社評：港康碼通關利復常 再談封關不切實際

推出港康碼只供通關

實事求是不應政治化

控疫之道離不開「外防輸入內防擴散」。內防擴散，必須有一套強大的病毒檢測、追蹤和隔離治療系統，至於外防輸入，當然是做好關口檢疫及管理措施，然而這跟封關鎖港是截然不同的概念。封關是中斷出入孔道的一刀切安排，並非針對病毒輸入風險高低而制定的檢疫把關安排。今年初內地爆發疫情，香港社會封關呼聲甚響。事隔大半年，世界各地疫情變化翻天覆地，不過時至今日，本港仍有一些人將封關掛在嘴邊。本港第三波疫情與當局豁免海員檢疫有關，一些團體和人士又將問題簡化為「封關」，認為這才是「最實際」的防疫方法，云云。

香港是高度開放小型經濟體，疫下社會經濟活動要可持續復常，總得適度打開門戶，以有效管控疫情風險為前提，便利人員往來。第三波疫情爆發，問題核心是任由高風險入境人士免檢疫在社區自由活動，真正要汲取的教訓，是豁免檢疫安排必須分辨風險高低，來自疫情嚴重地區的人，不論職業或身分，入境檢疫把關要從嚴，至於低風險地區人士，可以視乎情况多行一些方便。以「旅遊氣泡」為例，有關概念便是建基於低風險地區之間可以互相豁免檢疫，「健康碼」作為通關工具，目的也是一樣。社會經濟活動若要重開復常，這類低風險豁免安排未來無可避免要增多。

「健康碼」制度始於內地，實際操作有兩重作用，一是實時追蹤密切接觸者或懷疑感染者，一是作為民眾出行的健康風險證明，綠色健康碼既是跨省市出入的通行證，也是能否出入某些公共場所甚至乘搭交通工具的「令牌」。近月本港社會不時有人討論「健康碼」，然而不同人口中的「健康碼」，可以是完全不同概念。有人視「健康碼」為追蹤監控工具，侵犯個人私隱；有人提倡引入「健康碼」，檢測陰性者可於14天內出入本港食肆商場，在他們眼中，「健康碼」是限制部分人出入指定場所的工具，有關做法很可能衍生歧視不公，港府亦認為有關建議不切實際。當局表示，未來推出「港版健康碼」，不會蒐集任何實時信息，只供旅遊出行，不會用於本地。換言之，「港康碼」實際只是出入境的「通關碼」。

根據港府說法，「港康碼」開發早已完成，惟因本港第三波疫情爆發才暫緩推行。當局表示，只要疫情穩定，最快兩周後推出，率先恢復香港與澳門及廣東之間的人流往來，並為未來與其他地區建立「旅遊氣泡」鋪路。當然，「健康碼」作為豁免檢疫隔離的通關安排，一定是「有來有往」。粵港澳「健康碼」互認便利三地對接，當下香港部分人對內地有強烈牴觸情緒，最近有些人重提「封關」，不排除與此有關，可是處理「港康碼」問題，必須實事求是，不能因為政治好惡，不理社會需要。

大灣區民眾互相往來

港檢測收費貴須處理

內地疫情受控，上月武漢水上樂園開派對，數千人泳池狂歡，西方媒體紛紛報道，照片廣泛流傳，成為武漢和內地復常標誌。誠然，疫情容易反覆，內地未來仍有可能零星爆發，惟無可否認的是，近月武漢、北京、大連及烏魯木齊的疫情都很快撲滅，反映內地已有一套板斧，可以迅速高效控制疫情。粵澳7月底開始憑「健康碼」通關，至今未聞澳門出現疫情。香港與內地緊扣相連，疫前很多人都要頻繁來往兩地，當中既有商人和公幹者，亦有跨境學生和「中港家庭」成員；香港經濟疲憊，旅遊業奄奄一息，現在也不是政治掛帥無視現實的時候。

近年但凡涉及內地的事情，例必有很多政治操作，總有人會炒作陰謀論。平情而論，「港康碼」作為通關碼，申請與否屬自願性質，若擔心泄露私隱，可以選擇不申請，沒理由阻礙制度推出便利有需要人士。當事人申請「健康碼」，必然取得病毒檢測陰性證明，過去本港私人機構檢測收費驚人，較澳門和內地高出近10倍，對需要經常來往兩地的港人來說，這是很大的開支。早前當局宣布引入更多私人檢測機構，收費能否顯著下降仍是未知之數，不排除有人出於業界保護主義甚或政治考慮，從中作梗令檢測收費居高不下，當局必須留意相關問題。

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