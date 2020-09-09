社評：汲取外國失策教訓 旅遊氣泡循序漸進

做好本地檢測把關

勿蹈豁免海員覆轍

第三波疫情逐步緩和，成果得來不易，整體防疫意識不能鬆懈，至於具體防疫措施則可適度鬆綁。政府最新公布的放寬安排，一是放寬限聚規定，方便食肆等行業經營，二是重開部分公眾娛樂場所及運動場地，方便市民活動。另外，當局最快下周五為重開主題公園及會展活動鬆綁，同時亦加緊與其他地區磋商建立旅遊氣泡。

香港作為國際都會和樞紐，不能長期閉關鎖港，振興經濟亦需要更多外來活水，不能一味「塘水滾塘魚」，政府要重新啟動會展業，就要讓外人前來。根據當局說法，早在7月初，政府已就建立旅遊氣泡事宜，跟日本與泰國接觸，「港版健康碼」恢復與內地人員往來亦已準備就緒，無奈因為第三波疫情爆發而押後。隨着疫情放緩，現在香港終於有條件落實計劃。內地疫情緩和，未聞有輸出病例，粵港澳旅遊氣泡可望率先落實，至於香港與其他國家的合作大計，昨天政府亦首度有較具體的說明。

政府表示，目前正與11個國家商討落實旅遊氣泡，除了日本和泰國，歐盟方面亦委託了德國，與特區政府磋商。具體操作方面，當局首度提到旅客「單程兩檢」的可能，意即出發前要先做檢測，抵埗後亦要覆檢，兩者結果皆為陰性，始可自由活動，另外，各方也可視乎自身情况，提出額外限制或要求，包括旅客人數上限、只可出入特定個別城市，又或由某些類別人士，諸如商務旅客等先行先試。

今年7月初，香港疫情防控能力，仍受病毒檢測能力不足所拖累，隨着內地拔刀相助，本港檢測能力現已明顯改善，有較佳條件適度打開門戶。普及社區檢測現有百多萬人參與，與防疫專家眼中最理想的數百萬人雖有距離，惟也不是小數目，有利加強其他國家與香港組建旅遊氣泡的信心。各地病毒檢測標準未必一樣，互相認證檢測亦需磋商，然而「單程兩檢」安排，至少確保港府可以自行把關。本港第三波疫情爆發，專家相信肇因是港府豁免海員檢疫，又未嚴格限制他們在港活動，僅靠船公司承諾海員「自律」不出市區。當局未來落實旅遊氣泡，必須汲取教訓，即使是來自低風險地區的人，也必須在指定地點等待覆檢結果，不能只講「自律」。

組建旅遊氣泡，最重要是如何選擇合適伙伴。港府交代旅遊氣泡合作條件，包括兩地疫情受控情况相近或對等，以及兩地疫情管控措施足以令雙方都安心。這兩項合作條件，原則理論當然沒有錯，然而更重要是怎樣實踐。各地具體疫情不同，有些地方確診病例只有3位數，可是病毒檢測比例卻很低，甚至不時有「輸出病例」，研判疫情不能單看個案宗數。另外，各地控疫措施不一，風險評估並無共同標準。舉例說，日本全國單日新增確診逾400宗，東京周一錄得77宗，已是近兩月最低數字，當局準備本月中撤去球場或音樂會最多5000人入座的限制，方便觀眾捧場；相比之下，香港對於何謂疫情受控，門檻便很不同，很多人認為新增確診要持續保持單位數甚至歸零，才能顯著放鬆社交距離限制。兩地政府和專家看待疫情風險未必一樣，如何協調合作，有可能比想像中複雜。

外防輸入是操作前提

旅遊氣泡防本末倒置

今年初夏，歐洲疫情好轉，為了催谷旅遊業，7月起開始對區內外國家鬆綁旅遊限制。歐盟當時定下的旅遊氣泡開放準則，是區外國家疫情不能比歐洲嚴重，具體而言是新增病例平均數字，低於歐洲各國的平均數，然而有關操作明顯失敗，德法西班牙等國疫情明顯反彈，最新單日新增病例介乎2000至4000宗不等，法國和西班牙的累計病例，過去兩個月齊齊翻了一倍，分別達到32萬及52萬宗。歐洲方面的經驗說明，鬆綁旅遊限制不能操之過急，必須小心謹慎。

旅遊氣泡是因應疫下新常態所提出的概念，以「外防輸入」為前提，與其他疫情緩和地區適度恢復旅遊安排，不能將邏輯顛倒過來，變成以旅遊氣泡作為理念包裝，但求盡快恢復旅遊經濟活動，忘卻「外防輸入」這個大前提。組建旅遊氣泡，疫情風險管控一定是首要考慮，港府落實旅遊氣泡，應該循序漸進，商務客先行，急於鬆綁，有可能重蹈歐洲覆轍。

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