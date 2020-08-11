社評：華府打響制裁第一槍 中美外交戰在港開打

香港成為外交戰場

中方反制以牙還牙

中美鬥爭白熱化，兩國在香港的較量亦由幕後搬到台前。去年的反修例風暴，從根本上改變了香港的內外形勢，有人甚至提到「為美國而戰」、跟美國一道與中國打一場意識形態戰爭。中央認為有必要堵塞國家安全漏洞，阻止外部勢力干預香港，港區國安法列出的四大罪行，勾結外部勢力正是其中之一。國際政治風雲詭譎，香港百多年來既是東西方商業橋樑，同時亦是情報活動中心。美方在港有何操作，外界無從得知全貌，唯一肯定的是，隨着港區國安法實施，中央不會坐視其他國家利用香港，謀取政治利益。

港區國安法實施後，華府先是宣布「取消對香港特殊待遇政策」，及至上周五再宣布制裁中國中央政府及香港特區11名高官，禁止美國人或企業與他們有金錢、服務與產品往來，中聯辦主任駱惠寧以及特區行政長官林鄭月娥均在制裁名單之上。昨天中國政府宣布反制措施，同樣制裁11名美方人員，批評他們「在涉港問題上表現惡劣」。細看中方反制名單，大抵可分為兩類，一類是積極推動多項涉港法案的美國國會政客，包括魯比奧、克魯茲，另一類則是機構負責人，當中涉及多個長期被指暗中支援外國「顏色革命」的組織。中方的反制措施，大抵屬於典型的以牙還牙外交舉措，既不示弱於人，亦未有超出「對等原則」，往後發展還看美方下一步有何行動。

平情而論，美方早已「事先宣揚」要制裁香港和內地官員，華府這次公布的具體名單和制裁力度，均在預期之內，除了對涉事香港官員私人財務處理帶來一些不便，看不到有何重大影響，遑論危及香港國際金融中心地位，至於北京的反制措施，同樣亦屬預料之中，然而中美就香港問題互相制裁，始終是前所未有之舉。單邊制裁屬高度敵意外交行為，華府打響制裁第一槍，北京不可能不還手，中美外交戰場正式搬到香港，港人需要看清大局，若有人以為華府的舉措是「真心為香港」，未免一廂情願。

對香港來說，「一國」既要維護，「兩制」亦須兼顧。中央制定港區國安法，有港人感到疑惑甚至憂慮，折射兩地之間存在的政治信任問題，一國兩制需要時間再磨合，然而說到底這是內部事務，美國插手，放眼的是遏制中國，無助香港與內地解決信任問題，反而是在火上加油，挑撥政治矛盾和對立。單邊制裁是美國慣用的外交政策工具，長時間的習非成是，令很多人忘記，聯合國憲章從未授權任何國家可以採取單邊制裁行動，只有安理會授權才可合法制裁一個國家或地區。聯合國前高級官員兼國際法律專家Alfred de Zayas更指出，單邊制裁不符合國際法原則，與不得干涉他國內政及主權有所違背。

聯合國憲章從未授權

單邊制裁難符國際法

冷戰結束後，西方世界有人搬出所謂「大國有責任提供保護」的概念，試圖合理化干預和單邊制裁，實際操作卻不時淪為以大欺小的手段，甚至成為戰爭藉口。本世紀初，聯合國採納了《Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts》，提到每個國家對國際不法行為的責任，破壞國際和平的侵略行為、種族滅絕、族群隔離等，均可視為國際罪行，決議同時亦註明，哪些情况下不存在問題。有關決議的意義，除了提醒各國必須履行對民眾和別國的責任，實際亦是針對大國找藉口單邊制裁打壓其他國家的情况，希望對各國行為至少有多些道義規範。

西方在香港有不少商業利益，關注香港情况可以理解，然而藉機單邊制裁、大搞政治打壓操作，做法明顯有問題，只會加劇大國政治鬥爭，甚至陷入制裁與反制的循環。昨天香港警方拘捕多人，指他們涉嫌違反港區國安法有關勾結外部勢力的罪名，各方議論紛紛，泛民以至內地都有聲音認為，事件與美國制裁港府及內地官員有關，然而亦有本地學者認為，這類拘捕行動一般需要長時間籌備和部署，美方宣布制裁短短數天，兩者未必有直接關係。無論如何，中美在港過招，必將愈演愈烈。美國大選臨近，總統特朗普為求連任大打「中國牌」，未來百日，不排除香港有更多麻煩。

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