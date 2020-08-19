社評：保就業要便商利民 紓困措施須精準化

善用公帑打擊濫用

共渡時艱巨企有責

疫情重挫經濟，政府先後推出兩輪防疫抗疫基金「撐經濟保就業」，第三輪亦在籌備之中，具體規模未定。「保就業計劃」（下稱「計劃」）是第二輪防疫基金的主要項目，港府仿效多國做法，撥出810億元資助企業出糧，條件是受助企業承諾不裁員。當局希望「計劃」可以減輕百業成本，避免大量商戶不敵疫情倒閉，導致失業飈升。「計劃」第一期涵蓋6月至8月份支薪安排，近15萬僱主申請，補貼總額為439億元。至於第二期「計劃」，當局將動用餘下接近 400億元專案預留款項，繼續資助企業未來3個月出糧。

本港4至6月失業率升見6.2%，情况雖未如歐美多國雙位數失業率般嚴重，然而對於餐飲等重災行業而言，失業、裁員情况確實叫人擔憂。有人批評「計劃」存在漏洞，例如有僱主未有將補貼全數用於僱員工資，亦有「零僱員」公司申請資助等。對於這些濫用亂象，政府當然有責任嚴肅處理，確保公帑得到善用，惟根據現有資料，濫用個案相信只屬少數。對大多數打工仔來說，疫下仍能有工開，總比失業等救濟為好，「計劃」第一期有190萬名私人企業員工受惠，比原先估計更多，現階段當局仍應以幫助打工仔保飯碗為先，「計劃」作為短期「吊鹽水」措施，不足之處需要改善，與此同時，港府亦要考慮財政負擔，思考長遠對策。

政府因應第二期「計劃」，提出多項微調，最多人談論的，是政府點名兩大超市領取第二期補助，必須減價回饋市民，或以超市券幫助弱勢社群，另外，僱員逾千的大型物業管理公司，收到第二期工資補貼，需要回饋至少八成金額給業主或業主立案法團。政府解釋，有關行業受疫情影響比較小，甚至是沒有影響，因此政府要求業界大戶作出額外承諾，當局稍後會與兩大超市商討。

疫情對百業影響不一，總有個別行業或商戶未受疫情影響，甚或逆市賺錢，至於最受打擊的也不一定是中小企，大企業一樣有可能生意慘淡，航空公司就是典型例子。政府撐經濟保就業，最理想當然是集中火力幫助最困頓的商戶和僱員，然而若要審查細分，申請程序必趨繁瑣，資助門檻亦必然提高，會拖慢援助進度，無法提供及時雨。以新加坡為例，當地政府為求簡便快捷，首輪資助企業出糧安排，各行各業所有商戶一律受惠。香港的做法，亦是求快求簡。

資助出糧要優化

避免好心做壞事

理論上，當局可以呼籲生意受損不多的大企業，負起更大社會道德責任，若無必要不應申請，可是換個角度看，這亦意味當局無法要求這些企業不裁員；企業在商言商，符合資格沒理由不去申請，願意放棄申請的只是少數。部分大企業生意未受疫情影響，應該與市民共渡時艱，若它們申請資助，政府有理由向它們提出額外要求，關鍵在於實際執行操作，必須貫徹便商利民的目標，避免擾民製造混亂麻煩。

持有惠康超級市場的牛奶公司，是目前獲批最多補貼的企業，金額接近4億元；長和系旗下的百佳超級市場則獲1.62億元補貼。兩大超市所領取的補貼遠超其他同行。疫下超市生意暢旺，更勝去年同期，兩大超市回饋消費者，亦是應有之義，可是從市場邏輯角度，減價等於促銷，兩大超市按政府要求減價，有可能影響其他同行生意，倘若意外引發減價戰，對一些小商戶和士多可能更加不利。當局與兩大超市商討具體「回饋社會」安排，必須避免好心做壞事。

疫下政府資助企業出糧，乃是迫不得已的短期措施，一旦長期持續，將是極沉重的財政負擔。最近新加坡政府便表示，過去數月的資助出糧保就業方式不可持續，當局必須調整計劃，針對不同行業受疫情打擊的嚴重程度，提供不同程度的出糧補貼，重災行業的商戶，未來7個月仍可每月得到五成資助，至於災情較輕的行業，薪酬資助將會降至一成。疫情未知何時方休，政府濟民紓困保就業，必須朝系統化、精準化的方向調整。港府可以多借鑑外國經驗，善用手上銀彈，否則財政儲備再多，也有枯竭之日。

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