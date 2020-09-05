社評：美國步步進逼 一中紅線危矣

作為一個只有千萬人口的中歐小國，捷克參議長訪台在中歐關係掀起波瀾，既有內因又有外因。內因是捷克國內的政爭，維斯特奇爾所屬的公民民主黨，與曾經留學台灣的首都布拉格市長赫日布所屬海盜黨，為在野右翼政黨，但控制了參議院多數議席，與左翼的總統澤曼為敵。6年前，澤曼有意利用中方資助，實現捷克「歐洲交通樞紐」的夢想，惟後來實施並不順利。去年中捷雙邊貿易總額為293億美元，捷克逆差高達243億美元。經濟反映在政治上，右翼在選舉中大勝，促成布拉格市撕毀與北京市的姊妹協議，改與台北市締盟。下月捷克又有參議院選舉，維斯特奇爾訪台，相信亦與選舉有關。

外因就是美國因素，維斯特奇爾訪台前夕，蓬佩奧曾到訪捷克，曾專程到參議院演講，公開力挺維斯特奇爾訪台，點名稱讚。捷克副總理、社會民主黨主席哈馬切克就直指維斯特奇爾訪台，成為美國在台灣問題上的「試驗品」；捷克眾議院副議長、有日本血統的岡村富夫更指摘維斯特奇爾「超越權限」，是為美國利益服務。

捷議長訪台內外有因

成美國對台「試驗品」

在對台灣問題上，美國不僅拉幫結伙，自己更身先士卒。上周一（8月31日），助理國務卿史達偉在公開演講中，承認美台接觸正進行「重大調整」，並罕見地特意強調「六項保證」，將之與中美三個公報和《台灣關係法》並列。

與中華人民共和國建交的180國，均承認或尊重北京的立場，即「世界上只有一個中國，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，台灣是中國領土不可分割的一部分」。在1979年中美建交公報中，美國對於「世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分」的立場，英文版為「acknowledge」，中文版為「承認」，雖然有人認為acknowledge應譯為「認知」，但中美當時在中英文版本上都是簽了字的。1982年在中美發表的「八一七公報」中，美方就對台售武問題亦作出明確的承諾，即逐步減少對台灣的武器出售，「經過一段時間最終得到解決」。

所謂對台「六項保證」，是「八一七公報」發表前，由時任美國在台協會（AIT）台北辦事處長李潔明向台灣總統蔣經國口頭作出的說明：一，美國未確定終止對台軍售日期；二，美國未同意與北京事先磋商對台軍售；三，美國未同意在海峽兩岸間擔任調解人；第四，美國未同意修改《台灣關係法》；第五，美國未同意在對台灣主權採取立場；第六，美國永遠不逼台北與北京談判。以往，美國官員談到對台政策時，會偶爾提及「六項保證」，但像史達偉般正式搬出38年前的外交電文，對「六項保證」加以強調，尚屬首次。

美一中僭建六項保證

溫水煮蛙京投鼠忌器

美國口中的「一中政策」，是僭建了《台灣關係法》和「六項保證」的，甚至有凌駕三個公報的趨勢，與北京的「一中」原則相去甚遠。如果說「六項保證」只是美國作出不會出賣台灣的承諾，對兩岸對立、談判不持立場的話，則今天美國對台灣的所作所為，已是鼓動分裂，遠超「六項保證」。

今年以來，美國挑戰一中底線的舉動不斷，繼月前衛生部長訪台後，美方近日又主動提出設立新的「台美經濟與商業對話」平台，由國務院「第三把手」、次卿克拉奇親自率團赴台，如果成事，將是國務院訪台的最高級官員。

台灣問題一直被視為中方核心利益，一中原則也被視為中方的紅線。但近期美國採取溫水煮蛙的切香腸式手法，漸進式踐踏紅線，特別是慫恿教唆一些小國試探中方的底線，令北京在回應時投鼠忌器，面臨困難。1981年，荷蘭批准為台灣建造兩艘潛艇，北京果斷將兩國關係降至代辦級；1992年法國批准對台出售幻影戰機，北京立即關閉法國駐廣州總領事館，並撤銷廣州地鐵、大亞灣核電站二期工程等大型中法合作項目。但今天，中方對第三國在一中問題上的挑釁舉動，除表示堅決反對外，往往辦法不多，重則擔心中了美國離間之計，輕則引得更多小國政客紛起效尤。長此下去，則一中紅線形同虛設。

美國對台灣的正式外交承認，已是一張未被捅破的窗戶紙，史達偉的發言是危險信號，若美方有朝一日拋棄「一中政策」，北京須有最壞的準備。

■歡迎回應 editorial@mingpao.com