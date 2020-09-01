社評：隱形傳播埋藏社會 普及檢測有助復常

疫情放緩影響參與度

檢測政治化不利推動

普及社區檢測計劃今天正式展開，過去3天，平均每天有近20萬名市民網上登記預約，全港141個社區檢測中心，目前約有一成全部檢測時段額滿。普及社區檢測計劃源於全民檢測倡議，當局強調普及檢測有助找出隱形感染者，對控制疫情有重要意義，呼籲市民踴躍參加，有醫護團體及民主派區議員則呼籲杯葛檢測，事件變得相當政治化；對於登記情况和市民反應，不同政治陣營人士亦有不同解讀。

網上預約登記尚在進行，最終參與人數，還看數日後的結果。早前有政府顧問專家表示，希望有500萬人參與，觀乎目前走勢，這一願望幾可肯定落空。500萬人參與，是從防疫而言是最理想情况，可是現實跟理想往往有很大距離，政府未就普及檢測參與人數定出目標水平，反映當局心知，以目前香港的疫情和民情，為大規模社區篩查定下高目標，只會不切實際。

公眾參與普及檢測的積極度，與疫情嚴重程度成正比，乃是合理假設，最近將軍澳尚德邨有外賣速遞員一家五口4人染疫，其中一人死亡，居民人心惶惶，尚德社區檢測中心檢測名額迅速爆滿，可以視為一個具體例子。不過本港疫情整體正處於逐步放緩階段，昨天單日確診病例更錄得個位數，比起數周前高峰期天天過百宗，不可同日而語，市民對疫情的憂心度總體下降，必然影響到參與檢測積極度。與此同時，香港社會撕裂對立，瀰漫政治不信任情緒，事情一旦涉及中央和內地，必然有人抗拒。港府民望低落，動員市民參與檢測本來就有難度，普及檢測計劃由內地協助，事態變得更政治化。

過去本港病毒檢測能力不足屢遭詬病，隨着內地支援，現在不僅可以做原有的高風險人士和特定群組檢測，甚至有餘力做大規模社區篩查，從防疫角度看，這理應是好事，可是普及檢測計劃提出之初，即時有人將檢測扯上蒐集港人DNA等政治陰謀論，當局及專家再三強調不存在這一可能，質疑聲音漸漸集中到公共衛生政策和技術層面，諸如成本效益等問題。有人提到美國疾控中心（CDC）最近修訂指引，認為無症狀者「毋須檢測」，亦有人提到，世衛專家認為全民普及檢測「成本太高和不現實」（costly and unrealistic），云云。

不同地方疫情各異，防疫措施亦不一。雖然專家對控疫大策略的看法逐步趨同，可是對具體做法仍有很多分歧。美國CDC修訂病毒檢測指引，惹來當地很多衛生專家抨擊，哈佛大學傳染病學家米拿（Michael Mina）形容，「不去檢測無症狀感染者絕對是倒退」，「我們應該加緊對所有不同人」做快速檢測，然而考慮到美國病例太多，無法再應付大量假陽性個案，當局可以降低檢測敏感度。世衛專家看待疫情，一直是從全球大局出發，大多數國家控疫資源不足，世衛當然要鼓勵它們優先將資源用在最有需要的人身上。

是否參與屬個人決定

號召杯葛違整體利益

全球疫情爆發初期，世衛不主張全民戴口罩，與本港專家看法大相徑庭，一大原因便是當時全球口罩供應緊張，世衛強調必須先照顧醫護病人。病毒檢測問題，世衛最關心是很多國家缺乏資源，以及有些國家想放軟手腳，不對沒有症狀的懷疑感染者做檢測。為免檢測資源匱乏地區東施效顰，世衛不可能隨便主張普及社區檢測，可是香港作為全球少數抗疫資源充裕的地方，由全民戴口罩到社區普及檢測，全都有能力辦到，若不積極作為，反而是有欠於普羅大眾。

普及社區檢測在不同場景的作用有異，當疫情大爆發又或有此勢頭，以高敏度檢測工具配合禁足令等，作用一定最大，然而不代表放在其他場景就是無用。本港持續有三成病例源頭不明，反映社區仍有隱形傳播鏈，愈多人參與檢測，愈有機會找出潛在傳播者，這對於爭取其他地區政府信任，加快建立「旅遊氣泡」或落實健康碼出行制度，亦有正面作用。普及社區檢測屬自願性質，不管市民有何考慮，參加與否都是個人自由，然而從整體社會利益考慮，就算不支持、不參與計劃，也不應消極妨礙甚或呼籲杯葛。疫情時起時伏，無論普及檢查參與人數多寡，今次都是一次重要經驗，讓各方認識普及檢測的操作，為未來疫情威脅再臨，打好迅速應變基礎。

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