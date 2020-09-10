社評：讓政治歸政治 讓司法歸司法

看待法官裁決

不應顏色先行

香港社會撕裂，反修例風暴以來，司法機構面對大量涉及政治和暴力的案件，法官如何處理，不同政治陣營都密切緊盯。近期本港有關司法公正和獨立的議論甚多，當中既有制度理念層面的，亦有針對個別法官的。香港是法治社會，司法機構工作不應被政治化，理應是社會共識，然而現實發展卻是另一回事。

冰封三尺非一日之寒，本港政治對立愈益尖銳兩極化，並非朝夕之事。過去7、8年，法院也處理過不少具爭議的案件，無論是學民三子案、七警案、旺角暴動案、佔中三子案，總有人不滿裁決，然而各方的評論，大體而言仍是就着案件本身，議事實講理據，公眾亦普遍認同，法庭都是根據法律和證據，公平公正審理案件，然而過去一年，情况卻似乎出現變化。不同陣營人士針對法官的人身攻擊愈來愈多，有理有節的具體討論卻愈來愈少。

今時今日，很多人都以個人政治立場，作為衡量司法「公正」的準繩。有人疑因為不滿梁天琦案裁決，公然在法院外塗鴉，點名侮辱法官；有些人則以政治有色眼鏡看待法官，只因一兩項判決不符合心意，就將法官分黃分藍分紅。終審法院首席法官馬道立宣布明年初退休，由終審法院常任法官張舉能接任，即時有人以張舉能處理立法會宣誓DQ案，採納人大釋法內容，質疑他「立場保守」，「不能接受」；裁判官處理有政治爭議的案件，未准被告保釋，就被質疑是「親建制」、「紅官」；反修例風暴案件，法官也隨時可能僅僅因為一兩宗案件的判決，而被貼上「黃官」或「藍官」的標籤。

本港有健全司法制度，若不滿判決，大可提出上訴，倘若裁決確有思慮不周之處，上級法庭自然會糾正，去年發生的侮辱國旗案，被告未有判監，當局認為量刑過輕，要求覆核刑期，上訴庭最終亦裁定律政司得直。誠然，本港司法制度，設有投訴法官行為秘書處，然而有關機制不應被濫用，投訴者有責任提出充分理據。刑事案件的審訊結果取決於證據，包括是否充分有力等，「公正審判」並非指法庭必須因應被告的個人或政治觀點，作出有罪或無罪的判決。任何人假「公義」之名濫用投訴機制，實際是向司法人員施壓。

法官必須秉持中立

分黃分藍法治危矣

法治是凝聚社會的基石，一旦法治受到破壞，要復元殊不容易。法官判決不能受民粹政治力量拉扯，社會亦不應隨便用政治顏色看待法官；與此同時，法官亦有責任展示，他們是秉持公正公道審理案件，沒有將法律以外的其他因素，包括個人感情以至政治立場，帶入裁判之中。法官履行職責，必須以法律條文、法律精神為依歸，《法官行為指引》規定，法官處理案件，不得有任何實際偏頗，又或表現出存有偏頗的觀感。今年較早前，有法官審理反修例案件期間，因為就具爭議的政治議題發表意見，惹起爭議；最近又有裁判官捲入新的政治風波，事件如何處理，應該交由司法機構決定，外界不應施壓。無論如何，法官庭上言行必須小心謹慎，避免引起不必要的猜測，又或給外界留下其他觀感。

香港正處多事之秋，司法獨立公正必須堅持，絕對不能成為政治工具。為了政治鬥爭，不同陣營都有人希望司法人員傾向自己一邊，然而司法制度被任何一種顏色控制，輸的都是法治。今年初法律年度開啟典禮，馬道立表示，比起以前，世界、法律環境和本港社會均有改變，但是法官仍會依法處理案件，態度和做法均沒改變。如果本港的法官，真的有「黃官」、「藍官」之分，這不僅與馬道立的說法相左，也肯定是香港法治的不幸。倘若法官將個人政治立場帶入審訊之中，甚至影響裁決，將對法治構成致命破壞。

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