社評：深圳40年創造奇蹟 香港印記滄海桑田

從排頭兵到示範區

先進智能成功標誌

1980年8月26日，第五屆全國人大常委會正式批准設立經濟特區。深圳特區在建立後的首個10年，被官方定位為「改革開放的排頭兵」，鄧小平要其發揮「技術的窗口、管理的窗口、知識的窗口和對外政策的窗口」作用；第二個10年，增加了「爭當建設有中國特色社會主義的示範地區」的定位；30年時，時任國家主席胡錦濤則要其「為保持香港和澳門長期繁榮穩定、推動兩岸關係和平發展發揮更大作用」。10年前國務院將深圳的城市定位由「華南地區中心城市」，轉為「全國經濟中心城市」。而今天，中央為深圳定的最新目標是「全球性城市」、「中國特色社會主義先行示範區」。

按照官方數字，40年來，深圳的國內生產總值（GDP）從1.97億元增至26,927.09億元（人民幣，下同），增長1.3萬多倍；從最高建築僅有3層，到逾百米以上的摩天大廈有近千幢。2020年《財富》世界500強企業中，深圳擁有8家，營業額與數量都居全球前20位，較大阪、多倫多、休斯敦等城市還多，其中既有恒大、萬科等傳統產業公司，亦有華為、騰訊、招銀、平安等新興科技與金融公司。此外，深圳還擁有中興、比亞迪、大疆、華大等一大批大型知名企業。

先進、智能已成為「深圳製造」的鮮明標籤，在製造業中，先進和高技術增加值比重已分別超過71%和66%；在第三產業中，現代服務業佔比逾70%。而且，深圳九成的創新型企業是本土企業，九成的研發人員在企業，九成的研發經費來自企業，九成的專利產生於企業，九成的研發機構在企業內，逾九成重大科技項目由企業承擔。世界知識產權組織（WIPO）7月的數據顯示，在2020年全球金融科技專利TOP100排行榜中，深圳5家企業躋身前十，其中平安以1604項位列全球第一。

深圳早期，不過是一個大的加工工廠區，1987年推出鼓勵科技人員興辦民間科技企業的政策，才有後來華為、騰訊等公司的茁壯成長。華為創辦之初，只是做電話交換機，比亞迪造汽車之前，是一間電池廠。深圳的發展並非一帆風順，本世紀初發展亦曾遇到樽頸，當時，一篇〈深圳，你被誰拋棄〉的文章震撼當地，時任市長于幼軍與文章作者會面，聽取意見，才確定了深圳今日高新科技、物流、金融、文化四大支柱的產業定位。

發展並非一帆風順

先行先試吸引人才

一個城市對企業家和人才的吸引力，才是其成功基石，深圳從特區創設之初，就改革內地傳統的人事、工資、戶籍、土地等制度，先行先試，出現了內地首家企業自辦的股份制銀行招商銀行、首家股份制保險公司平安保險、首家股份制中外合資企業南山開發等；深圳亦是內地民營經濟最發達的城市，全市2000萬常住人口，登記工商戶近320萬間，居全國各城市首位。因此，過去10年，深圳有8年是全國吸引外來人口最多的城市，吸引高學歷人才的比例在各城市中也數一數二。

與深圳同時設立的經濟特區，還有廣東的珠海、汕頭、福建廈門以及海南島，而深圳能夠一枝獨秀，不能不提香港的因素，先是香港產品的北伐，銷往深圳；繼而是香港製造業北上，轉移至深圳；再後來是香港服務業的北移，港人北上消費。今日，深圳不少地方都帶有香港的印記，深圳先進的醫療服務是由香港引入的，香港的大專院校亦為大學不多的深圳發展科技貢獻不小。

深圳特區成立前的1978年，深圳農民年收入是134元，當時一河之隔的新界農民年收入卻是1.3萬港元。多年前，港人印象中的深圳，除了華強北的山寨手機商，就是東門的大牌檔，加上後來三沙一水的燈紅酒綠、二奶村等。

1998年香港成立由加州大學柏克萊分校田長霖教授領銜的創科委員會時，騰訊才剛成立。2000年騰訊最困難之際，小超人李澤楷入股20%解了馬化騰的燃眉之急，可惜的是，李一年後即將騰訊股份悉數售出，創科委員會後來也無甚建樹。今天，深圳已不再是「三來一補」的「山寨之都」，而是平均每平方公里有5.6家國家級高新技術企業、平均每日有51項發明專利獲得授權、全社會研發投入佔GDP比重逾4%的「中國矽谷」，而香港經濟還在金融、地產、航運等傳統產業打轉。40年前，深圳的GDP不足香港的1%，兩年前GDP已超越香港，確令人有滄海桑田之感。

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