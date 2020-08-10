社評：中國催谷晶片軟件 推史詩級優惠政策

【明報社評】當美國頻頻出招宣布對TikTok、微信等連串中國社交媒體展開封禁之際，中國國務院上周公布的一份催谷集成電路和軟件產業的文件，雖未引起外界關注，卻在內地半導體界及股市引起強烈迴響，文件中對符合條件的晶片企業作出長達10年的免稅優惠，被視為對晶片產業「史詩級利好」。特別是文件中提出，「不斷探索構建社會主義市場經濟條件下關鍵核心技術攻關新型舉國體制」，顯示在中美角力的大背景下，北京有意傾舉國之力，發展自身的軟肋晶片產業，這也是在新形勢下「做好自己事情」的最新舉措。
20年3文件力度升級
晶片業首成戰略產業
這份名為《新時期促進集成電路產業和軟件產業高質量發展的若干政策》的「國發〔2020〕8號」文件（簡稱「8號文件」），於7月底發出，但上周二（4日）才對外披露。此前，國務院曾經於2000年發出《鼓勵軟件產業和集成電路產業發展的若干政策》（又稱「國發〔2000〕18號」文件），又於2011年發出《進一步鼓勵軟件產業和集成電路產業發展的若干政策》（又稱「國發〔2011〕4號」文件）。與前兩份文件相較，8號文件不僅將「集成電路」（integrated circuit，IC）置於「軟件」之前，標誌晶片業地位20年來首次超越軟件，成為國家主導的核心戰略產業，並在優惠政策力度、覆蓋面上又有升級。
政策治國，是內地常用的有效方法，8號文件洋洋灑灑5000多字，從財稅、投融資、研究開發、進出口、人才、知識產權、市場應用、國際合作等多項政策，釋放對集成電路、軟件產業發展「保駕護航」的決心和意志。業界認為，從代工龍頭中芯國際，到終端用戶華為，中國晶片全產業鏈各類公司都將直接受益。
在財稅政策方面，8號文件規定，凡國家鼓勵的線寬28納米或以下、經營15年以上的晶片生產企業或項目，自盈利起計，10年內免徵企業所得稅，與以往的最多5年免稅5年減半收稅政策相比，扶持力度大增。
晶片產業鏈從上游至下游大致可分為設計、原材料、設備、晶片代工（製造）、封裝測試等5個領域。中國在前端設計和末端封裝兩個領域，與國際先進水準已差距不大，製造商中芯國際的產能和技術也在不斷提升，惟在半導體設備和矽片原材料等層面仍較落後，對外國供應商依賴較大。8號文件不僅對多類原材料、自用設備進口免徵進口關稅，還對重大項目進口新設備允許分期繳納增值稅。
在投融資政策上，8號文件明確提出，大力支持符合條件的企業在境內外上市融資，加快境內上市審核流程，鼓勵支持符合條件的企業在科創板、創業板上市融資。
內地發展晶片產業，最大的軟肋是人才不足。在2007年之前，內地設有微電子專業的高校屈指可數。8號文件首次明確提出，「加快推進集成電路一級學科設置，支持產教融合發展」。以國務院文件方式將集成電路提升為大學一級學科，突顯了人才培育的緊迫性。
8號文件強調，要繼續深化產業的全球合作，鼓勵國內高校和科研院所加強與海外大學和研究機構的合作，鼓勵國際企業在華建設研發中心，深度參與國際市場分工協作和國際標準制定。還明確凡在中國境內設立的集成電路和軟件企業，「不分所有制性質」，即不管國營私營、中資外資，均可享受相關優惠政策。這顯示北京並未因近期的國際環境惡化而關閉大門，反而希望借助國際合作來打破封鎖。
中美博弈不關大門
舉國體制針鋒相對
更重要的是，8號文件提出探索「關鍵核心技術攻關新型舉國體制」，明確科技部、國家發改委、工信部等部門做好組織實施，各部門、各地方要盡快制定具體配套政策，加快政策落地。5年前「中國製造2025」計劃推出，遭美國指摘是透過政府補助與保護來補貼製造業廠商，以控制產業鏈和技術，並以此為由發起貿易戰，以致該計劃不得不偃旗息鼓。但今次8號文件明確提出「新型舉國體制」，是首次針對單一產業推出「舉國體制」，顯示在中美交鋒呈白熱化的今天，中方對美方觀感已不再顧忌，這也是8號文件此時推出的一大意義。
對中國的技術封鎖，從冷戰時期的「巴黎統籌委員會」（CoCom），到仍在運作的《瓦森納協定》（The Wassenaar Arrangement），一直都存在，只不過，美國現在的控制取態由鬆趨緊。自從中美博弈烽煙初起，中興、華為等通訊科技龍頭企業遭美國制裁，令中國痛感晶片業受制於人之苦，大力催谷之下，內地晶片產業呈爆發式發展，除中芯國際外，湧現出AI晶片領先的設計公司中科寒武紀、5納米刻蝕機製造商中微半導體等一批科創企業。在上世紀60至70年代全球封鎖的條件下，中國靠「舉國體制」，仍能自行研製出原子彈、氫彈、人造衛星，以今天開放的環境，假以時日，突破晶片產業的封鎖，應更樂觀。