪-2」項目也持反對或疑慮態度。

美國總統特朗普為阻止「北溪-2」項目，去年底簽署了制裁參與施工公司的2020年度國防授權法，令瑞士與荷蘭合資的工程公司被迫退出，餘下的160公里管道需俄方獨力完成；美方更表示，要進一步制裁那些協助「北溪-2」項目的公司。

內外壓力陡然大增

默克爾或忍痛中止

對於歐盟和德國來說，「北溪-2」項目已完成94%的工程量，現在中止損失不菲，同時也是要彰顯外交自主性。鄰近、便利的俄羅斯天然氣，價格較美國液化天然氣廉宜，更重要的是，斷絕與俄的能源聯繫，等於變相失去對俄的外交影響力，令歐盟對俄外交只能完全依附於美國。因此，歐盟和德國一直對美國的制裁強硬以對，甚至在納瓦爾尼事件發生後，默克爾還表示，事件與「北溪-2」項目不應混為一談。

不過，近日柏林的內外壓力都在加大。在外部，七大工業國集團（G7）外長8日發表聯合聲明，以強烈語氣譴責納瓦爾尼中毒事件；10日歐盟理事會又決定，將因烏克蘭問題對俄的制裁措施延長半年，至明年3月中旬。而美國國務卿蓬佩奧上周亦表示，美歐都希望俄羅斯「追究相關人員責任」，並警告稱，美國可能獨自採取行動。

在德國內部，明年有力競選執政黨聯盟黨主席的資深政客默爾茨，公開主張中止「北溪-2」，向俄方施壓；支持率第二的綠黨也呼籲停止「北溪-2」項目；聯邦議院外交委員會主席勒特根、自由民主黨副主席蘭布斯多夫等人也都支持中止項目。內外壓力陡增，默克爾7日透過發言人表示，不排除以「北溪-2」項目作為制裁俄羅斯的選項，她又表示，制裁應是全歐洲的決定。現在看來，即使「北溪-2」項目不會完全告吹，最終完成也將遙遙無期。

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