社評：銀彈紓困有局限 抗疫須高效追蹤

抗疫基金「吊鹽水」

財政儲備減三成

本港第三波疫情爆發至今近個半月，單日本地確診感染病例，最近未再出現3位數字，情况總算比之前天天百多宗略好一些，可是疫情仍遠遠談不上真正緩和，遑論受控。政府為了應付新一波疫情，大幅收緊防疫措施，禁晚市堂食和2人限聚等措施，對很多食肆和商戶的生意構成沉重壓力，近日開始有聲音要求放寬，然而目前社區仍有大量傳播鏈，很多個案源頭未明，反映疫情危險期未過。放寬抗疫措施，絕對不能操之過急，昨天政府延長限制措施一周，業界需要忍耐。

疫情曠日持久，香港經濟重挫，今年第二季本地生產總值（GDP）按年下跌9%，鑑於環球經濟疲弱，加上本港7月爆發新一波疫情，第三季經濟形勢不容樂觀。港府已將全年GDP預測，由萎縮4%至7%，下調為萎縮6%至8%。疫情爆發以來，港府大灑金錢撐經濟保就業，除了推出千億元赤字預算案，全民派錢1萬元，另外設立抗疫基金，協助企業出糧。兩輪抗疫基金和財政預算案一系列紓困措施，涉及金額接近3000億元，估計對本港經濟下滑提供了5個百分點的緩衝作用，有助減慢失業惡化速度，可是港府財政儲備亦因此急速萎縮，由原本逾1萬億元，急降至8000億元。

誠然，8000億元財政儲備，對一些國家及地區的政府來說，仍是相當可觀的數字，然而考慮到當局很多長遠發展計劃，諸如2000億元醫院重建等，都已一早預留資金，港府撐經濟保就業銀彈，其實並不如想像般多，何况本地和外圍經濟急瀉而下，短中期很難回復舊觀，未來數年港府稅收可能大減，會出現結構性的財赤，靠發債應付眼前困難，小心會變成飲鴆止渴。第三波疫情對很多行業和商戶構成壓力，目前抗疫基金仍有額度可以提供支援，政府當然應該善用，保就業計劃亦應進一步完善，可是當局亦要密切留意財政狀况，量力而為。當局若繼續以目前的速度「燒錢」，財政儲備再多，早晚也有枯竭之時。

政府兩輪抗疫基金，最大作用是協助企業減輕成本壓力，避免倒閉裁員，然而這是「吊鹽水」手段，幫得了一時，卻幫不了很久。疫情爆發之初，政府貼錢紓困，一些商戶寄望疫情逐步紓緩，一切可以「復常」，即使生意慘淡，亦願意苦撐下去，希望不久後可以雨過天青，未料疫情發展下來，卻是風浪愈來愈大，逆境未見盡頭，生意未知何時方有轉機，愈來愈多商戶寧可在租約期滿後結業，就算政府加碼紓困，也未必能夠阻止倒閉潮失業潮顯著惡化。

追蹤能力成死穴

「抗疫鐵三角」缺一

商戶做生意，需要有穩定經營環境，然而這在疫情之下可謂全無保證。放眼世界，大多數國家及地區在放寬防疫措施後，疫情都出現反覆，需要再度大幅收緊防疫措施，無論是香港、日本、歐洲還是澳紐，似乎都走不出這個迴圈。當局必須檢討抗疫情、救經濟策略，不能一味只靠「吊鹽水」。科學家是否可以在一年半載內研發出高效疫苗，目前仍是未知之數，指望疫情可以很快消退，是一廂情願的想法，與其坐等高效疫苗出現，同時解決公共衛生及經濟危機，不如認真思考有何方法，走出「經濟一重開疫情便惡化」的迴圈。

香港是高度開放小型經濟體，若要讓經濟相對有效運行，無可避免要適度打開門戶對外做生意，輸入病例風險必然存在，本港第三波疫情的出現，與此有密切關係，可是為求防疫緊鎖門戶，亦可能令香港「經濟窒息」。若要避免陷入這樣的兩難，必須擁有強大的病毒檢測、追蹤和隔離能力，這個抗疫「鐵三角」缺一不可。內地可以為香港提供檢測支援，亦可以協助興建方艙醫院收治病人，然而本港的病毒追蹤能力，仍然有待加強。建立一套高效的病毒追蹤系統，無可避免觸及私隱問題，韓國在這方面便有很多爭議，然而疫情之下難有兩全其美方法，各方都要認真思考，倘若魚與熊掌不能兼得，該當如何取捨。

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