社評：美國撮合以阿 中東難言和平

美以阿三方各取所需

特朗普競選宣傳工具

以阿協議達成的消息最早由美國宣布，稍後以色列和阿聯酋領導人還將到白宮正式簽署。特朗普形容協議是邁向和平的突破，其國家安全顧問奧布萊恩更表示，為此應提名特朗普角逐諾貝爾和平獎。很明顯，該協議是特朗普在11月大選中可以用作宣傳的「外交勝利」。

以阿和解的基礎，是聯手應對伊朗威脅，以色列可進一步擺脫在中東的孤立，在海灣建立橋頭堡；阿聯酋除獲美國承諾提供先進的F-35戰機，更可獲以色列的軍事、科技奧援。至於協議中以色列承諾推遲約旦河西岸的吞併計劃，以色列總理內塔尼亞胡強調，計劃只是暫時「推遲」。外界認為，西岸吞併計劃在以色列國內和國際社會都遭強烈質疑，內塔尼亞胡「推遲」計劃，一為自己解套，二是送順水人情。

自從1948年以色列立國，以巴衝突一直是中東亂局的癥結。2002年阿拉伯聯盟峰會通過的《貝魯特宣言》寫明，解決巴勒斯坦問題是阿拉伯國家同以色列建交的前提條件。但近十多年發生的伊朗核問題、阿拉伯之春、伊斯蘭國恐怖組織等事件，令巴勒斯坦問題漸被淡化。在很多阿拉伯國家，特別是海灣國家，對伊朗的恐懼已逐漸取代了以巴衝突的關注。

去年美國將駐以色列大使館從特拉維夫遷至耶路撒冷，阿拉伯世界反對者寥寥；數月後美國承認被佔領的敘利亞戈蘭高地為以色列領土，阿拉伯各國再集體靜默。42年前，當埃及在阿拉伯世界中首開先河與以色列建交時，21個阿盟成員國中有18國與埃及斷交。但今天，以阿協議公布至今，尚無一國同阿聯酋斷交。由此可見，巴勒斯坦問題已非中東地區的核心議題。

以沙特阿拉伯為首的海灣國家，多屬遜尼派王權政權，與以色列無打過仗，除沙特外多數國家居民又以外來移民為主。自美伊戰爭後，泛阿拉伯主義退潮，「阿拉伯之春」後，伊斯蘭主義也陷低潮。反而遜尼派與什葉派的教派衝突、改革派與保守派的矛盾、親美派與反美派的矛盾，成了中東地區的主要矛盾。在這些國家眼中，什葉派伊朗的威脅遠大於以色列，本着敵人的敵人是朋友的原則，他們對以色列的敵意由小到無，甚至暗地建立關係，聯手對抗伊朗。今次以阿協議，就是這種關係化暗為明的先聲。

中東的什葉派與遜尼派衝突，背後仍是地緣政治對抗，核心正是美伊之爭，美國與伊朗的矛盾是結構性的，除非伊朗政權更迭，美伊之間的敵對會長期延續。伊朗想把美國勢力趕出中東，而親美的以色列和海灣國家則希望制止伊朗勢力擴張。

成也美國敗也美國

地區緊張或再升級

表面看，以阿達成協議美國似是最大贏家，惟協議正暴露了區內國家不再信任美國的保護傘，從而抱團取暖。近20年來，受金融海嘯、伊拉克戰爭、頁岩油開發、「阿拉伯之春」失敗等事件影響，美國在中東進入戰略收縮期。也門內戰，沙特等國組聯軍干涉，美國袖手旁觀；去年沙特石油設施遇襲，美國亦無動於中。在在令海灣國家意識到，美國的保護並不可靠，必須尋求建立新的安保機制。可以預料，阿聯酋不會是最後一個與以色列和解的阿拉伯國家。雖然沙特上周仍強調繼續秉持《貝魯特宣言》原則，但外界多相信，阿聯酋此舉，得到沙特的默許，而其他海灣國家不久也將步阿聯酋後塵。

現在說以阿和解會否為中東的和平帶來突破，顯然為時尚早。作為主要被針對者，伊朗已批評協議「可恥」，區內隨即發生伊朗和阿聯酋互扣船隻和槍殺漁民事件。德黑蘭或因擔心將以色列軍事力量引入波斯灣地區，而與海灣阿拉伯國家升高對抗姿態，從而令地區緊張局勢進一步升級。

同時，犧牲巴人基本公平權利的所謂和平，也未必能持久。巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯稱以阿協議是「背叛」，哈馬斯組織更指協議是在巴人背後插刀。雖然有外界分析，巴人除了抱怨外，現在也做不到什麼。但不要忘記，在眾多阿拉伯國家中都有巴人難民，他們與當地的底層激進青年，都是喪失家園與經濟衰退的主要受害者，若因感遭背叛而絕望，催生新的恐怖主義浪潮，則中東將難有寧日。

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