社評：全民檢測積極參與 病毒追蹤仍待加強

找出隱形傳播鏈

檢測量愈多愈好

疫情曠日持久，防疫措施一鬆綁，病毒便有機會乘虛而入。不少國家地區嘗試重開經濟後，疫情都出現反彈。經過個多月的苦戰，本港第三波疫情終於有見頂回落迹象，然而跟單日確診病例回落至單位數甚至歸零，明顯仍有一段距離，社區仍然存在很多隱形傳播鏈，只要力所能及，理應除惡務盡。

過去一段時間，本港病毒檢測能力遲遲未到位，無法展開較大規模的篩查，最近內地拔刀相助，情况終見明顯改善，原本沒有條件辦到的全民檢測，現在也變得可能。昨天政府宣布，將於9月1日展開社區普及檢測計劃，爭取兩星期內完成，全港市民可自願參與，費用全免。論時機，全民檢測若能在社區爆發初期及早推行，對於迅速發現及控制疫情，當然最為理想，疫情見頂後才做，難免有錯過最佳時機之憾，不排除部分市民因為新增確診病例回落，對參與檢測少了迫切感和積極性，然而就算錯過了最好時機，不等於不應該或不值得去做。

誠然，全民檢測有若大海撈針，根據早前當局針對院舍、的士司機等高風險行業所進行的大規模篩查，陽性個案比例甚低，可是防疫專家已再三表示，只要有一名超級傳播者，就可以引發一場大爆發，全民檢測的作用，不能只從成本效益角度去衡量。囿於技術原因和現實可行性，本港全民檢測要花兩周時間完成，亦無家居令等嚴厲限制配合，控疫效果難免要打一些折扣，可是本港第三波疫情在各區「遍地開花」，新增群組爆發一再出現，源頭不明感染個案不絕，疫情仍有反覆可能，既然當局現在有足夠資源，沒理由放棄作為，不去積極找出更多隱形傳播鏈。

第三波疫情要「斷尾」，香港社會經濟才能重開。全民自願檢測、適度保持社交限制等，全是有助「斷尾」的處方，各方應該堅持忍耐、積極配合。全民自願檢測的成效，取決於檢測量，愈多人參與愈好，本地防疫專家表示，最理想是有數百萬市民參與。當下香港社會充滿政治猜疑，有人不信任特區政府，有人對內地有牴觸情緒，凡事一涉內地，總有很多陰謀論，然而抗疫不應政治化，從抗疫角度，有檢測一定比沒有檢測好。有些國家連戴不戴口罩也變成政治戰場，拖累抗疫工作，值得所有人引以為鑑。

抗疫不能頭痛醫頭，要有更長遠的整體戰略部署。對香港來說，盡快撲滅第三波疫情，當然是眼前首務，與此同時，香港亦要設法找出「與疫共存」之道，簡言之就逐步建立一套高效控疫機制，為實現「可持續復常」鋪路。早發現、早隔離、早治療是應付今次疫情的三大方針，昨天港府公布的全民自願檢測計劃，同時亦首度較有系統地交代了未來抗疫部署。

控疫追蹤平衡私隱

自願模式值得研究

病毒檢測方面，當局提出三管齊下，除了一次性的全民檢測，更重要是提升針對疑似感染者的恆常病理學檢測能力，以及對更多特定高風險群組，諸如酒店人員和前線公務員等進行檢測。汲取第三波疫情教訓，當局應該針對的士司機等行業，定期循環檢測。隔離和治療方面，中央會協助興建方艙醫院和臨時醫院，另竹篙灣3500個檢疫單位年底前將落成，當局除了聯絡各地疫苗商採購，亦向中央提請內地疫苗面世後供港。政府強調，香港成功走出疫境後，將馬上開展經濟重建工作，包括引入「健康碼」恢復內地與港人的正常往來。

香港必須跳出「經濟重開—疫情反覆—重新收緊」這個循環，經濟民生才有出路，政府上述部署，倘若執行得宜，有助香港實現可持續復常，然而病毒追蹤仍是較弱一環。當局因應衛生防護中心人手不足，修例賦權更多公職人員追蹤確診個案密切接觸者，同時物色軟件商開發感染風險通知手機應用程式，對於加強病毒追蹤有一定幫助，惟難言足夠。港人關注私隱，政治不信任問題，成為加強病毒追蹤工作一大障礙。政府表示，「健康碼」是為了出行，強制出入餐廳或寫字樓需要陰性證明是不切實際，當局也許可採用自願模式，參考韓國「二維碼」出入高風險處所的做法，讓一些擔心疫情的市民和商戶，自願留下記錄，日後至少有多一個辦法追蹤部分密切接觸者。

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