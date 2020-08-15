社評：疫苗研發變軍事競賽 俄國搶推西方潑冷水

俄國註冊疫苗

觸動西方神經

6月底，全球確診病例突破1000萬宗，個半月後，累計病例已翻倍，超過2000萬。疫下各地經濟衰退，未知何時見底，政府銀彈濟民始終有其限度，很多民眾也不願再忍受社交限制之苦，結果是愈來愈多人將希望寄託於疫苗。全球有逾百新冠肺炎疫苗研究項目，只有6款「候選疫苗」通過第1及第2階段臨牀測試，即初步未見嚴重副作用及成功引起人體免疫反應，得以展開最關鍵的第3階段大型臨牀測試。這6款「候選疫苗」分別由中美英德等地專家研發，被視為領跑者，未料突然殺出程咬金。

俄國政府本周宣布，當地一款疫苗已獲衛生部門核准，成為全球首款正式註冊的新冠肺炎疫苗，可望10月起為醫護人員等大規模注射，迄今已有20國家預購逾10億劑疫苗。俄方借用1950年代蘇聯全球首枚人造衛星的名字，將新疫苗命名為「史普尼克5號」，總統普京表示，疫苗相當有效，「已通過所有必須檢測」，女兒接種後情况良好。西方國家普遍質疑俄製疫苗成效，俄國政府則批評西方「眼紅症」發作，肆意抹黑詆譭。

西方國家以船堅炮利主導世界多年，對其他國家科技水平常有懷疑，一些論者亦不時以政治或學術語言，去包裝「西方至上」的傲慢與偏見。俄國宣布疫苗有成，有美國智庫專家便即時一口咬定這是普京抗疫不力管治無方，希望渲染疫苗成功贏回民心，云云。平情而論，有關說法套用在美國總統特朗普身上，可能亦有不少人覺得適用。加拿大傳染病專家Isaac Bogoch指出，俄國有很多傑出科學家，他不會懷疑俄國製造安全有效疫苗的能力，不過疫苗研發真的不能操之過急，他對俄方急急量產疫苗為民注射有保留。

俄國的新疫苗，今年6月中才正式展開首階段臨牀試驗，根據世衛資料，有關疫苗尚在第1階段，俄方亦承認，第3階段測試本周中才展開。誠然，新冠肺炎疫苗研發爭分奪秒，多國政府和研究團隊都特事特辦，將一些程序濃縮，今年4月普京便下令縮短藥物與疫苗臨牀測試時間，可是第3階段測試未開始便註冊，跳步未免太快太急。另外，中美歐多支疫苗研究團隊，都有公開首兩階段測試數據，迄今俄方仍未公開新疫苗相關資料，只承諾本月稍後公開。俄方解釋，過去數年一直有研究伊波拉病毒及中東呼吸綜合症（MERS）疫苗，當中不少研究成果和做法，可以套用到這次疫苗研發之上，得以大幅壓縮時間。 MERS和SARS同由冠狀病毒所致，目前全球仍未發展出疫苗，俄方參考了哪些材料和做法，加快今次研究進程，唯有等待俄方公布詳細資料，供各國專家參詳。

疫苗民族主義危險

高效控疫措施重要

科學家研究疫苗為大眾，外界不應出於偏見妄作猜測，惟無可否認總有一些政客和大藥廠另有他想。說到底，哪個國家最先發展出高效疫苗，不僅牽涉國家民族榮耀，更猶如對全球經濟和人命健康操生殺大權，對藥廠來說這是牟取巨富的機會，對相關國家和政府來說，則猶如手握了抗疫「核武器」，號令天下莫敢不從。中國、俄國及一些西方國家研究團隊均表示，疫苗有成後願與各國共享，然而亦有人關注會否出現西方大藥廠壟斷供應局面，富國、富人才有得用，窮國、貧民繼續捱苦；也有人擔心華府大搞疫苗「美國優先」，又或將之作為外交武器。世衛表示對疫苗民族主義以及哄抬價格深以為憂，倘若真的出現這類狀况，將是人類的悲哀。

疫苗研發有競爭是好事，不同團隊研發的疫苗各有優點缺點，也許可以互相補足，然而任何疫苗均要以安全可靠為先。倘若大國出於政治和商業考慮，為求對外宣稱勝出疫苗軍備競賽，倉卒推出效力不足、未清楚副作用的半吊子疫苗，有可能先令民眾產生虛假安全感，鬆於防疫，導致疫情加劇，最終反而助長反疫苗運動，日後就算有高效疫苗面世，人們也因為信心問題不願接種，導致疫情難以撲息。美國大選臨近，當地疫苗中心專家Paul Offit便擔心，華府眼見俄國率先使用疫苗，為免落後於人，可能不等本地疫苗研發測試全面完成，便提早審批推出。不少專家認為，可見將來未必出現效力高達八、九成的疫苗，能有六成已不錯，意味就算疫苗面世，也未必可以很快消滅疫情。各地政府必須設法找出一套可持續的高效控疫措施，一有零星疫情即能及早撲滅，這比起守株待兔等疫苗，也許更管用。

■歡迎回應editorial@mingpao.com