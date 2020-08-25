社評：疫苗採購漁翁撒網 多管齊下莫政治化

國際聯盟防疫苗壟斷

香港應參與分散投資

中美歐俄爭相研發疫苗，大國競賽愈演愈烈，俄國率先註冊全球首款新冠肺炎疫苗，在美國，總統特朗普不斷向食物及藥品管理局（FDA）施壓，指控有人「蓄意拖慢」疫苗審批進度，《金融時報》更透露，特朗普政府放眼大選，考慮不等臨牀實驗結果，強行在大選前授權英國牛津大學及阿斯利康藥廠研製的疫苗，在美國全面使用。全球疫情肆虐，疫苗研發分秒必爭，各國想方設法縮短研發時間，然而疫苗若要全面投產使用，必須有充足的臨牀科學證據，證明疫苗安全並有一定效用。牛津疫苗在美英被不少人寄以厚望，然而現階段無人能保證它一定成功有效，在美國，有科學網站評論甚至關注，英國傳媒有否過度吹捧「賣花讚花香」。不管是哪個國家研發的疫苗，若不等臨牀實驗結果便大規模使用，將是一場賭博。

現時全球有過百項新冠肺炎疫苗研究，已進入第三階段大規模臨牀測試者寥寥可數。疫苗最早面世，不代表最有效用，根據以往研發經驗，能夠進入第三階段測試的「候選疫苗」，最終取得成功的比例，只有一成半，若要預購疫苗，必須「分散投資」。港府上周公布未來抗疫部署，採購疫苗是其中一環，當局表示已預留資金，準備參與國際聯盟採購疫苗，另外港府會根據科學實證，鎖定一些有成功潛質的候選疫苗，直接聯絡相關疫苗商簽訂預購協議，當局亦會提請中央，希望內地疫苗面世後可以供港。漁翁撒網採購疫苗，部分資源投放難免有可能落空，然而除此之外，似乎亦別無選擇。

疫情曠日持久，各國以鄰為壑，世衛一再警告疫苗民族主義可能帶來的問題。特朗普強調「美國優先」，早前幾乎買斷抗疫藥物瑞德西韋，惹來歐洲多國不滿。華府為求優先取得疫苗，投入約百億美元推出「神速計劃」，支持多個疫苗研究項目，條件是要相關疫苗商優先供貨給美國，滿足美方需要後，才可供貨給其他國家及地區。歐洲方面的做法，未似美國般霸道，然而不少富國為了確保日後疫苗供應，也紛紛一擲千金，爭相與各大疫苗商簽訂預購協議。相比之下，一眾發展中國家的處境便嚴峻得多，國際疫苗聯盟的出現，便是希望疫苗研發有成後，不會被小撮富國壟斷。

引入疫苗科學為本

不應滲入政治考慮

由全球疫苗免疫聯盟（GAVI）、流行病防範創新聯盟（CEPI）及世衛牽頭提出的COVAX計劃，現正力爭世界各地政府和民間力量支持，希望集腋成裘，籌集充足資金，投資於多項疫苗研究，換取日後疫苗供應，然後再以公平方式，分配給所有參與計劃的國家及地區。計劃首階段將向所有參與地區最有需要人士，包括醫護和老弱民眾，優先提供疫苗，估計大約相當於各參與地區約兩成人口，第二階段則視乎各地疫情，重點救助最有需要的國家。COVAX無法滿足香港全民疫苗供應，惟其漁翁撒網的操作方式，有助提高本港取得高效疫苗的機會，香港應該積極參與計劃。

當然，COVAX計劃能否順利推展，目前仍存變數，美國等富國拒絕參與，導致現時計劃籌得的資金，未及20億美元目標的一半。另外，雖然國際聯盟有跟牛津-阿利康斯等疫苗研發機構簽約，邀請它們參與COVAX計劃，可是部分疫苗商之前已跟美國等簽署優先供貨協議，意味日後疫苗面世，參與COVAX計劃的成員，恐怕也不會很快取得疫苗供應。當前中美關係緊張，香港向美國藥商購買疫苗，橫生枝節亦未可料，香港有必要多作準備。

內地多款疫苗研發進度理想，由最傳統滅活疫苗，到西方正在嘗試的基因技術，都有涉獵採用，倘若證實有效安全，香港提請中央供貨大量引入，也是理所當然。目前香港社會存在抗拒內地的氛圍，圍繞全民自願檢測的一些爭議，明顯折射了這種情况，然而抗疫工作必須以科學為本，不應讓政治好惡影響決定。疫苗研發成效難料，本港證實有人兩度感染新冠肺炎，再一次令人關注疫苗能否有長期免疫效果，現階段香港首務仍是提升整體控疫能力，加強檢測、追蹤和隔離工作。

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