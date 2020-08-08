社評：檢測縱非防疫全部 有望助益社會復常

普及檢測自願免費

社會效益開支值得

新冠病毒其中使人不安之處，是一個人感染之後，沒有病徵，卻可以傳播病毒給其他人而發病。這類隱性感染者有可能是超級傳播者，成為社區重大隱患。本港第三波疫情確診個案，迄昨累積約3850宗，其中40%本地個案不知道源頭，顯示第三波疫情高踞不下（到昨日還有89宗確診），或與四成個案源頭不明有一定關係。

今次普及檢測，市民自願參與，免費，成本約數十億元。7月中旬以來，當局對特別群組完成了13.7萬個檢測，驗出54宗陽性，比例約是檢測1萬人約有4個陽性，有專家認為比例不高，而且本港檢測沒有「禁足令」配合，普及檢測或效果不彰，因而持保留態度。不過，包括世衛組織和全球許多專家都認同檢測符合早發現、早隔離、早治療的防疫策略，許多國家地區放寬防疫限制、恢復商業經濟運行時，都以擴大檢測為配套措施。

本港第三波疫情爆發，涉及多個群組，例如安老院舍、飲食業、的士小巴司機、街市等，政府給這些特定群組從業員做病毒檢測，結果是安老院舍檢測了1048間約3.2萬人，1人陽性；飲食業3.2萬人，6人陽性；的士小巴司機1.5萬人，12人陽性；街市群組3800人，5人陽性。在一些人看來，勞師動眾，篩查出隱性患者寥寥數人，視之為防疫浪費。檢測若着眼單位成本，好像很昂貴，不過，從其他角度審視，積極意義甚大。例如過去一個月，特定群組疫情牽動人心，不少人對安老院舍長者的安危、是否乘搭的士、是否去餐廳進膳，是否去街市購物等，多有忐忑，從政府公布數字看來，情况並非想像般嚴重，人們可以稍為放心了。

推而擴之，設若最大多數市民都做了有效檢測，找出了隱性患者，予以隔離治療，同時市民做好個人衛生、戴口罩、保持社交距離等防疫基本步，配合政府的舉措，則社會和商業活動恢復正常運行，或許不再是奢望。5、6月間，本地確診逾20日零個案，政府逐步放寬限制措施，市民警戒也鬆懈了，未幾疫情再度爆發，而且來勢兇猛，政府唯有採取更嚴厲措施應對，其中「2人限聚令」對經濟之負面影響，餐飲、零售等陷於半停頓，打擊近乎致命，持續下去，不排除引發大批商舖倒閉，失業大軍更「壯大」。有普及檢測和其他配套措施下，市民較為放心，則重啟經濟或有望不致出現更壞局面。從這個角度，檢測開支就十分值得了。

政治勿干擾防疫

醫療硬件正所需

普及病毒檢測並非防疫的全部，不過，就掌握整體疫情、構成社會和商業正常運行而言，普及檢測不可或缺，否則，整體社會之沉落，不知道伊於胡底！對於中央協助香港防疫，社會上有一些異音，我們只能說：疫症關乎人命，也涉及經濟死活，期望政治立場勿凌駕防疫，讓社會在平和理性下，完成普及檢測工作。「大疫」面前，即使沒有積極作為，給防疫添磚加瓦，也請勿以消極舉措，削弱甚至破壞防疫工作。這是涉及基本個人道德操守了。

至於中央支援建設亞博社區治療中心，增設1000張負壓病牀，並籌建「港版火神山醫院」，這些醫療設施硬件建設，正是本港所需。第三波疫情較嚴峻的幾日，由於隔離病牀近乎飽和，有確診者未能安排入院治療，要留在家中，與家人一起生活，據透露一度涉及約500人，構成傳播病毒風險之高，可以想像。另外，一般相信秋冬季節，新冠病毒會更加活躍和肆虐，未來疫情硬仗到底還要打多久，沒有人知道，病牀與傳染病醫院等硬件設施，必須準備好，確保患者未能及時隔離治療的情况，不會再出現。

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