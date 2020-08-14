社評：美國打擊「香港製造」 港府必須據理力爭

打心理戰傷害香港

暴露華府偽善一面

1950及60年代，香港製造業騰飛，國共內戰後大批企業家和資金南下、1950年韓國爆發西方對華禁運，以及戰後歐美經濟復蘇，對價廉物美消費品需求殷切，均為香港出口導向輕工業發展，創造了極為有利的外部條件，加上港人刻苦拼搏，做事反應快夠靈活，成功將「香港製造」（Made in Hong Kong）打造成為享譽國際的品牌，大量紡織品、鐘表和塑膠製品出口歐美。隨着1979年內地改革開放，本港輕工業北移，服務業取代傳統製造業，成為香港經濟支柱，然而時至今天，「香港製造」在世界各地很多人心目中，仍是質素和信心保證，也是港人引以為榮的一個名詞。

《港區國安法》實施後，美國總統特朗普上月簽署行政命令，取消美國對港「特殊待遇」，包括暫停提供出口許可證豁免、停止對香港出口軍民兩用設備等。美國海關及邊境保衛局本周通告，因應總統行政命令，出口到美國的港產貨品，來源地不能再標為「香港」，必須改為「中國」，措施9月25日起生效。美國高官和政客經常聲稱「支持港人」，然而今次的舉措，卻是衝着「香港製造」這個品牌而來，除了打擊香港，看不到對港人有任何好處，倒是清楚暴露了華府偽善一面。

根據特區政府統計，去年香港對美國出口額為3040億港元，當中近八成是內地經香港轉口美國，只有大約1.2%為本地製造出口貨品，諸如珠寶首飾等。平情而論，以本港經濟規模，區區數十億港元出口額，其實不算什麼，華府的新規定，無可避免對本港個別行業和商戶有一定影響，削弱相關出口產品在美國的競爭力，惟亦未至於是致命一擊。當然，經貿影響有限，不代表美方的舉措沒有傷害香港。港人珍視「香港製造」，美方卻要出招打擊、抹殺這個品牌，逼港商改用「中國製造」標籤。刻下香港與內地矛盾重重，部分港人對香港獨特性喪失有擔憂，華府的做法，正正是在加深這些人的憂慮和恐懼，現實效果是在挑撥離間。

港府應向世貿投訴

再工業化目標不改

國際政治風雲詭譎，心理戰無處不在。華府眼中，香港不過是大國博弈中的一枚政治棋子，如果美國真心「支持港人」，就不會出手打擊港人所珍惜的東西。香港是世界貿易組織成員，單獨關稅區地位，得到世貿承認，絕非美國單方面說了算。早前美國宣布暫停提供出口許可證豁免等舉措，華府政客尚可說成是根據美國法律辦事，然而華府的新規定，明顯有違反世貿規則之嫌，企圖單方面削弱本港單獨關稅區地位，硬要指鹿為馬，將「香港製造」改為「中國製造」，破壞世貿有關產地來源的規矩。特朗普政府為求打擊中國，無所不用其極，隨着美國大選臨近，白宮操作「香港牌」，稍後會否有更離譜的行動，乃是未知之數。港府必須就美方今次無理決定，向世貿提出投訴，據理力爭。

特朗普政府奉行單邊主義，無視世貿規則，可幸目前看不到有其他西方國家有意跟隨華府，拿「香港製造」來做政治文章。有麝自然香，「香港製造」有的是質素，面對美方無理打壓，香港應該相信自己、做好自己，避免自亂陣腳。踏入21世紀，世界各大經濟體都致力發展高新科技，反觀香港經濟過度側重金融和地產等行業，產業結構單一化，情况並不健康，直至近年港府開始「追落後」，願意投入較多資源，推動創科發展和「再工業化」，以高新科技和創意作招徠的「香港製造」，理應大有可為。誠然，近期美國對香港的連串舉措，諸如收緊高科技出口限制，以及今次對「香港製造」的攻擊等，對本港「再工業化」和創科發展步伐，可能會有一定影響，然而本港發展目標，沒理由因此改變。過去半世紀香港發展的經驗，證明港人有創意、善變通，只要繼續發揮這種精神，即使面對逆境，「香港製造」的成功故事，定能繼續寫下去。

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