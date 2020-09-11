社評：大流行半載前路茫茫 世局變化看抗疫能力

歐美金磚國家重災

恢復疫前生活無期

3月11日，世衛宣布新冠肺炎疫情大流行，當時全球確診病例不過10萬宗左右，中國佔其中八成。事隔半年，全球確診病例已增至2800萬，死亡人數突破90萬。美國超過600萬人染疫，逾19萬人病殁，成為疫情最嚴重國家。疫情打亂全球產業鏈和供應鏈，各地政府為了應付疫情，紛紛停工、停課、限制旅遊甚至封城，民生大受影響，經濟打擊沉重。除了中國有望保持增長，全球主要經濟體都萎縮衰退。

疫情愈演愈烈，不少人寄望疫苗面世扭轉乾坤，然而世衛本月初才指出，迄今尚未有任何一款疫苗，能夠證明其效用達到世衛定下的門檻，意即接種者至少有五成對病毒有免疫力。世衛估計，即使疫苗研發順利，估計最快明年中才有望大規模接種。另外，疫苗免疫效果能持續多久，仍是未知數，倘若只有半年至大半年，可見將來疫情仍將持續下去，意味恢復疫前生活模式遙遙無期，所有人都要適應新常態。

回首疫情半年發展，全球確診病例最多的8個國家，依次為美國、印度、巴西、俄羅斯、秘魯、哥倫比亞、墨西哥和南非。英法德西等西歐國家疫情反覆，累計總數足以躋身八大。秘哥兩國與巴西為鄰，墨西哥毗鄰是美國。換言之，全球疫情最嚴重的地區，就是歐洲、美國，以及除中國外的4個金磚國家。經濟全球化，構建了一個錯綜複雜的世界體系，若將之高度概括簡化，歐美長居核心養尊處優，新興經濟體扮演消費品生產者和原材料供應者等角色，位於核心的外圍，其他貧窮落後國家，融入全球經濟體系程度較低，位處邊陲。歐美和金磚國家成為疫情主要「震央」，某程度反映了病毒擴散與經濟全球化的關係，至於各國疫情嚴重程度，則主要是受「內因」影響。

美國和巴西的疫情，明顯與政府治理出問題、民粹政治礙抗疫有關。兩國總統經濟先行、抗疫為後。美國水門案名記者伍德沃德出書，援引錄音訪問內容，指出總統特朗普早知新冠肺炎威脅，卻刻意淡化疫情。特朗普辯稱這是為免「製造恐慌」，然而明知威脅真實卻不告訴公眾，無異於隱瞞真相誤導國民。印度、俄羅斯和南非的疫情，則較多跟社會經濟結構因素及抗疫能力有關。以印度為例，莫迪政府早在3月底下令全國「封城」21天，「先抗疫後經濟」，可是印度公共衛生基建薄弱，經濟底子不厚，封城等措施令貧民生計無着，無法有效執行，陷入抗疫不成經濟又重挫的災難。印度第2季經濟萎縮超過兩成，最近單日新增確診超過9萬宗，成為全球紀錄，倘若走勢持續，疫情隨時甚於美國。

疫情和社交限制措施，對窮人打擊最大，失業者眾；富國加緊量化寬鬆「印鈔」救市，實際效果是在國內和國際層面，加劇貧富懸殊。非洲國家除南非外，確診數字未算太高，原因是位處全球經濟體系邊陲、與重災國人員往來相對較少，還是僅因檢測量偏低，目前難以斷言，惟聯合國已關注，部分窮國民眾受全球經濟衰退及國內防疫措施影響，糧食供應可能出現問題，甚至爆發饑荒，呼籲各國捐助，然而疫下以鄰為壑情况普遍，富國願意提供多少幫助，乃是一個疑問。

疫情大流行初期，各國封城防疫，經濟活動大減，各地空氣污染大減，隨着多國堅持重開經濟，溫室氣體排放現已回到疫前水平，科學家警告，全球暖化可能在5年內，突破不可逆轉的門檻，即比工業革命前的全球平均氣溫高出1.5℃。全球暖化水浸眼眉，疫情退卻後，極端氣候危機可能又來，可是現在國際社會連齊心抗疫也做不到，期望各國合作抗暖化，又豈能樂觀。

暖化危機悄然逼近

及早籌謀疫後時代

內地疫情爆發初期，武漢當局應對明顯出了問題，惟中國很快建立起一套強而有力的控疫系統。放眼全球，中國似乎亦是最有能力實現「可持續復常」的國家，毋須將希望全押在疫苗之上。國際關係複雜，影響因素眾多，當中既有主觀政策選擇，亦有客觀條件因素。中美鬥爭激烈，特朗普抗疫不力諉過於人，指控北京隱瞞疫情，又設法拉攏盟友對付中國；與此同時，中國有效控制疫情，各國為求經濟復常，出於利益考慮，又很難放棄與華合作。這兩股力量如何拉扯，將影響後疫情時代的國際格局。全球進入冷戰結束後最不明朗的時期，結局無人能料，唯有盡力做好眼前事，提升疫情控制能力，在世界新格局爭取有利之地。

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