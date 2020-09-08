社評：支援不足疫下更甚 照顧者無力又無助

照顧智障人士乏支援

倫常慘劇一宗也嫌多

上周六凌晨，一名中度智障人士在家死亡，頸部有被勒痕迹，死者母親涉嫌謀殺被捕。涉案家庭無家暴紀錄，亦非社署跟進個案。資料顯示死者年滿21歲，必須離開特殊學校宿舍，上月底搬回家居住，未料不足一周即發生悲劇，有指疑兇曾向家人透露，照顧子女「壓力爆煲」感到很辛苦。案情始末和行兇動機，有待司法機關查證，然而家庭倫常慘劇一宗也嫌多，案件背後折射的成年智障人士支援問題，以及照顧者的辛酸困惱，當局必須正視處理。

根據教育局政策，有智力問題的學生，可入讀特殊學校，接受12年免費基礎教育及高中教育，一般而言，年滿18歲中六畢業後便得離校，個別智障學生若有特殊原因，可延長學習年期一至兩年，惟到了21歲便一定要離校。輕度智障人士畢業後，尚可輪候到庇護工場工作，如果屬於嚴重智障，一般只能輪候社署服務，諸如入住中度及嚴重智障人士宿舍，問題是相關院舍嚴重不足，輪候時間至少10多年，即使家長依照申請程序，一待智障子女滿15歲便排隊輪候，隨時也要等到30歲左右，才能獲派宿位。

本港土地短缺，各類院舍俱嚴重不足，弱勢群體得不到所需照顧，釜底抽薪當然是興建更多院舍，然而就算當局能夠排除萬難，大增土地供應，興建院舍亦無法一蹴而就。政府對智障學生畢業後的支援不足，智障人士由離開特殊學校宿舍，到銜接社署的成年人士服務，往往出現「空白期」，部分中度及嚴重智障人士並無足夠自理能力，在家起居飲食需要家人全天候照料，入住院宿又遙遙無期，照顧者壓力之大可想而知。有家長為了照顧成年智障子女而辭工，家計困難，倘若家中還有孺子老弱，照顧者更是心力交瘁；智障者由學校宿舍搬回家居住，同樣需要適應，容易出現情緒問題，甚至與照顧者發生摩擦。

誠然，社署有提供各類社區服務，支援智障人士以及照顧者，可是有關服務本已遠遠談不上足夠，疫情下問題就更為嚴重。當局為智障人士提供的服務，以日間中心為主，今年初疫情爆發以來，日間中心很多時間都暫停開放，暫託服務亦停收會員。對於很多家長而言，智障子女到了日間中心，他們才有機會喘息，可是疫下卻失去了這個「唞氣位」。另外，智障人士往往需要較密集的訓練或學習，方能學會一些技能或習慣，疫下日間中心關閉，很多家居上門服務亦告停擺，又或只能有限度服務，凡此種種，皆令照顧者百上加斤，充滿無助感和無力感。

疫情影響社福服務

政府支援須更到位

疫情打擊百業，中小學長時間無法面授上課，影響固然巨大，然而社福服務所受的影響，卻容易被人忽略。疫下很多日間中心暫停服務，受影響的除了智障人士，還有很多殘疾老弱人士。香港人口老化，不少長者出現各種各樣的退化，需要適當照顧、護理和訓練，日間護理中心提供這方面的服務，同時亦可讓老人家多些參與集體活動，維持社交接觸，然而現在長者們卻要長時間屈處家中，不利身心健康，家中照顧者的壓力亦無可避免增加，倘若家中還有年幼子女要在家學習，照顧壓力就更沉重。部分家庭或可聘請外傭協助，然而並非每個家庭都有條件或適合這樣做。政府有必要因應情况，為他們提供更多支援。

近年本港一再發生涉及照顧弱勢人士的家庭倫常悲劇，突顯照顧者支援問題，當局表示已委託顧問團隊，展開照顧者政策研究，預計明年中完成。政府願意正視問題是好事，然而由開始研究到政策制定和落實，不知還要等多少個寒暑，遠水救不了近火。疫情令照顧者更添壓力，當局必須盡快摸索出疫下社會活動「可持續復常」之道，讓各類社福服務盡量恢復，同時亦應考慮增加上門服務及家訪，提供更到位的支援，讓照顧者得到適切幫助。

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