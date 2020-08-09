社評：疫情反彈QE停不了 資金流竄醞釀新泡沫

美聯儲負債居高位

全球經濟已被扭曲

上月底美國公布第二季GDP負增長32.9%，跌幅打破1947年有數據以來的紀錄。無論從美國消費者扣帳及信用卡消費金額、中小企僱員復工率等數據，都可以發現當地的經濟活動自3月中急跌，4月見底之後，升至6月又見頂，兩者都反彈至年初時水平的八至九成，然後在7月又緩緩向下。美國持續領取失業救濟的人數由5月的2500萬回落，至上周仍達1610萬。7月失業率雖有回落，但仍高達10.2%，反映經濟反彈無力。

美國聯儲局3月連番出手，包括劈息至零，推出無上限QE、直接購買企業債券及向受影響的企業推出緊急貸款等，令該局的資產負債表在短短3個月內狂增3萬億美元，最高達7.17萬億美元。2008年金融海嘯後，聯儲局用了3年半才透過QE印鈔3.5萬億美元，一場新冠病毒疫情卻令聯儲局在3個月內做了海嘯後3年半做的事。到6月聯儲局有見經濟開始回穩，QE力度也放緩，資產負債表輕微回落至6.92萬億美元，但自7月第二周起又再回升，至上周仍達6.95萬億美元，顯示疫情再次惡化，聯儲局根本無從收手。

自從美國以QE來應對金融海嘯觸發的危機之後，全球經濟已被扭曲，再沒有正常的盛衰周期。一旦出現問題，全球央行用QE來阻止經濟崩潰已成常態。加上各國政府向受疫情打擊的領域不斷提供財政支援，令到原本在疫情下本應要倒閉的企業仍能撐下去，最明顯當然是每個國家都在救自己的旗艦航空公司。但QE製造出來的資金，不是全部都引導到實體企業，其餘仍會在市場中找尋投資機會，特別是全球零息及貨幣供應大增之下，由一般小市民到大型投資機構，都在尋求保住自己購買力。所以全球股市、樓市都沒有被這場世紀疫症嚇怕，出現資產市場跟實體經濟嚴重脫鈎的情况。

以金融海嘯之後的經驗來看，推出QE之後的初年，銀行及投資者對實體經濟仍缺乏信心，企業借貸意欲亦低，QE製造出來的游資四處流竄。香港人那幾年就經歷過樓價如火箭般飈升。全球市場亦經歷了一輪資金瘋搶商品浪潮。包括原油、多種金屬及農產品價格的CRB商品指數，由2008年底的不足300點，升至2011年的580點，其後泡沫才爆破。金價亦是在2011年9月升至每盎司逾1900美元，創當時的新高。另一個反映QE資金沒有流向實體經濟的有力數據，是美國GDP在海嘯之後的幾年，仍維持半死不活的狀態，在2014年首季之前，美國有多季GDP仍是負增長或非常接近零增長。至2014年後才穩步復蘇。

新冠疫情反覆不定

科網泡沫值得留意

這場新冠病毒疫情，相信也走不出這種迴圈。疫情已證實會非常反覆，在今年5、6月、全球疫情較穩定時，國際航空運輸協會（IATA）也預測全球航空業要到2023年才能返回2019年的水平。即是說，至少航空、旅遊及相關的零售餐飲行業，未來三年都難以寄望完全恢復。試問在這情况下，除了政府注資之外，又有多少私人資金願意流入這些實體經濟領域？

接着我們便會問，金融海嘯後的「商品泡沫」，在今次疫情下又會在哪裏出現呢？這不是一條容易回答的問題，疫情畢竟只持續了半年。近日我們看到金價不斷創新高。至於本港樓價，因為失業率上升拖住租金後腿，升勢未見突出。反而過去半年環球資金最追捧的，是公認疫情下可受惠的新經濟，即是互聯網、資訊及醫藥科技等。包括騰訊及阿里巴巴等30隻本港上市科技股的恒生科技指數，今年以來大升57%，跟恒生指數其間仍要跌13%有天淵之別。包括facebook、Alphabet、蘋果、亞馬遜及Netflix 五大美國科技公司的紐交所FANG+指數今年至今亦升了55%。今天的科網巨企都有盈利支持，跟2000年科網泡沫時當然截然不同。但始終QE下資金瘋狂追逐同一批資產，未來兩年會否形成新的泡沫，值得大家密切留意。

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