社評：日本欲成為第六眼 對華關係持續逆轉

上周二（18日），中國駐日大使孔鉉佑主動約見日本防衛大臣河野太郎。會後中方公布，孔希望推動兩國防務部門溝通，因為河野去年12月訪華時，與中國防長魏鳳和確認促進兩國的防衛交流。日方則稱河野就中方在釣魚島及南海的活動表達擔憂，日方指摘，自4月至8月2日，中國公務船已連續抵近或駛入釣魚島海域長達111天。

可能允許美部署中導

欲將五眼聯盟變六眼

有報道稱，孔鉉佑在會面時也向河野提及美國有意在日部署中程導彈問題。正是在河野倡導下，日本早前放棄了「陸基神盾系統」反導彈計劃，東京正在探討新的威懾措施。據報道，河野將於本周末到訪關島，與美國防長埃斯珀會面，議題包括日本的導彈威懾新計劃。而上周三（19日），日本國家安保局長北村滋也與白宮國安顧問奧布萊恩電話會談40分鐘，雙方據報也討論了導彈防禦計劃。

本月初，美國軍備控制特使比林斯利亞（Marshall Billingslea）曾公開表示，美國正在研發中的陸基中程導彈「正是日本等盟友未來所期望且必要的防衛能力」，並明言是針對中國。他特別提到，對於射程在1000公里的陸基巡航導彈來說，關島距離中國大陸太遠，必須部署在「其他亞洲國家」。由於去年韓國、菲律賓、澳洲3國已明確拒絕美國，這意味着日本可能成為美國中導在亞太部署「唯一的選擇」。

據內地軍事專家分析，以美國陸軍的遠程高超音速型（LRHW）導彈系統為例，時速逾6115公里，若部署到日本北九州、本州西南部，可覆蓋華中、華東，甚至可達四川成都；若部署到九州或是本州的山口、廣島、岡山等地，則意味着北京、上海等中國大城市的預警時間只有7分鐘左右。

雖然民間反對聲浪高，但日本政府內部據報正探討將「對敵基地攻擊能力」納入「專守防衛」基本方針，從而為部署中導「開綠燈」。中國國防部發言人吳謙6月曾經警告，若美方執意在亞太地區部署中導，就是在中國「家門口」挑釁，中方絕不會坐視不管。同時，又點名希望「日本等有關國家」勿允許美方部署中導，「以免淪為美地緣政治圖謀的犧牲品」。

如果說部署中導是美國主動的話，日本欲加入「五眼聯盟」，則是東京主動。主角仍是河野太郎，他上月與英國執政保守黨議員開視頻會議， 會上他表示日本希望加入「五眼聯盟」，並殷切地說，「我們只要把椅子搬到他們桌邊告訴他們，把我們算進去就行了」。他在本月受訪時又重提此事，稱日本可以使之擴大成為「六眼聯盟」。

參拜靖國盛讚李登輝

中日關係逆流或持久

所謂「五眼聯盟」（Five Eyes）是由美國、英國、澳洲、加拿大、新西蘭5個英語國家締結的秘密情報共享聯盟，冷戰時主要針對蘇聯，現在最大的目標則是中國，中方曾批評它「長期違反國際法和國際關係基本準則」。對日本有意加入「五眼聯盟」，北京官方暫未表態，但若此事成真，必令中日關係惡化。

本月15日是二戰結束75周年紀念日，安倍內閣4名成員參拜了靖國神社，是4年來首次有閣員參拜，亦是安倍上台7年多來參拜閣員最多的一次；上月底李登輝去世，安倍在網上留言時，又自行加入了外務省擬定版本中沒有的「構建了自由、民主、人權的普世價值」等表述。種種舉動，都在挑戰中方有關歷史、一中的底線，與安倍自稱要構建「面向未來」的近鄰外交，也是背道而馳。

值得注意的是，距離安倍任期屆滿還有一年多，日本政壇已進入「後安倍」時期，各方勢力角逐意味漸濃。從共同社所做的下任首相人選民調結果看，言論出位的河野太郎已取代環境相小泉進次郎，升至第三位，不排除有日本政客是為選票打「抗中牌」。

中日關係這一波逆流，與以往撞船、參拜、釣島國有化等突發事件引發不同，既有受國際大勢影響的因素，又被日本國內政治趨勢牽引，在受疫情阻礙習近平訪日遙遙無期的背景下，中日關係改善的勢頭已經逆轉，雖無劇烈對抗，卻在漸行漸遠。加上日本相繼推出向遷出中國的企業提供補貼、與印澳等國建立新產業鏈等舉措，今次逆轉對中日關係的傷害，可能會是深遠且長久的。

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