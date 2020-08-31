社評：種族矛盾根基深 撕裂有利特朗普

三個月兩次警暴事件

引發全美抗爭騷亂潮

5月25日，明尼蘇達州明尼阿波利斯市一名警察在制服黑人男子弗洛伊德時，跪壓其頸部致其死亡，引發全美大規模反種族歧視和警方暴力執法抗議示威，很多地方的示威活動持續達3個月之久。上周日（8月23日），在威斯康星州基諾沙市，黑人布萊克又因掙脫警方控制、不理警告而遭警察從其背後連開7槍，事後證實他腰部以下癱瘓，將無法行走。事件令持續3個月的抗議火焰再度熾烈，並引發日益嚴重的騷亂，小城基諾沙陷入一片火海之中。

美國社會在一片譴責歧視、譴責警暴聲浪的同時，也出現了撕裂的民意，一些不滿示威騷亂的民兵組織持槍上街，聲稱要協助警察維護秩序。上周二（8月25日）基諾沙街頭，一名17歲白人持槍少年在與示威者衝突時，竟當街開槍射殺兩人，事後被逮捕，並面臨一級蓄意謀殺指控，此事對全國局勢更如火上加油。

上周，針對歧視和警暴事件，威斯康星州的NBA球隊密爾沃基公鹿隊率先決定罷賽，多隊的黑人球員發聲響應，NBA當日的3場季後賽全部推遲。雖然後來在「波神」米高佐敦斡旋下，NBA最終復賽，但卻開創了歷史先河。總統特朗普批評NBA的表現「像政治組織」，又聲稱「不會容忍美國街頭的搶劫、縱火、暴力和無法無天」，下令派遣聯邦執法部門和國民警衛隊前往基諾沙市，「恢復法律和秩序！」

在美國社交網絡，也出現前所未有的撕裂。霍士新聞主播卡爾森（Tucker Carlson）為白人少年的行為辯護，稱他是替不作為的警方「維持秩序」，又批評本應負起責任的警方「放棄了城市」，「拒絕執法」，任由全城陷入火海。但更多的人指摘，警方在背後向布萊克開槍的舉動是「毫無人性、草率鹵莽」；而白人少年殺人後，居然在警察身邊大模廝樣地走開，因此質問，若是黑人開槍打死了白人，警察會不會當場將他擊斃？

有人說，3個月前，膝蓋扼住了美國的咽喉，3個月後，槍聲又刺穿了美國的靈魂！當第二波疫情還未到來，第二波更激烈的街頭暴力已經開始。有美國人在驚呼：難道一場內戰要開始了？！

兩黨大會束手無策

種族歧視根深柢固

今年民主、共和兩黨黨大會舉行之際，正值美國新冠疫情居高不下，連串抗爭騷亂迄今未息，有評論稱美國社會的尖銳對立及動盪不安，為1968年反越戰風暴以來的最高峰。然而兩黨都無適切回應社會的訴求，民主黨只懂打反特朗普牌，推出賀錦麗做副總統人選後，熱中炒作其少數族裔背景，賣弄身分政治，卻對示威者渴求改變結構性種族歧視、削減警方資源等主要訴求充耳不聞；共和黨大會上，彭斯強調與全國警察「站在一起」，印度裔的前駐聯合國大使黑利更稱美國不是種族主義國家，也令人啼笑皆非。

從法律上看，美國確實不是如舊南非般的制度性種族主義國家，但美國的種族平等歷史卻絕不光彩，對黑人等少數族裔的歧視根深柢固。在歷史上對黑奴的壓迫虐待、上世紀60年代對黑人民權領袖的暗殺，都是美國歷史黑暗的一面。今天，儘管出現過黑人總統、黑人副總統候選人、黑人國務卿、黑人球星和明星，但黑人在經濟地位、教育水準上的弱勢，黑人與白人執法者的對立關係，仍在代際傳播。黑人「懶惰」、「犯罪率高」、「智力低下」這類刻板印象，在整個美國社會也是根深柢固，是人心中難以撕下的標籤。

除了種族歧視，社會的撕裂是今年美國社會動盪的最大惡果。根據皮尤研究中心的調查結果，分裂與仇恨在美國政治生活領域日趨顯著，75%的民主黨及共和黨支持者不僅在政策上存在分歧，甚至無法在對世界的基本事實認知上達成共識。民調網站「五三八」（FiveThiryEight）更指出，有三分之一美國夫妻支持不同的政黨。

與全球所有地方一樣，社會撕裂的結果就是，人們只問立場、不問是非，而心懷仇恨的，不止是感覺受歧視的黑人和其他少數族裔，也有對示威騷亂和優惠少數族裔的平權政策不滿的白人。在共和黨大會期間發生的連串抗議騷亂事件，會否令保守派白人更沒安全感，從而協助特朗普後來居上，11月的大選就可見分曉。

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