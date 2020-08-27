社評：抗疫不能政治化 韓國告急有啟示

韓國疫情急轉直下

折射政治撕裂對立

全球疫情爆發半年有多，多個曾被奉為抗疫成功典範的國家及地區，相繼出現問題，先是新加坡不敵疫情失守，最近則是韓國疫情大爆發，兩成個案源頭不明，文在寅政府為了遏阻疫情，重新收緊社交距離限制，除了室內室外限聚、關閉公共設施、公務員在家工作、高風險處所停業，當局本周更下令大首爾地區所有學校改為網上授課。另外，台灣官方數字顯示最近廿多天「本地零感染」，可是同期卻出現多宗「輸出病例」，多國接連發現來自台灣的入境者確診，台灣官方確診病例仍是3位數，不過當局病毒檢測率一直偏低，情况值得留意。

迄今新加坡確診病例超過5萬，韓國累計約有1.8萬宗。過去數周，韓國疫情急轉直下，連續13天錄得3位數新增病例，單日確診個案最近更升破300宗，當局表示病毒「正以可怕速度向全國擴散」，抗疫形勢比今年初更嚴峻，疫情如果再無好轉，就要考慮將應對級別上調至最高的第3級，屆時全國所有經濟和社會活動都要停擺。

病毒不講政治，「防疫長城」哪裏出現漏洞，病毒就會乘虛而入。很多人將防疫焦點放在「外防輸入」，然而現今世界緊扣相連，各地經濟互相依賴，很難為了防疫完全閉關鎖國，若不考慮個別數據不可靠的國家，全球約只有10個國家是零確診，當中絕大部分都是南太平洋島國，國小民寡，對外接觸甚少。「外防輸入」很難滴水不漏，真正的「防疫長城」，既要對外更要對內，做到「內防擴散」。今次疫情中，各地社會長期存在的深層矛盾和弱點，一再成為病毒擴散的突破口，導致「防疫長城」失陷。新加坡4、5月外勞宿舍疫情大爆發，暴露了外勞權益問題；韓國這次疫情危機，則折射了當地的政治撕裂和意識形態對立。

今年初韓國爆疫，「新天地教會」被視為源頭，至於新一波疫情源頭，焦點則落在「愛心第一教會」（下稱「愛心教」）。雖然兩者都是教會團體，然而在不少韓國人眼中，「愛心教」行事更似一個右翼保守政治組織。該教會與韓國政界右翼人士關係密切，不少教會成員都認定，左派總統文在寅是共產主義者，是中國和朝鮮的「傀儡」，並會定期在首爾舉行集會抨擊文在寅。

疫情爆發以來，「愛心教」對於當局的防疫措施和呼籲，一直採取不合作態度。本月中，「愛心教」出現首名確診者，短短一周內，數以百計教眾相繼確診，並在社區引發多個群組感染，然而教會領袖全光勳未理防疫呼籲，號召教眾如常在首爾集會反對文在寅，結果疫情進一步擴散，當局為了追蹤密切接觸者，要求「愛心教」提供信眾名單，然而教會並未積極配合。很多教眾深信病毒是親朝鮮臥底滲透教會蓄意散播，整件事都是文在寅政府的陰謀，企圖利用疫情封禁、消滅「愛心教」，全光勳甚至聲稱，這是一場針對愛心教的「病毒恐襲」。

官民抗疫不齊心

檢查追蹤難起效

韓國政府以大規模病毒檢測，以及高效的病毒追蹤能力，克服今年初第一波疫情，為民主國家控制疫情立下標竿，然而再高效、再強大的控疫系統，也需要各方配合，倘若官民缺乏互信，一切也是徒然。今年5月韓國疫情出現反覆，首爾梨泰院區夜店爆發疫情，部分光顧過當地同志酒吧的客人，擔心性取向曝光，未有配合當局追查病毒，社區傳播鏈無法斬斷，單日新增病例一直無法歸零；今次韓國疫情再起，死穴則是政治對立和不信任，根據韓國當局說法，「愛心教」遲遲未有提供真實完整的成員名單，最終要靠警方持手令搜查教會總部，才取得所有信眾聯絡方法。

抗疫政治化形式林林總總，有些國家疫情慘重，問題出於當權者無視疫情和科學，個人政治利益先行，防疫工作滲入大量政治計算和操作；有些地方則像今次韓國般，問題出於政治不信任，未能上下一心抗疫。疫情曠日持久，為免久守必失，官民必須放下分歧，通力合作。病毒追蹤必須快而準，現在韓國當局要力挽狂瀾，難度之大可想而知。今次韓國疫情告急，正好提醒所有人，抗疫要齊心，切勿政治化。

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