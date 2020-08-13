社評：院舍監管不嚴 弱勢長者悲歌

院友肛門塞異物

死因庭批評社署

案中院友有智力障礙，4年前不適送院，醫護發現其肛門塞有紗布等異物，事主兩日後因肺炎不治。由於事主曾中風，醫生作供指患上支氣管肺炎風險大，最終死因庭裁定事主病亡乃是死於自然，然而裁判官認為，顯然有人強行將異物塞入事主肛門，肇因可能是護老院人手不足，有人用此方法處理事主持續肚屙，只是由於護老院紀錄不全，員工供辭不可靠，死因庭無法判斷是誰所為。

事主異物塞肛雖非直接致死原因，卻反映死者生前曾遭不合理對待，有人但求自己方便，將院友視若草芥，情况不能接受。另外，護老院職員超過一個月沒有為事主填寫血壓、體溫等護理紀錄，明顯亦有疏於照顧之嫌。正如裁判官所言，如果及早發現事主患上肺炎，也許仍有機會挽回其生命。

死因庭的裁決，再次令人關注本港安老院舍良莠不齊，以及社署監管不力的問題。舉例說，根據《安老院規例》，護老院事發時應有兩名保健員，證供卻顯示僅有一人當值，值勤表上甚至出現了休假人員的簽名，明顯是冒簽，可是社署調查發現問題後，僅僅發出警告信，並未就違規提出檢控，社署人員在庭上更將冒簽造假淡化為「更表混亂」。死因裁判官指出，現行法例對死者這類老人家保障不足，同時批評社署監管寬鬆，提出10項建議要求署方半年內匯報實施情况，包括將院舍違規紀錄存檔、設立發牌黑名單制度，以及對提供虛假資料或多次違反《安老院條例》規定的院舍，直接檢控，不能警告了事。死因庭的建議合情合理，社署應當切實執行，不應諸多推搪。

本港人口老化，安老服務需求日增，過去4年，平均每年約有1.5萬名符合入住安老院資格的新申請者，然而私人安老院舍質素參差，問題遲遲未見顯著改善，上月本港爆發第三波疫情，先後10多間安老院爆疫，便再次突顯了院舍面積小、空氣不流通、設施質素差、人手比率低等積弊。更甚的是，業界小撮害群之馬唯利是圖，厚顏無恥欺侮弱勢。過去6、7年，院舍不當對待院友事件一再曝光，社署再三強調已增撥資源及人手，加強院舍監管，然而署方把關力度，外界仍有不少懷疑。兩年前申訴專員公署發表調查報告，便批評社署跟進懷疑虐老個案有欠積極，強調署方執管必須嚴格才有阻嚇力。部分院舍違規纍纍，社署僅是重複發出警告，鮮有提出檢控，害群之馬豈會收斂。

人手院舍俱不足

法規修訂未到位

監管院舍表現，社署責無旁貸，除了加強執管和檢控，當局亦須盡快完善相關規管法例，以及設法解決院舍不足人手匱乏等根本問題。《安老院條例》及《安老院規定》實施超過20年，有關院舍人手編制及營運要求等重要規定，從未修訂過，法例過時亦不夠全面，未有處理侵犯院友私隱、錯誤用藥等問題。兩年前申訴專員公署已敦促社署檢討及修訂法例，可是修例工作迄今仍是只聞樓梯響。根據當局本月最新說法，政府現時仍在做修訂條例草案的準備工作，希望盡快完成，云云。當局有必要加快修例步伐，堵塞規管漏洞。

業界害群之馬有恃無恐，法例不全執管不力固然是問題所在，然而更深層的原因是本港安老服務嚴重不足，一旦有私人院舍結業，大批院友如何安置，對家屬和當局都是一大難題。這一情况，導致當局在處理院舍違規時有不少顧慮，即使部分院舍經營不善，違規纍纍，當局也不敢貿然撤銷其牌照。

本港院舍嚴重不足，說到最後仍是土地問題，若不大刀闊斧增加土地供應，問題很難解決。至於院舍人手不足，一大原因是護理工作辛苦薪酬不高，很難吸引本地人入行，引入外勞理論上可以紓緩人手荒，然而現實上卻要面對很大政治阻力。院舍護理員人手不足，服務質素不可能會好，受害的必然是院友。若要改善安老服務質素汰弱留強，各方都要面對現實，思考有何實際方法，突破服務嚴重不足的瓶頸。

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