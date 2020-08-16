社評：賀錦麗背景利箍票 中間路線易受夾擊

拜登不揀非洲裔資深女外交官蘇珊賴斯，或是考慮到她缺乏競選經驗；不揀左翼女參議員沃倫，顯示他依然希望民主黨注重中間偏左的溫和路線，以避免共和黨及特朗普藉批判社會主義發動攻擊。

色彩多元吸少數族裔票

年齡活力可補拜登不足

55歲的賀錦麗是牙買加黑人和印度移民後裔，生長於加州，在2010年出任加州檢察總長，2017年成為加州聯邦參議員，是美國歷史上首名南亞裔美國參議員，亦是第二名進入參議院的黑人女性。去年初她參加民主黨總統初選，在電視辯論中曾就種族議題抨擊拜登，支持度一度大升，後因在醫療等重要政策領域回應失當，氣勢受挫，退出初選後表態支持拜登。

拜登選擇她做競選搭檔，首先旨在爭取女性和黑人選票，並藉黑人男子弗洛伊德遭警員濫殺事件鞏固左翼支持。賀錦麗具有多元化的優勢：少數族裔出身、法律專業高材生、事業順遂、成功女性，而且賀錦麗競選經驗豐富，籌款來源多，風格也比較高調，正好可以彌補拜登競選風格過於沉悶、缺乏活力之不足。事實上，這一選擇甫公布，拜登競選陣營的曝光度即時上升。

路透社和Ipsos上周公布的民調結果顯示，有60%受訪者認為提名賀錦麗是美國「重要的里程碑」，近九成受訪的民主黨人贊成由賀錦麗出任副總統候選人，拜登陣營支持度增加1個百分點，46%受訪者表示將投票給拜登和賀錦麗，38%表示將投票給特朗普和彭斯。在女性受訪者中，有60%的人對賀錦麗有好感，只有53%對拜登有好印象。

有一點有趣的是，根據Rasmussen的民調，多達六成美國人相信，現年77歲的拜登即使當選，也不可能做滿第一任期。假如拜登在任內離職，或2024年不再競選連任，賀錦麗就不僅是美國歷史上首位黑人女性副總統，更有機會成為美國首位黑人女總統。

希拉里2016年之所以輸給特朗普，很大程度上是因非洲裔選民投票率未如預期，遠遜於奧巴馬兩次勝選的水準。非洲裔選票令拜登在初選中起死回生，今次選擇賀錦麗，拜登希望提升非洲裔選民的投票率，這也是他能否勝選的關鍵所在。

甚至華爾街和矽谷都對賀錦麗的出線感到欣慰，拜登在科技和財經業界原本就有一定人氣，副手人選更強化了這一優勢；矽谷人士對賀錦麗並不陌生，其政治生涯自三藩市灣區發迹，多年在該區籌款亦相當成功。

激進派會質疑建制色彩

政策主張易招左傾攻擊

但是，正所謂「福兮禍之所伏」，賀錦麗的許多優勢其實也正是其軟肋。支持左翼參議員桑德斯的進步派民主黨人可能會質疑她的建制派色彩；拜登和賀錦麗都與執法部門有深厚淵源，賀錦麗還做過加州檢察總長，當時任內一些作為，曾受左翼自由派詬病，在全美各地爆發抗議警暴的抗爭浪潮中，這一點今後或會成為易受攻擊之處。

而對特朗普支持者來說，賀錦麗無甚吸引力，反更易被貼「極度偏激」標籤，有人統計她在參議院的投票紀錄，稱她高達92％的投票傾向與桑德斯一致。她也曾支持「全民醫保」、「綠色新政」等激進政策主張，更曾支持兩大左傾法案，包括在疫情影響下，向數以千萬計民眾無條件提供2000美元，禁止業主驅逐租客或加租等，她因此被認為是「全美國立場最為左傾的參議員之一」。

甚至因她出線而創造歷史的印度裔，也並非人人為此感到驕傲，在一些印度民族主義者眼中，她敦促印度在克什米爾地區尊重穆斯林人權的立場，也是她「忘本」的污點。

總括而言，賀錦麗出線對於鞏固民主黨非裔女性基本盤有用，但對爭取特朗普支持者效用不大。在美國特殊的選舉人票制度下，勝負的關鍵還是爭取游離選票贏得關鍵州份，現在說拜登賀錦麗組合穩操勝券為時尚早。

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