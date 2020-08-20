社評：抗疫保就業見成效 須審視財政持續性

疫情確診月來新低

就業情况未續惡化

新冠肺炎新增確診個案，昨日為26宗，此乃7月初第三波疫情爆發以來，每日較低確診宗數，但是不能說疫情已經受到控制。因為這波次疫情，不少確診個案未知源頭，存在社區傳播隱憂，昨日確診26宗個案之中，8宗未知源頭，說明一日未切斷社區傳播鏈，疫情仍有可能反覆，若有超級傳播者在社區活動，情况隨時迅速惡化。即將開展的全民自願檢測，可及早發現無徵狀確診者，是掌握疫情重要一步，惟須建立有效追蹤系統，才有望較全面控制疫情。專家預期新冠病毒在秋冬季節將更活躍，在此之前，本港若能構建好早發現、早隔離、早治療防疫抗疫體系，經濟運行更有可能回復正常。

5月至7月最新失業率和就業不足率都下跌，與4月至6月比較，失業率由6.2%下跌至6.1%，就業不足率3.7%下跌至3.5%，雖然減幅輕微，但是在持續下跌9期之後，止住升勢，起碼反映就業情况並未繼續惡化。就業情况穩住，肯定與政府連串穩經濟保就業措施有關。不過，值得注意是失業率乃滯後數字，7月之後，政府採取了更嚴厲措施應對第三波疫情，例如限聚令收緊至2人、禁酒樓食肆晚市等，餐飯服務活動雪上加霜，相信7月之後就業情况會惡化。此外，就業大戶零售、住宿及膳食服務業，合計失業率微升至10.8%，建造業失業率升至11.3%，都反映普羅大衆生計備受壓力。雖然最新失業率止跌，但是失業人數仍然增加約1800，達242,500人，顯示第二期保就業工資補貼計劃，完全有必要。

不過，政府資助僱主出糧，不可能長期持續。鑑於疫情不知道何時受控，政府撐經濟、保就業一應舉措，除了要做到便商利民，精準扶助重災行業商戶，使有限資源發揮最大效益之外，政府同時須審視財政結構，制訂中長期策略，做好更周全應對整體經濟不景的準備。

儲備已耗費3000億元

穩經濟紓困在在需財

今年2月下旬，財政司長陳茂波發表本年度財政預算案時，疫情對經濟影響還在初步階段，未見急瀉沉落。當時陳茂波發表了赤字預算案，巨額紓困措施使赤字高達1391億元，佔GDP 4.8%，超過國際可接受水平的3%，連同隨後抗疫基金開支，本年度赤字約達3000億元，約佔GDP 10%。這些巨額投入，專家估計對經濟下行提供5%緩衝作用，以最新估計GDP增長收縮6%至8%看來，政府於抗疫紓困的投入，對穩住經濟之重要作用，可見一斑。設若本港沒有豐厚財政儲備，情况難以想像。

迄今政府原本逾萬億元財政儲備，已經動用了超過27%，還有約8000億元，對於其他國家地區政府來說，這個數額仍然可觀，然而考慮到本港有不少長遠規劃，諸如2000億元重建醫院等，當局早已預留資金，因而用以撐經濟、保就業的銀彈，並不如想像般多。

今年2月，陳茂波發表預算案時，已經預告未來5個財政年度收支繼續赤字，雖然當時他認為本港是否出現結構性財赤，言之尚早，但是預期到2024年，財政儲備會降至9371億元，相當於15個月政府開支。現在不到一年，財政儲備下跌已經「達標」，縮減至8000億元。可預見本港和外圍經濟景况，短中期難以回復舊觀，未來數年政府稅收可能大減，卻仍需投入資金穩定經濟，加上長遠規劃支出龐大，政府如何看待和處理中長期財政景况，有沒有足夠財力應付未來需要，是不能迴避的問題。就此，有必要提上議程，制訂開源節流策略。新冠疫情對所有經濟體都帶來深刻改變，本港能否妥善應對，止住沉落從而謀求發展，已經擺在政府和全港市民面前，政府必須善盡領導責任。

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