社評：原班人馬延任補真空 立會多做實事勿蹉跎

人大未提附加條件

泛民議員取態未明

《基本法》訂明，每屆立法會任期4年。上月底，特區政府援引《緊急法》，以疫情為由押後立法會選舉一年，有關任期的問題，卻非港府所能處理，必須根據憲制安排，提請全國人大常委會處理，避免立法會未來一年出現真空期。全國人大有最高權力，其決定有凌駕性。過去10多天，本港政界對人大常委會如何處理，有不少揣測。行政長官林鄭月娥表示個人傾向現屆議員全數延任，包括早前被取消參選資格（DQ）的4名議員；有建制派中人則主張參考1997年回歸前的做法，另起爐灶，成立臨時立法會。另一選項是由現屆議員延任，但必須重新宣誓或滿足其他條件。最終人大常委會選擇了最簡單的方案，同意原班人馬全數延任。

人大常委會相關決定言簡意賅，議員延任未見有何附加條件。決定表明，現屆立法會繼續履行職責，由9月30日起不少於一年，直至下一屆立法會任期開始為止，下屆立法會依法產生後，任期仍為4年，亦即不會縮短。這樣的安排，理論上是影響最小，既可避免另組臨時立法會所帶來的政治認受性問題，亦不會影響下屆立法會的任期。有建制派中人認為，不應該讓早前被DQ參選資格的4名議員續任，然而有沒有權參選，與喪失席位是兩回事，由於相關議員就任時已符合法律要求和資格，除非能夠證明他們有違反誓言，否則不能隨便褫奪其議員身分。

特區政府強調押後選舉只因疫情，外界則懷疑另有政治目的，議員延任安排，如果加入其他操作，只會坐實各種陰謀論。有份列席常委會會議的基本法委員會副主任譚惠珠表示，會議完全沒有討論4名涉事議員可否延任一年的問題，言之下意是中央這次決定純屬疫下「特事特辦」，至於泛民中人及其支持者是否相信，當然又是另一回事。決定提到議員延任「不少於一年」，人大常委會委員譚耀宗解釋，那是因為疫情發展難定，寫得虛一些可以保留彈性，以免日後又要提請人大常委會處理，然而有人即時懷疑這是否為現屆議員不斷延任鋪路，企圖搞「萬年議會」；決定提及現屆立法會繼續履行職責，有泛民中人關注，如果辭職拒絕履行職責，會否成為當局日後DQ參選資格的理據。凡此種種，均折射了政治信任嚴重不足問題，並非朝夕可以化解。

人大常委會同意立法會原班人馬過渡，未提附加條件，皮球現已落到泛民一邊，泛民議員有何打算，目前仍是未知之數。有抗爭派人士認為，押後選舉一年本來就是一場政治操作，國安處本周更拘捕多人，泛民議員不應該延任；有資深民主派人士則認為，就算泛民議員總辭，立法會仍可如常運作開會，與其讓建制派完全主導議會，民主派應該留下寸土必爭。泛民內部路線分歧，抗爭派與傳統民主派各有考慮，如何尋求共識，將是一次重大考驗。

土地房屋問題嚴峻

民生要務不能再拖

過去一年，立法會陷入半癱瘓，積壓了大量工作，很多關乎經濟和民生的法案，諸如一手樓空置稅、垃圾徵費、電子煙規管等均告胎死腹中，之前官員議員所下的工夫全都白費。隨着現屆立法會因為疫情「復生」，相關法案審議工作不用「歸零」從頭再來，議員應該善用未來一年時間，處理這些未完的工作。疫下香港經濟深度衰退，百業凋敝，失業飈升，民生困頓，與此同時，社會很多深層次矛盾亦在不斷惡化，土地房屋供應正是其中之一。行政機關和立法機關要辦的實事多不勝數，繼續蹉跎歲月，對香港是禍非福。

政府最新數字顯示，公私營房屋供應嚴重不足，情况變本加厲，截至6月，公屋平均輪候時間已升至5.5年，運房局估算，未來5年公營房屋供應約10萬個，其中2024/25年度房委會「公屋/綠置居」僅得5500個，較2023/24年度大減逾七成，將是回歸以來新低；私樓方面，未來數年一手樓供應也持續下降。公營房屋供應面臨斷層，現在就要加快覓地建屋，不能再拖，未來一年，政府和立法會必須認真跟進土地供應問題，明日大嶼也好，收回粉嶺高球場也好，全都不應繼續束諸高閣。

誠然，以當下本港高度政治化的氛圍，就算聚焦民生經濟，亦不一定可以減少政治爭議，土地問題即屬一例。觀乎過去一年立法會半癱瘓情况，就算原班人馬延任一年，也不代表立法會一定能夠有效運作，然而香港社會經濟問題堆積如山，必須盡快處理，各方都應該以香港整體利益為重，讓立法會有效運行，始終比停擺好。

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