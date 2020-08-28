社評：疫下基礎教育新常態 中小學須「可持續重開」

網上學習局限多

復課面授難替代

暑假步入尾聲，新學年即將來臨。當局因應第三波疫情，早於本月初已宣布，中小學9月雖可「開學」，但面授課堂及校內活動均要暫停，直至另行通告，意味莘莘學子只能在家「開學」，新學年初期仍要網上授課。過去兩周，本港疫情有好轉迹象，重開社會經濟活動，又再提上討論日程。昨天教育局長與中小學議會及校長團體會面，商討復課安排，會後有校長透露，復課未有具體日期，暫定不會早於9月14日，教育局傾向9月內分階段復課。

今年1月疫情爆發以來，本港中小學長時間停課，對學生影響很大。雖然各校都有安排網上教學，避免學生荒廢學業，可是很多安排都是急就章，無論教師、學生和家長都缺乏準備，衍生不少問題和混亂。本港中小學奉行校本管理，網上教學各師各法，沒有標準可言，一些條件較佳的學校，能多些安排老師網上授課，然而亦有一些學校主要是單向播放教學影片，所謂「停課不停學」，實際效果既因校而異，亦很視乎學生在家學習的態度。

網上授課考驗學生專注和自律，不少家長和老師都關注，部分學生會否一心二用，一邊「網上學習」，一邊用電腦打機聽歌。在家學習與在校環境大大不同，學生更易心有旁騖，學習效率難免大打折扣。中小學基礎教育長期依靠網上授課，除了影響學生課業，也不利身心健康發展。學童返學，為的不僅是吸收學科基本知識，更重要是在校園生活中，學習人際交往建立友誼，這些都是在家學習無法做到的。若論疫下「復常」，中小學復課的重要性，較重開其他社會經濟活動更高，至於具體安排和決定，當然要視乎疫情走勢。

新冠肺炎對年輕人的致命度相對較低，可是校園確是一個相對容易爆疫的地方，韓國新一波疫情，學校是重災區之一；美國疫情嚴重，部分學校近日重開，迅即爆發疫情。本港第三波疫情回落，現在是關鍵時期，中小學復課安排需要謹慎、循序漸進，然而只要情况許可，大方向仍是爭取早日復課。小五、小六與中五、中六學生面對重要升學關口，小一與中一學生則要適應全新的校園和學習環境，優先讓他們復課是合理安排，相信各方不會有太大異議。對教育界來說，更大的問題是如何確保這次復課「可持續」，不會像今年5、6月中小學短暫復課個多月後，又因疫情惡化腰斬，打亂教學安排，影響學習進度。

過去半年，無論政府、校方、師生和家長，都是以見步行步的心態，處理授課和學習的問題，然而疫情發展至今，大多數人已意識到，新冠病毒不會在短中期消失，人人都要學習與疫共存，倘若無法走出「社會重開——疫情復熾」的迴圈，就算第三波疫情緩和下來，不久可能又有新一浪疫情。疫情曠日持久，處理疫下基礎教育問題，不能再頭痛醫頭、見步行見，必須有較長遠的部署和策略。

照顧基層學童

減少數碼鴻溝

疫下社會經濟活動要做到「可持續重開」，政府必須從檢測、追蹤、隔離治療等方面入手，建立一套高效控疫系統；中小學教育作為社會活動「可持續重開」的重要一環，教育局和校方亦需大膽思考，怎樣將疫情對教育學習的妨礙干擾盡量減少。如常在校上課，一定勝過網上授課。正如飲食業經不起防疫措施「時收時放」的折騰，學生返學也不能「時停時開」，如何有效控制校內爆疫風險至關重要。舉例說，學生午膳進食有傳播病毒風險，為了降低相關威脅，當局最終有可能要考慮，疫情未完之前，中小學應否濃縮課時，長期改行半日制，毋須校內午膳，若部分學生有需要，才安排他們午後回校補課。

當然，疫情反覆難測，網上教學雖非理想選擇，然而也可能是疫下新常態不能迴避的選項。未來一段時間，當局和校方甚至可能要考慮，將回校上課與網上教學「有機結合」。隨着新學期來臨，部分學校投入較多資源和軟硬件，希望提高網上教學質素，然而教師要為網上授課做很多準備，教育局和校方應為他們提供更多支援。另外，網上教學涉及電腦設備等問題，很多基層家庭居住環境狹窄，也沒有足夠的電腦設備或良好的網絡連接，讓多名子女同時在家上課，數碼鴻溝的問題令人關注，當局有必要加強對基層學童的支援，避免他們因為家庭環境和電腦設備不足，嚴重影響學習進度。

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