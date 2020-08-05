社評：美對TikTok巧取豪奪 封殺脫鈎是最終目的

發展迅猛風靡全球

美政商界三副嘴臉

字節跳動於2016年9月推出抖音，2017年推出抖音海外版TikTok，並收購總部位於上海的美國音樂視頻社交平台Musical.ly。抖音和TikTok廣受年輕一代歡迎，用戶數量急增。今年5月的數據顯示，抖音和TikTok在全球下載超過20億次，市場佔有率已對facebook、Twitter等社交媒體構成威脅。

TikTok自去年下半年被捲入中美角力，10月facebook創辦人朱克伯格（Mark Zuckerberg）炮轟TikTok刪除涉及抗議示威的內容，11月美國外國投資委員會（CFIUS）對TikTok啟動國家安全調查，上月，美國高官紛紛放風，稱因TikTok威脅國安，將對其封禁。迄今為止，美國政府未提出TikTok威脅國安的任何證據，其原罪就是因為母公司在北京，被指「有可能」向中國政府轉交美國用戶個人資料。最像樣的理由是，字節跳動2018年收購musical.ly時未得到CFIUS審批。

TikTok目前擁有約1億美國活躍用戶，如果被封，或對特朗普11月的總統連任造成影響，因此由美國公司收購TikTok被認為是特朗普政府最好的選擇。

而微軟若成功收購TikTok，也將極大提升其在消費者業務領域的競爭力，令微軟獲得與facebook、Snap等社交巨擘角力的資本。在這種人為刀俎的情况下談判，字節跳動議價能力已大打折扣，微軟若能買下其美加澳紐業務，真正是冷手執個熱煎堆。難怪商人出身的特朗普都聲言，無論哪家美國公司買下TikTok，都應該向財政部交一筆酬金。

時至今日，美國政商界在TikTok事件中暴露出三副嘴臉：一是白宮內鷹派以國安為藉口欲置其於死地；二是社交媒體競爭對手，在抄襲失敗後不斷抹黑，促政府趕走TikTok；三是華爾街矽谷大鱷趁火打劫，欲分食這塊垂涎已久的肥豬肉。

這是美國經濟霸權的又一狩獵，也是美國政商界合謀分肥的傳統戲碼。德國、法國、日本等多國企業過去也曾有過類似的遭遇。惟從近日事態發展來看，今次字節跳動可能不止是割肉離場這麼簡單。白宮貿易顧問納瓦羅近日就暗示，微軟可能不是TikTok合適的買家，暗示微軟若要併購TikTok，須從中國撤資。昨日，字節跳動創辦人張一鳴在內部信函中亦指出，「多數人把這次事件問題的焦點搞錯了，問題焦點根本不是CFIUS以musical.ly併購危害國家安全為由強制TikTok美國業務出售給美國公司……其真正目的是希望全面的封禁以及更多。」

強買強賣並非目的

圍堵脫鈎逼選邊站

從美國先是反對微軟洽購TikTok，然後又稱要從中收佣，再從不准字節跳動保留在TikTok的任何股權等苛刻條件看，美國的真正目的，是要像對付華為般，對在高科技和互聯網科技領域超越美國、走向世界頂峰的中資公司，全力窒息扼殺，同時逼世界各國選邊站，合圍封堵。美國打壓TikTok的先例一開，澳洲已跟進，還會有其他國家仿效。即使留下TikTok，字節跳動也將被趕回中國本土，再難成為國際公司。

美國一直未放棄與中國脫鈎，任何國家、任何企業，最終都被迫要在中美之間抉擇。與此同時，TikTok的核心價值在於抖音獨到的演算法，這種人工智能是中國工程師和程式設計師的智慧結晶，屬高價值知識產權，若字節跳動果真將TikTok售給美國公司，有強制技術轉移之嫌，也開了美國搶掠中國知識產權的先例。

出於對外開放和反制美國脫鈎戰略的需要，中國政府對於在華外資一律多持歡迎保護取態，對美國針對華為和TikTok的打壓政策，很難做到對等反制，對中資的海外利益保護亦有鞭長莫及之感。對於如華為、TikTok這類私人擁有的頂尖中國公司，在走向國際的同時，唯有做好風險評估，居安思危，做好防風措施，在國外遇到無理打壓時，盡量利用法律武器維護權益，而他們在權衡利弊後，作出對於投資者、股東以及公司資產最為妥善負責的安排，亦不應被扣上「賣國」、「投降」的帽子。

■歡迎回應editorial@mingpao.com