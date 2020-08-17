社評：外交3高官輪番發聲 中國對美國有軟有硬

楊潔篪王毅樂玉成言論

北京對美政策權威聲音

8月5日，國務委員兼外長王毅接受新華社專訪，就中美關係答問；8月7日，中共中央政治局委員兼中央外事辦公室主任楊潔篪在新華網發表署名文章，題為〈尊重歷史，面向未來，堅定不移維護和穩定中美關係〉；8月12日，外交部副部長樂玉成接受內地觀察者網專訪，專訪的標題是〈復活冷戰是時空錯亂之舉〉。3人中楊潔篪官階最高，資歷亦最深，早在1970年代中期中美尚未建交之時，就與時任美國駐北京聯絡處主任老布殊相識，曾三度奉派駐美，前後長達12年，官至駐美大使，是北京高層中的「美國通」，現在是國家主席習近平的首席外交顧問；王毅7年前接替楊潔篪任外長，兩年前晉升國務委員，躋身國家領導人行列；樂玉成則是外交部分管日常業務和港澳台事務的首席副部長。3人的發言，應可被視為北京對美政策的最權威聲音。

從3人的發言看，王毅的7000多字訪談，主要是回應蓬佩奧7月23日的演講以及美方對中方的各項指控，同時較全面闡述了中國的應對方略，符合外交部首腦的身分。楊潔篪的6000多字長文，以過來人身分較多從歷史回顧角度談中美關係；樂玉成的訪談，主要面向內地網民，用詞較為尖銳，但仍強調不會跟隨美方節奏起舞，呼籲兩國重開對話。

楊潔篪的文章，引述1972年2月美國首位破冰訪華的總統尼克遜在北京人民大會堂歡迎宴會上致辭時所言，「你們深信你們的制度，我們同樣深信我們的制度。我們在這裏見面，並不是由於我們有共同的信仰，而是由於我們有共同的利益和共同的希望」，批駁美國政客聲稱當初與中國接觸和建交是為了改變中國，污衊中國多年來欺騙美方，是對幾十年來推動兩國關係發展人士的「褻瀆」。文中還披露了一些中美以往鮮為人知的合作範例，如雙方在東帝汶開展糧食安全三方合作、聯合培訓阿富汗外交官、在非洲聯手抗擊伊波拉疫情等。

王毅的訪談，則點名回應蓬佩奧在加州尼克遜總統圖書館的演講，逐點批駁美方「對華接觸政策失敗」、「對華交往吃虧」、「中美對話無用」，以及國際「中美陷入新冷戰」等觀點，闡述了中國對美的4項方針：明確底線，避免對抗；暢通渠道，坦誠對話；拒絕脫鈎，保持合作；放棄零和，共擔責任。同時，又重提他7月9日向中美智庫媒體視頻論壇致辭時提出的，中美需要理出合作、對話、管控的3份清單。

堅持務實對話非示弱

不被極端勢力所左右

王毅在訪談中提出，中方「準備以冷靜和理智來面對美方的衝動和焦躁」，隨時可與美方重啟各層級、各領域的對話機制，「任何問題都可以拿到桌面上來談」。他表示，中方沒有意願也沒有興趣與美方打「外交戰」，但警告若美方「一錯再錯」，中方必將「奉陪到底」。可見，上述言論表現出務實理性、不卑不亢的態度，與外界所說的「戰狼」示弱完全是兩碼子事。

同時，王毅也表示，中方「無意同任何國家進行制度競爭，無意同任何國家搞意識形態對抗」。中國將「和平發展」載入憲法，是世界上首個作出這一莊重承諾的國家，重申中國永遠不稱霸，永遠不搞擴張。對於南海問題，他呼籲地區國家提高警覺，「不能讓美方肆意破壞來之不易的和平與發展成果」，建議盡快重啟「南海行為準則」磋商，爭取早日達成這一規則。王毅的這些話，不僅僅是講給美國聽的，也是講給世界其他國家聽的。

樂玉成的訪談說得更直白一些，他說，中方「不會隨小人起舞，但也絕不容他們胡來。我們從不打第一槍，每一步都是後發制人」，更明說「未來幾個月十分關鍵，我們要保持定力，不被各種極端勢力所左右，牢牢把握兩國關係的正確方向，確保其不失控、不脫軌」。這裏所說的「各種極端勢力」，是否既包括崇美恐美的「投降派」，也包括鼓吹不惜一戰的「主戰派」，可圈可點，耐人尋味。中美高官將會舉行檢討首階段貿易協議執行情况的視像對話，是繼楊潔篪與蓬佩奧6月夏威夷會談後的又一次高層會晤，也是對中方堅持對話策略的又一觀察窗口。

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