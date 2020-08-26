社評：「三收三放」踏首步 疫情迴圈須突破

抗疫疲勞要唞氣

防疫意識勿鬆懈

第三波疫情上月爆發，本港防疫措施收緊至前所有未的程度，二人限聚令、晚市禁堂食、口罩令等，對於遏阻疫情蔓延，發揮了重要作用，然而嚴厲社交限制持續個多月，亦對經濟民生構成巨大壓力。飲食業晚市叫停，損失固然慘重，對一些夜班工作人員亦多有不便，有市民要在公園露天進食，情况並不理想。炎夏酷熱，市民戶外運動要戴口罩，當然也不是舒暢的體驗。隨着疫情好轉，社會上要求放寬防疫措施的聲音漸多。上周政府維持防疫措施不變，及至本周，當局決定踏出鬆綁第一步，除非疫情逆轉，周五起食肆堂食可延長至晚上9時，戲院、美容院等可以有條件重開，市民戶外做運動，又或身處郊野公園戶外範圍，可以不戴口罩，希望減輕相關行業壓力，方便市民「唞唞氣」。

第三波疫情最凶險之處，是社區出現大量隱形傳播鏈。最近本地感染個案顯著回落，可是源頭不明病例，仍佔每日新增確診個案約四成，這是之前兩輪疫情所未見，反映危機未除，現在若大幅放寬防疫措施，疫情很可能復熾，過去個多月的努力，隨時付諸東流。政府下月初推出全民自願病毒檢測計劃，有助找出更多隱形病人，為的是社會整體利益，無論專家還是一般人，看待檢測都應該以科學為本，沒理由假設自己一定沒有染疫，所有人都應該放下政治立場，積極參與檢測。單從防疫角度看，「等埋」自願檢測結果，9月中始「鬆綁」防疫措施，當然最理想，可是經濟民生亦需兼顧，市民抗疫疲勞，若能看到曙光，也許更有鬥志捱下去。

平情而論，政府這次放寬防疫措施，對受影響行業來說，象徵意義大於實際作用。以飲食業為例，雖然堂食時間延長至晚上9時，可是每枱最多兩人維持不變，對生意幫助相當有限，對於很多酒家餐廳來說，若要復常晚宴聚餐做生意，恐怕還要等一段時間，然而當下正是戰勝第三波疫情的關鍵時期，防疫措施充其量只能稍稍放寬，絕對不能發出錯誤信息，令公眾以為毋須再擔心疫情，相關行業需要忍耐；與此同時，政府亦須想方設法，務求社會經濟活動稍後能夠真正做到「可持續重開」，避免經濟民生再受折騰。

香港防疫措施歷經「三收兩放」，面對第三次放寬，香港能否跳出「重開經濟-疫情復熾」的迴圈，仍是一大疑問。防疫專家認為，第三波疫情與豁免海員和機組人員檢疫有關，當局必須汲取教訓，加強入境檢疫把關，可是香港作為高度開放小型經濟體，若要復常重啟經濟，無可避免要對外打開門戶，輸入病例風險必然增加，若要與疫共存、實現可持續復常，政府要有一套高效控疫系統，各行各業亦要有疫下可持續經營的招數。

病毒追蹤缺招數

靠寫日記不實際

食肆是第三波疫情的一個焦點，最近有業界人士提出，加強食肆室內抽氣換氣，以及設立「執枱專員」，希望可以降低病毒傳播風險，避免未來又要晚市全停。業界願意多行一步加強防疫，當然是好事，可是適合大集團的措施，茶餐廳小商戶未必可以照辦，當局和業界不同持份者應多作商量，無論是分開執枱及傳菜的職員，還是要求食客飯後執拾自理，各式各樣的可行選項，都應該深入考慮。

之前兩波疫情，港府在病毒檢測、隔離設施、治療病牀等方面捉襟見肘，為了應付第三波疫情，特區政府尋求內地協助，上述三方面均有顯著改善，可是病毒追蹤能力方面，看不到當局有何顯著提升，只靠賦權更多公職人員追蹤密切接觸者，又或物色手機軟件商開發「感染風險通知」程式，不足以改善情况。官員呼籲市民養成「寫日記」習慣，記下每天去過的地方、所坐的士車牌號碼等，以便日後有需要時衛生署可以「更有效率」找出緊密接觸者。有關建議理論上不能說完全沒有用，現實上卻相當「離地」，多少人會身體力行，叫人好生懷疑。

強大檢測、高效追蹤與隔離治療，成為了控疫鐵三角。疫情曠日持久，各方需要面對現實，當下核心問題，不是病毒追蹤與個人私隱之間如何取捨，而是追蹤、私隱和可持續復常三者之間，該當怎樣平衡，只看前兩者，必然有盲點。病毒追蹤能力無法提升，控疫鐵三角缺其一，可持續復常之路必然崎嶇艱難。

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