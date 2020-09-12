社評：陳彥霖死因存疑 不應再過當猜測

裁定自殺門檻高

驗屍缺失留遺憾

陳彥霖去年9月19日失蹤，3天後有人在海面發現其浮屍。當時不少人仍在談論八三一太子站「打死人」的流言，又有人聲稱新屋嶺拘留所發生「輪姦案」，海上出現裸屍，即時惹來一些人的想像，有網民言之鑿鑿，懷疑是「先姦後殺」，甚至將矛頭指向警方。香港社會撕裂，對於很多爭議事件，不同人各執一辭，信者恆信、不信者恆不信。陳彥霖之死，不少人期望死因研訊有一個斬釘截鐵的「死因」，然而誠如負責案件的死因裁判官所言，有時即使盡了力，亦未必能找出真相。研訊過程中，並未出現決定性的人證物證，顯示陳彥霖死前遇過什麼人，發生了什麼事，最終陪審團一致裁定陳彥霖死因「存疑」，鑑於遺體腐化，不能確定死因，死亡地點亦不詳。

陪審團裁決無法就陳彥霖死因一錘定音，然而必須指出是，「死因存疑」可不等於陰謀論成立。沒有任何具體證據支持的說法，就算炒作得再言之鑿鑿，永遠只能是陰謀論。看待陳彥霖「死因存疑」裁決，不能斷章取義，必須放在案情細節，以及裁判官所作的引導去理解。

死因研訊要裁定「自殺」或「非法被殺」，法律門檻很高，必須「毫無合理疑點」。對於陳彥霖是否自殺，案情證據無法達到「毫無合理疑點」這一要求。陳彥霖有對立反抗症及急性壓力反應，可能增加自殺風險，然而裁判官認為，這與陳彥霖死前一個月的情况不符，至於陳彥霖是否有幻聽，多位證人和專家說法也不一致。與此同時，陳彥霖遺體沒有遇襲痕迹，驗屍結果顯示私處沒有精液，亦無受其他藥品影響。裁判官以排他法引導陪審團，一開始即排除了他殺及自殺這兩個選項，法律上是很合理的做法。

至於餘下的可能性，即死於意外，由於沒有陳彥霖落海一刻的人證物證，陪審團注定只能根據案情，推斷事情原因和經過，裁判官在引導陪審團時，亦特意提及這一點，強調「推斷」不是「猜測」，這是兩碼子的事。陪審團一致裁定死因存疑，原因是他們未能「毫無合理疑點」證明自殺或他殺，亦無法「推斷」是否意外。若將死因存疑，解讀為「很有可能是他殺」，明顯屬於曲解。當然，法庭按法律原則和定義辦事，對於事情的論斷，往往較常人嚴格很多，惟就算以常人角度，看待案情和證據，也不可能得出他殺的結論。

疑點可以用來質疑一個說法，例如自殺或意外，但要確立一個論述，諸如他殺甚至是先姦後殺，就要從正面拿出證據支持，不能將針對甲方的質疑，簡單視作乙方主張的「證據」。多日來的研訊，沒有任何證據證詞，可以正面支持陳彥霖死因是他殺。屍體赤裸無疑奇怪，但證明不了什麼，身上內衣褲不可能被海水冲脫，不代表一定是遭性侵脫掉；浮屍浸在水中約兩天，存在冲走身上一些線索的可能，然而可不能因此咬定，強姦和謀殺證據的冲走。

陳彥霖曾參與反修例活動，惟案情顯示她的投入程度不高，裁判官引導陪審團亦提到，沒有證據顯示陳彥霖是被襲擊致死、與人有仇，又或參與任何活動令她人身受傷害。陳彥霖之死縱有奇怪或可疑之處，然而硬要將之扯上反修例風暴，繪影繪聲說這是先姦後殺，不僅邏輯牽強，更是「消費」死者、傷害家屬。當然，今次研訊亦折射了一些制度問題，例如本港驗屍安排有缺失，處理浮屍時，原來沒有驗海藻的技術和安排，因而無法判斷死者究竟是溺斃，還是死後遭投屍海中；另外，醫管局亦應檢討現行精神科會診跟進機制，避免出現診斷馬虎情况。倘若不是這些環節出現缺失，也許陳彥霖死因可以水落石出，不會出現「存疑」裁決。

單親家庭悲劇

陳母情何以堪

陳彥霖之死，是一個單親家庭的悲劇，無論陳彥霖還是其母親都是可憐人。研訊顯示，死者來自問題家庭，成長之路崎嶇，然而縱與家人有拗撬，母女內心仍是關心對方。陪審團裁決後，裁判官特別勉勵陳母，彥霖心裏其實對家人很好，希望她的媽媽活得好，陳母聞言亦用紙巾拭淚。陳彥霖死後，陳母承受很大壓力，面對很多無理攻擊。陳母在一次電視訪問中，否認女兒被殺，部分網民反應激烈，有人質疑受訪者不是陳彥霖母親，甚至是「收錢說謊」，這些無憑無據的人身攻擊，對陳母來說是二次傷害、傷口灑鹽，就算死因研訊期間，她和家人在庭外亦曾遭滋擾。部分人繼續肆意炒作陰謀論，死者豈能安息、家屬豈能釋懷。

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