社評：美宣布衛生部長訪台 再衝擊兩岸中美關係

據台灣傳媒報道，早在一個多月前台美已開始討論阿扎訪台事宜，阿扎預計10日至13日訪台，其間除與台灣官員、專家交流新冠病毒抗疫經驗外，還將拜會總統蔡英文、台灣外交部與衛生福利部。可見，阿扎此行，雖然打着促進雙方在抗疫方面合作的旗號，貌似避開國防、外交等敏感領域，但政治意義仍不可輕視。

41年訪台最高層官員

准台重開關島辦事處

美國在台協會（AIT）在相關新聞稿中，稱阿扎的訪問是「歷史性的」，並盛讚台灣作為「自由、透明的民主社會，對抗疫情成果非凡，展現台灣在國際社會扮演的關鍵角色」。台灣總統府則回應稱，阿扎訪台是「台美關係的友好見證」。

1979台美斷交後，直到1992年老布殊任總統，美國才派出部長級貿易代表訪台，迄今先後有運輸部長、能源部長、環保署長等共5名內閣閣員訪台，而按照美國內閣排序，排名第12位的衛生部長，地位高於排名第14位的運輸部長、第15位的能源部長，更高於排名靠後的貿易代表、環保署長。因此，阿扎是41年來訪台級別最高的美國內閣官員，對台美關係發展極具象徵意義。

雖然早在1994年克林頓政府在「對台政策檢討」後，就開放了除國務卿、國防部長以外的閣員訪台。但AIT在昨日的新聞稿強調，特朗普於2018年簽署的《台灣旅行法》，允許派遣高級美國官員訪台，「本次訪問為此項美國政策的一環」。這意味着美台關係有新的出發點，阿扎不會是最後一名或最高級別的訪台官員，未來會否有更高級別的美國外交、國防官員訪台，值得密切關注。

就在阿扎訪台行程曝光前一天，台灣外交部宣布，駐美國關島的辦事處預定8月底、9月初復館，這將是台灣在美國的第13個館處。在中美互撤休斯敦、成都總領事館的背景下，台灣重開駐關島辦事處的政治意義更加突顯。

自從美台斷交後，台灣駐華府的大使館改為駐美代表處，而代表處下又在紐約、波士頓、三藩市、洛杉磯、亞特蘭大、西雅圖、休斯敦、芝加哥、夏威夷、丹佛、邁阿密、關島12個地方設有辦事處，相當於事實上的領事館。駐關島辦事處2017年被台方以「預算調配和人力配置」為由關閉，但在2018年美國提出「印太戰略」後，台灣為作配合，遂決定今年重開。相形之下，與美國有正式邦交的北京，現在只獲准開設紐約、芝加哥、三藩市、洛杉磯4間總領事館，而與美國無正式邦交的台灣，變相的領事館卻開到12間，可見中美與台美關係的冷熱親疏，三角關係失衡早有迹可尋。

北京低調避激化矛盾

美溫水煮蛙逼近紅線

對於阿扎事先張揚的台灣之行，中方昨日低調以對，外交部發言人汪文斌僅稱，中方已在北京和華盛頓向美方提出嚴正交涉。國台辦發言人馬曉光則警告民進黨當局「挾洋自重、甘當棋子，與美方勾連，獲取政治私利」，「十分危險」。 無論是國務委員兼外長王毅，還是駐美大使崔天凱，在昨日的公開言論中都未提此事，只強調中國不希望中美之間的緊張局勢進一步升級，中方「準備以冷靜和理智來面對美方的衝動和焦躁」。有報道稱，本月中，中美雙方貿易談判代表、副總理劉鶴將與美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）開視訊會議，回顧首階段貿易協議的落實情况。此時此刻，北京或不願節外生枝，與美國再開闢口水戰新戰場。因此，阿扎此行與過往美國閣員的台灣之行一樣，不至令北京有激烈反應。

不過，若美方這種溫水煮蛙式的逐步升級戰略觸碰到北京的紅線，台海的張力就會達到或超出臨界點，屆時北京的選擇並不多。當然，除了軍事衝突危機，對台經貿施壓也會令台灣經濟雪上加霜，海峽兩岸經濟合作框架協議（ECFA）10年有效期下月將屆滿，由於續約主動權在大陸，台灣是主要受惠方，島內產業界緊張關注。台灣總統蔡英文也看到了危機所在，她昨日表示，今年美中關係惡化，最近有更加升級的趨勢，台灣也受到影響，「必須審時度勢，沉着應對，遇到壓力不屈服，得到支持不冒進」。但是，知易行難，民進黨是以台獨為黨綱的政黨，美國是利用台灣來刺激大陸，台獨勢力能否允許她在「冒進」的路上後退，美國會否給台北選擇的自由，目前來看，蔡英文的選擇更少。

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