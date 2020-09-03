社評：飲食業可持續復常 加強防疫兼顧公平

隱形傳播鏈未斷

食肆放寬忌過急

疫下百業凋敝，飲食業是重災區之一，過去半年，香港為了防疫，大多數時間都處於嚴限社交距離狀態，食肆生意慘淡，若沒有抗疫基金「吊鹽水」，可能早已出現大規模倒閉潮。5月、6月本港疫情一度緩和，政府放寬食肆限制，未料好景不常，7月第三波疫情爆發，出現食肆感染群組，當局又要大幅收緊限制，晚上禁堂食超過一個月，嚴重打擊了食肆生意。

最近疫情終有放緩迹象，食肆憧憬放寬，然而當局「鬆綁」步伐未似業界預期。政府上周踏出放寬一小步，宣布食肆可提供堂食至晚上9時，昨天再宣布踏第二步，周五起延長至晚上10時，至於每枱人數上限則維持兩人。當局表示，部分市民放工時間較晚，延長晚市一小時可以方便他們「醫肚」，不過對一些餐廳和酒樓而言，相關放寬對生意幫助很有限，時間上仍然無法像以往般做兩輪晚市生意，何况兩人上限不放寬，每枱客人消費有限，生意難有起色。飲食業處境艱難，部分食肆「山窮水盡」，希望鬆綁步伐加快，心情可以理解，可是從防疫角度，現在貿然大動作放寬，疫情復熾風險不能低估。

本港單日新增病例，目前平均在10多宗的水平拉鋸，不明源頭感染個案仍佔三至五成，意味社區仍有很多隱形傳播鏈，普及社區檢測現有近80萬人登記，對找出更多隱形病人雖有幫助，惟始終與專家希望的數百萬人參與有距離。為了讓社會盡快重開復常，市民應該積極參與檢測，與此同時，飲食業界亦要理解，放寬限制不能操之過急。今年6月父親節前，政府撤去食肆每枱人數限制，未料兩周多後疫情再起，專家認為解封過急是原因之一。倘若當局和業界未做好準備便急於重開，隨時重蹈覆轍。

新冠肺炎疫情未知何時方能斷尾，各方都要適應疫下新常態，找出「可持續復常」之道，這對飲食業尤其迫切。秋冬兩季佳節紛至，是飲食業傳統旺季，然而不少專家亦預期，入冬後疫情又將進入高危期，就算第三波疫情緩和、政府逐步放寬限聚人數，不排除稍後又有第四波、第五波，業界一日無法突破疫情迴圈，只會繼續折騰下去。倘若食肆環境變得更安全，達到更高防疫標準和要求，實現「可持續復常」的機會自然較高。

大集團防疫有優勢

中小型食肆需支援

汲取今年6月急於鬆綁的教訓，當局相信不會再輕易盡撤食肆每枱人數限制。防疫專家建議，食肆應設專人執枱，與傳菜人員分開，另外亦要增加通風換氣設備，至少每小時換氣6次。有人則認為，當局可考慮制訂一套準則，食肆若能達到指定防疫標準，入座率等限制可以相對寬鬆一些，反之則應該嚴格一些。從控疫角度看，這些都是合理建議，至於實際操作則要從長計議，務求切實可行，公平公道。

全港食肆數以千計，規模大小迥異，客路各有不同。連鎖大集團要投入資源改善食肆抽風換氣系統，當然較為容易，對於中小型食肆來說，要重新裝修更換設備達到專家要求，卻非想像般容易；大集團員工眾多，安排執枱專員不會有困難，成本影響亦有限，可是小餐廳樓面侍應可能只有兩三人，要有執枱專員，需要增聘人手，薪酬開支上升幅度可能相當於兩三成，小食肆未必可以應付。

當然，政府可以考慮一些折衷做法，例如有專家提出，倘若小食肆無法做到每小時換氣6次，或可退而求其次，諸如加裝小型抽氣扇或高效空氣過濾機等。理論上，當局可以視乎食肆防疫水平高低，設定不同的入座率和每枱人數限制，鼓勵食肆提升水平，然而具體方案設計，一定要小心謹慎。疫下生意艱難，一些中小型食肆自知難以達到高防疫標準，每枱人數和入座率長期受到嚴格限制，也許寧願結業。倘若方案設計不周，反而有可能引起倒閉潮，加劇失業問題。另外，視乎防疫水平差別對待不同食肆，可能衍生標籤效應，亦容易傾向有利大集團。政府若要引入類似制度，應同時考慮支援中小型食肆提升防疫能力，避免疫下業界強者愈強、弱者愈弱。

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