社評：房屋供應面臨斷層 造地不容繼續蹉跎

土地報告出爐年半

覓地建屋舉步維艱

10多年前港府奉行勾地政策，未再積極造地，土地供應實際由私人把持，近兩屆政府雖有改變之心，卻未見有何法寶。曾幾何時，深圳房地產發展，主要師法香港，結果也出現了「重市場、輕保障」的情况，深圳樓價位居內地之首，人均居住面積300平方呎，未達內地最低標準線。近年深圳改弦易轍「捨港取星」，上月深圳市領導表示，新加坡處理房屋問題，是深圳學習的榜樣，未來當局將大幅下調私人房屋比例，目標是六成市民住在公屋或資助房屋中。反觀香港，土地房屋問題積重難返，政府亦缺乏克服困難的魄力。

今年的《長遠房屋策略》報告，尚有3個月左右便出爐，外界關注10年房屋單位供應目標會否再調低、公營房屋供應缺口會否再擴大，觀乎當局近月一系列數字，情况未許樂觀。政府更新未來5年公營房屋預測建屋量，2024/25年度，預計房委會僅建成5500個公屋及綠置居單位，數字是回歸以來最低。房屋署的數字則顯示，目前公屋輪候冊累計有近26萬宗申請，平均輪候時間升至5.5年。除了覓地及平整土地長期大落後，疫情導致工程延誤，亦對房屋供應造成影響。公營房屋供求面臨「斷層」，政府造地缺乏進展，豈能不叫人憂心。

現屆政府上台後，成立土地供應專責小組，就覓地建屋出謀獻策凝聚共識。小組提交報告，至今超過一年半，可是造地工作迄今未見多少實質進展。報告建議政府優先推行8項增加土地供應選項，包括加快發展新界棕地和私人農地、中部水域填海興建人工島、維港以外近岸填海、重新規劃屯門內河碼頭用地、收回私人遊樂場所契約用地等，然而各個選項的落實進度都相當緩慢。以「明日大嶼」人工島計劃為例，規劃研究撥款仍未獲得立法會財委會通過，整個發展計劃最少延遲兩年；屯門龍鼓灘近岸填海，以及有關內河碼頭用地的建議，在立法會長期半癱瘓下，未知何時才有機會提上議事日程。

加快發展新界棕地，社會雖有共識，可是實際執行依舊困難重重。以元朗橫洲發展為例，重新安置棕地作業者和村民的問題遲遲未解決，部分人之前主張「先棕後綠」，現在又大聲疾呼「不遷不拆」。政府提出「土地共享先導計劃」，盼以公私營合作模式釋放私人土地，今年5月開始接受申請，迄今未有成功個案，發展商有查詢無下文。市民未見政府積極引用《收回土地條例》，處理覓地建屋問題，至於優先收回粉嶺高球場32公頃土地建屋，進度亦比不少市民想像為慢。土地小組報告指出，2026年，本港土地供應面臨815公頃缺口，以現時的造地進度，看不到有及時填補的可能。

民生問題不應政治化

施政報告須果斷進取

前土地小組主席黃遠輝關注，政府覓地建屋力度不足，速度亦不夠快，許多項目都未能上馬，公營房屋供求落差只會愈拉愈大。最近政府在批准改劃土地用途建屋方面，似乎較以往「鬆手」，九龍城廣場改建為住宅，談了20年，早前終獲城規會批出改劃申請；一些發展商希望將旗下貨倉重建為住宅項目，亦得到規劃署放行；然而若不加快大舉造地，徒靠改劃土地用途，不過是杯水車薪。過去一年多，香港飽歷政治風雨，疫下民生困頓凋敝，私樓價格依然居高不下，突顯本港房屋供應嚴重不足，中產供樓負擔沉重，政府亦未能提供足夠公營房屋，滿足中下層市民基本居住需要。

有恆產者有恆心，普羅大眾無法安居，社會難望長治久安，香港很難絕處逢生。本港土地房屋問題不斷惡化，已屆危急存亡之秋，所有人都要面對現實，政府必須拿出決心，大刀闊斧造地建屋，無論收回土地建屋，還是填海造地建立土地儲備，當局必須更加果斷進取，不能再優柔寡斷，下月施政報告，政府必須提出一套切實可行的「追落後」藍圖，加快覓地建屋速度。與此同時，社會上下亦須明白，土地房屋危機迫在眉睫，不能一味空談理念理想，事事政治化，只會令重大民生問題更難解決。

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