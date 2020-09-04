社評：美拒絕加入國際聯盟 疫苗囤積壟斷風險增

美謀大選前推出疫苗

富國自私拖全球後腿

全球有百多個新冠肺炎疫苗研究項目，已經進入第三階段大規模臨牀測試的不出10個。根據以往經驗，疫苗通過第三階段「試練」的成功率，平均只有一成半。西方富國財力雄厚，可以同時跟多間大藥廠締訂雙邊協議，預早訂購尚在研究中的疫苗，甚至訂明藥廠要優先供貨；弱小國家及地區，單憑一己之力，根本無法像富國般漁翁撒網。COVAX一大目的，正是希望集腋成裘，確保弱小國家及地區也能取得疫苗，避免富國壟斷囤積疫苗。

COVAX由世衛和全球疫苗免疫聯盟（GAVI）等牽頭，是一項協調全球疫苗融資及供應的計劃。聯盟支持多個有成功潛質的疫苗研究項目，並與不同藥廠締訂採購協議。聯盟取得疫苗後將公平分配，每個參與國家及地區，可以取得兩成人口所需的疫苗劑量，優先用於醫護、病人和老弱人士。若之後有更多疫苗供應，則優先用於疫情嚴重國家。目前COVAX涵蓋9個疫苗研究項目，除了英國牛津疫苗及美國兩款疫苗，港大和內地亦各有疫苗項目上榜。雖然港大疫苗項目仍處於初期階段，然而能夠被COVAX看上，足證本港科研水平和實力。早前港府交代疫苗採購方向，除了直接與個別藥廠磋商，亦包括參與COVAX計劃。

對窮國來說，COVAX是救命草，惟對富國而言，只是額外買保險，增加取得疫苗的機會，加上計劃運作模式，某程度是要富國補貼窮國，富國參與誘因當然比弱國低很多。COVAX在融資方面一直未如理想，今年7月，疫苗聯盟宣布有近百中低收入國家參與，可是西方富國反應並不積極，疫苗聯盟要調整方案，降低對富國的要求，同時押後截止參與日期至本月中。歐盟高談多邊主義，在疫苗採購方面卻被指跟美國相似，聚焦與大藥廠簽訂雙邊協議，對COVAX的支持流於口頭，直至最近疫苗聯盟向富國妥協，歐盟才同意讓成員國自行透過COVAX採購疫苗。美國的態度就更不合作，華府表明不會參與，理由之一是世衛「腐敗」。

美國抗疫失敗，總統特朗普諉過中國、世衛以至美國國內權威專家。華府宣布退出世衛，拖欠近億元會費拒絕付款。白宮大搞疫苗民族主義，強調「美國優先」，豪擲百億美元，投資多個疫苗項目，並在合約訂明，疫苗面世後必須優先供應給美國，滿足美方需要後，才可供應他人。早前美國幾乎買斷抗疫藥物瑞德西韋供應，各國為之側目，現在華府表態不參與 COVAX，可能威脅到未來全球疫苗供應和公平分配。

疫苗恐被壟斷

港須加快採購

特朗普爭取連任，再三向美國疾控中心（CDC），以及食品及藥物管理局（FDA）施壓，力求在11月大選前有疫苗可用。不少專家指出，以目前臨牀測試進度，多款候選疫苗都無法趕及在11月前推出，然而美國CDC向州政府發出的最新指示，卻令人關注當局不會等待第三階段臨牀測試結果，就準備在選前大規模接種。這根本就是拿公眾健康和安全作為政治賭注，倘若不幸部分人出現明顯副作用，甚至有可能助長全球反疫苗運動，妨礙日後疫苗接種和應用。

2009年豬流感大流行，疫苗面世初期，西方富國幾乎壟斷了所有供應，可幸病毒殺傷力有限，窮國沒有疫苗亦未至於太糟，可是新冠肺炎的威脅絕非豬流感可比，倘若類似情况再次出現，將是窮國弱國的災難。專家估計，倘若多款新冠肺炎候選疫苗都能通過第三階段臨牀測試，明年底全球有機會量產出約20億劑有效疫苗，可是如果西方富國再次「以本傷人」，以所有國民接種為優先，很多發展中國家及地區的疫苗供應將極度短供。疫苗聯盟的專家便指出，假設每人要接種兩劑疫苗，單是全美國和全歐洲就要用去17億劑。美國拒絕參與COVAX，疫苗面世初期，大有可能出現囤積和抬價的問題，港府必須及早防範。內地疫苗研究多路並進，倘若研發成功，當然可以支援香港，然而港府亦須自行努力，加快疫苗採購進度，不能歎慢板。

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