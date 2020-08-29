社評：安倍辭首相未圓宿願 日本內政外交添變數

在位最長日揆

政績有限留憾

日本首相輪替如走馬燈，平均每隔兩三年便換人，安倍能夠連續出任首相7年半，成為日本歷史上在位最長的首相，既有個人成功之道，亦有時勢因素。戰後日本奉行民主制度，政黨輪替次數卻屈指可數，大多數時間都是自民黨一黨獨大，首相人選往往由派閥政治決定，能夠躋身權力核心者，大多來自政治世家。安倍的外祖父岸信介和外叔公佐藤榮作，均曾出任首相，「一家三宰相」，地位顯赫在日本政界無出其右。2006年安倍首度拜相，未幾因為潰瘍性大腸炎惡化辭職。2012年底安倍領導自民黨贏得大選，第2度拜相。安倍提出振興改革藍圖，民眾寄望甚殷，加上在野黨派內鬥一蹶不振，令到安倍得以長期穩居首相之位，未料健康問題再次令到他要掛冠請辭。

過去7年半，安倍為了振興日本經濟，確實下了不少功夫。1990年代日本泡沫經濟爆破，陷入迷失時代，通縮壓力巨大，少子化問題嚴重，人口老化勞動力萎縮，「安倍經濟學」三支箭，矛頭分別指向量化寬鬆貨幣政策、大規模財政刺激政策，以及結構改革，對改善經濟有一定作用，昨天安倍辭職消息一出，日本股市應聲急跌，原因正是投資者擔心「安倍經濟學」未來有變。可是若說「安倍經濟學」令日本走出迷失時代大翻身，似乎也談不上。

安倍第2度上台後，日本經濟雖見增長，惟未算強勁，釋放婦女勞動力等結構改革，亦未見顯著成效。2018年中美貿易戰開打，全球經濟放緩，加上去年安倍政府上調消費稅，都對日本經濟構成壓力，去年第4季GDP開始萎縮，及至今年新冠肺炎疫情爆發，2020年東京奧運化為泡影，日本經濟更是急瀉而下，不僅連續3季負增長，今年第2季GDP更錄得戰後最大跌幅，按年萎縮27.8%，「安倍經濟學」推行以來的GDP累積增長全數蒸發。

日本常被形容為「經濟巨人、政治侏儒」，日本右翼政客多年來的宿願，是推動日本成為全方位的強國，安倍亦不例外。安倍二度拜相後，有3個心願，一是振興日本經濟，二是舉辦東京奧運，三是修改和平憲法，自衛隊正名為軍隊，日本成為「正常國家」，未料一場疫情毀掉了多年經濟增長成果，主辦東京奧運見證日本復興的美夢亦面臨破滅，至於任內修憲大計，則因為未獲國民普遍支持，同樣無法實現。

日本新冠肺炎疫情未如歐美嚴重，惟官方確診數字累計亦有6萬多宗，較毗鄰的韓國多出一截，近期更有惡化之勢，單日新增確診病例近千，安倍一再被轟重視經濟多於抗疫，疫情初期「歎慢板」遲遲未宣布「緊急事態」，今夏疫情反彈仍強推恢復旅遊計劃，安倍民望跌至三成半，是再度拜相以來最低。安倍作為日本「最長命」首相名留史冊，卻未能留下更多政治遺產和重大建樹，最終更因為舊病復發，在民望跌落谷底的落泊情况下黯然辭職，安倍政治生涯一再受挫於病魔，只能徒嘆奈何。

疫下國際格局變

中日關係不明朗

安倍辭職為日本經濟和內政改革帶來變數，後安倍時代日本外交走向，同樣需要密切留意。2012年安倍再度拜相，適逢中日關係因為釣魚島問題陷入谷底，安倍上台初期堅持參拜靖國神社，矢言不會再就二戰歷史問題道歉，兩國關係持續冰封，嚴重影響經濟合作，不利日本復蘇。安倍其後逐步調整對華態度，兩國同意管控分歧改善關係，國家主席習近平原定今年初訪日，更被日方視為重要外交成果，未料最終因為疫情爆發而拉倒，中日關係亦變得不明朗。

疫下中美鬥爭愈演愈烈，日本正試圖利用當前形勢，爭取最大政治和經濟好處，最近日本防相河野太郎提出加入美國為首的「五眼情報聯盟」，外相茂木敏充則訪問東南亞多國，推動印太戰略構思，全都有針對中國的味道，可是日本要拯救經濟，又得與中國合作，下任日本首相如何處理中日與中美關係，現階段仍是未知數。

安倍表示將留任至選出繼任者為止，離任後也會繼續以國會議員身分，推動修憲等主張，不排除安倍想讓親信接任，延續其內政外交路線，然而自民黨內派閥政治複雜，誰人繼任安倍，民望高者不一定佔優，就算安倍想指定繼任人，也要其他派閥支持。新首相上台後，是否一定蕭規曹隨，亦是未知之數。日本國內疫情、經濟形勢以至國際大局，目前均處於關鍵變化時期，安倍離任帶來更多變數，潛在影響不宜低估。

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