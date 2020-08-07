社評：外傭宿舍爆疫情 弱勢社群需關顧

兩確診外傭曾住宿舍

星洲外勞爆疫值殷鑑

外傭宿舍由中介提供，是待聘外傭暫時留宿處所，原本離職外傭只能留港14天，惟印尼及菲律賓疫情嚴峻，她們未能按原規定及時返國，當局容許她們在港待聘，疫情數月下來，這類外傭由留港數日，現在動輒滯留以月計。業內人士說現在約有三四百個外傭宿舍，容納了約6000人留港待聘。這類宿舍面積不大，居住環境擠迫，例如確診外傭入住過的其中一間宿舍，約300多方呎，住了15人，空間細小，共用洗手間，若空氣流通欠佳，會是疫情蔓延溫牀。

外傭與外地勞工性質類同。數月前，新加坡爆發外勞感染新冠肺炎危機，殷鑑不遠。全球疫情於1月下旬爆發之後，到4月初，新加坡應對疫情備受肯定，確診人數不足1000，不過疫情突然急升溫，一個月之內確診個案猛增至逾1.3萬宗，此後持續增加，最新確診已經超過5.4萬宗，以星洲人口約570萬計算，感染比率不低。新加坡確診人數爆升，始於衆多外勞受感染，而究其原因，與約20萬名外地勞工居住環境惡劣、缺乏社交距離、容易交叉感染等因素，直接有關。

本港外傭宿舍迄今已知收納人數，或許不及星洲外勞宿舍擠迫，但是十多廿人擠住在一個狹小空間，衛生條件肯定不理想，對外傭宿舍可能成為爆疫溫牀，絕對不能掉以輕心。目前情况，外傭中介和政府各有應盡責任。於中介而言，對待聘外傭，有管理責任，須確保宿舍符合衛生要求，經常清潔消毒；例如對外傭早午晚量度體溫，要求她們戴口罩、留在宿舍盡量不外出、分開進食、經常保持社交距離等。

至於政府，目前首要全面追查與這兩名外傭接觸過的其他外傭，進行核酸檢測，盡快確定是否有其他人受感染，切斷可能的傳播鏈；另外，政府須與業界溝通，要求業界做好管理，相關部門定期巡視，發揮監督作用，確保宿舍狀况符合衛生和防疫要求；經此一事，若因為缺乏相關規例，對外傭宿舍未能有效規管，政府須盡快堵塞漏洞。此外，政府加快工作簽證審批，可免出現外傭長期聚居情况，當局積極審批，減少待聘外傭人數，則宿舍擠迫情况，自然改善。

外傭性命也是命

政府中介須珍視

政府防疫，除了應對具體疫情，充當「救火隊」之外，若能有前瞻性措施，做到防患於未然，會收到更好防疫績效。外傭聚居宿舍而成為疫症感染溫牀，並非一朝一日形成，而是累積一段時間之後的產物，相關部門人員只要用心領會，理應知道問題遲早爆發。外傭宿舍爆疫，說明防疫抗疫並非只是衛生部門或醫護人員的工作，其他政府部門在各自職司範圍，只須從應對疫情角度審視，不難發現也會有發揮空間。這個情况，視乎政府領導力和整體協作，不僅是個別部門的責任。

外傭宿舍爆疫還揭示另一層次問題，就是弱勢社群容易被忽略，需要政府更多關顧，才有可能更好地防止疫症蔓延。外傭在宿舍，由於環境擠迫，很難執行社交距離；她們離鄉別井，到港謀生，與港人一樣愛惜生命，但是僅就社交距離，她們無法自主，與其他弱勢社群一樣，不具備條件更優越社群同樣的保命本錢。這就需要政府介入，協助他/她們渡過難關。事實上，若弱勢社群不能免於病毒侵襲，則疫情在整體社會也不能有效控制。昨日，本港還有95宗確診個案，其中39宗未知源頭，說明這一波疫情，即使沒有超級傳播者，還須一段時間才可以控制。政府更關顧弱勢社群，投放更多資源協助他們抗疫，對最大程度控制疫情，會收到更佳效果。

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