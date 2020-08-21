社評：拜登挾天時地利 難言穩勝特朗普

拜登要當再世羅斯福

特朗普求翻版杜魯門

美國大選競逐猶如長跑，兩黨全國代表大會正式提名總統候選人，標誌選戰進入最後直路，亦是兩黨候選人造勢催谷民望的重要場合。77歲的拜登，從政接近半世紀，早在1972年已當選參議員，今回是第三度參選，若能入主白宮，將是美國史上最年長的首任當選者，至於他的對手特朗普，同樣年逾七旬，這場「最年長」選戰，鬥的當然不是朝氣活力，而是誰最有能力引領美國克服世紀疫症走出困境。

美國疫情嚴重，確診及死亡人數佔全球個案四分之一，疫苗某程度已成為控制疫情的最大甚至最後希望。拜登本港時間今早將在大會發表演說，其親信形容目前美國情况嚴峻，猶如1930、40年代羅斯福面對大蕭條和世界大戰般，拜登演說將強調，全國需要團結和強而有力的領導，應付眼前這場「非常危機」。拜登的目標，當然是希望選民相信他能夠像羅斯福那樣拯救美國。

特朗普力促各州疫下重啟經濟，數據顯示美國經濟活動有所恢復，美股更升破歷史新高，然而這種建基於「救市先於抗疫」的復蘇，能否持續仍是未知之數。美國失業率超過一成，情况甚於金融海嘯，百萬計民眾面臨長期失業，隨時要靠借貸度日。回看大選歷史，競選連任者多有優勢，1916年以來，美國只有3位總統未能連任，選舉年經濟下滑是最大共通點。拜登在這樣的形勢下挑戰特朗普，佔有天時地利，人和方面，拜登亦勝過4年前的希拉里。希拉里被視為「離地」精英，當年未獲左翼進步派鼎力支持。拜登同為民主黨傳統精英，今回積極向進步派招手，本周民主黨大會，展示了團結打敗特朗普的決心，然而若說拜登「必勝無歸」，恐怕民主黨高層亦無把握。

疫下不少美國人打算郵寄投票，當中以民主黨支持居多，特朗普千方百計妨礙，民主黨固然擔心，可是拜登的個人弱點，也許才是左右勝負大局的重要因素。拜登缺乏個人魅力，僅靠「Anything But Trump」、「我非特朗普」，未必能夠有效爭取游離票。相比之下，特朗普則擅長民粹操作，精於煽動保守白人情緒，在其支持者眼中，美國疫情肆虐，錯在中國而非特朗普無能。特朗普經常被轟滿口謊言，拜登的問題則是講多錯多，早前他便侃侃而談美國已有1.2億人染疫亡。初選出線後，拜登競選相對低調，原因雖與疫情有關，惟不少人相信，拜登團隊其實是乾脆選擇「坐等特朗普犯錯」，隨着競選進入倒數階段，拜登不可能再用這種消極策略。

民意調查顯示，特朗普的民望隨着經濟數據和股市好轉而反彈，拜登領先幅度收窄。最近白宮與民主黨眾議院就銀彈紓困方案陷入僵局，有共和黨人士甚至認為，這對特朗普有利。歷史上鮮有美國總統在經濟滑落下成功連任，1948年杜魯門奇蹟連任是百年來唯一例外，當年杜魯門其中一張爭勝王牌，就是狠批共和黨眾院「不作為」妨礙救經濟。當年杜魯門爆冷當選後，嘲諷報章頭條錯報大選結果，成為歷史經典照片，前車可鑑，現階段無從估計特朗普與拜登誰勝誰負，有華爾街中人更指出，未來兩個月，不知道特朗普還會用什麼手段谷民望，不排除他會出手對付伊朗或委內瑞拉，引爆地緣政治衝突，投資者宜對冲風險。

拜登倡多邊制華

中美鬥爭局難變

當然，除了伊朗和委內瑞拉，特朗普為求谷票，也有可能對中國採取更冒進更挑釁的行動。早前拜登批評特朗普對華政策，提到貿易戰對中國貨加徵關稅，實際埋單的是美國消費者和企業，暗示上台後會考慮撤銷關稅措施，有共和黨人質疑拜登對華「軟弱」，是「北京的人」，然而撇開兩黨文宣操作，單看民主黨最近提出的對華政策綱領，看不到民主黨入主白宮後，美國遏制中國的大方針有何改變，拜登大談的「美國製造」計劃，跟特朗普的保護主義主張，實際亦是異曲同工。拜登對華政策與特朗普最大分別，在於拜登着重多邊主義制華，特朗普則一味奉行霸道單邊主義。拜登不打貿易戰，大有可能重新推動跨太平洋伙伴貿易協議（TPP），遏制中國科技發展不會放鬆，在人權和香港問題方面的操作也不會減少。中美鬥爭大局，不會因為白宮主人是誰而出現大變。

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