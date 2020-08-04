社評：及時雨助港抗疫 慎防好事變壞事

本港檢測治療有短板

內地經驗物資助紓困

內地兩支支援抗疫隊伍，分別是「內地核酸檢測支援隊」和「內地方艙醫院支援隊」。本港檢測力量不足，一直未能篩查出隱性感染者，及早隔離，切斷傳播鏈，此乃本港防疫短板，早應加強。第三波疫情持續10多日，每日都有逾百確診個案，醫療設施負荷面臨挑戰嚴峻，醫管局在亞洲博覽館闢設社區治療中心，收納病情較輕確診病人，使醫院有更多資源照料其他確診者，安排切合實際需要。

關於核酸檢測和社區治療中心（類似內地方艙醫院），證諸內地防疫抗疫成績，所謂他山之石，可以攻玉，對於本港抗疫，肯定有參考價值。另外，內地防疫抗疫物資充足，而且更具成本效益，以核酸檢測為例，內地檢測成本僅為本港數十分之一，有利於大規模檢測，實驗室設施可補本港之不足。本港抗疫與內地緊密連結，從硬件到軟件都可以得到更大保障。

內地協助本港抗疫，應屬善意，也是粵港澳三地走出疫情，特別是大灣區共同發展所必需。疫情以來，澳門除了自身努力，並與廣東緊密協作，現在澳門與廣東已經復通，本港由於爆發第三波疫情，與粵澳聯繫不單未見寬解，深圳對港人員管控反而更嚴格了。港澳在這方面差異，抗疫措施等技術層面以外，本港與內地缺乏互信，特別是一些人對內地猜疑甚或抗拒，並轉化為政治操作，有以致之。

「內援」助港抗疫，醞釀了一段時間，其間雜音不少。就核酸檢測，個別團體人士抗拒背後，還涉及業界利益；個別人士則是政治掛帥，妄稱內地協助本港核酸檢測，目的在收集港人基因資料，云云。這些說法，私利凌駕公益和「奇談怪論」，社會普遍認為不屑一顧，但是基於本港社會撕裂、政治混沌，政府須以實際行動讓市民知道內地助港抗疫之積極正面作用，從而化解攻擊抹黑。最簡捷做法是以充分透明度，消除可能被操作的暗角。

例如亞博社區治療中心，由醫管局策劃，上周末開始安排輕症確診者入住，已經開始運作，不過，內地傳媒報道有實戰經驗的專家，為香港亞洲國際博覽館改建為「方艙醫院」提供設計、運營和管理經驗的技術支持，云云。有人說「內地方艙醫院支援隊」還未到港，如何涉及設計與營運，認為此乃「偷呃拐騙」。當局就治療中心與支援隊的權責，至今並未向市民交代。其實，及早講清楚籌建治療中心與內地支援隊的關係，有什麼困難呢？講清楚了，別有用心者就難再鑽空子。

政治情勢易惹針對

充分透明杜絕抹黑

又例如，「內地核酸檢測支援隊」已經抵港，除了確定會做核酸檢測，支援隊具體負責哪些工作、檢測範圍有多大等，當局迄今並無確切說法。有支援隊成員接受新華社訪問，表示短時間內可大幅度提升香港的檢測能力，力爭每天檢測能量起碼達到十多廿萬個。按這個說法，支援隊來港並非形式交差那麼簡單，而是計劃大展拳腳，但是港府官員則強調對特定、高危群組檢測，並無全民檢測之意，則支援隊工作意圖與港府部署是否存在落差，當局有必要公開交代。

內地協助本港抗疫，肯定是好事，不過，本港政治情勢特殊，一些勢力抗拒內地「介入」香港事務，其操作能量不容忽視；况且，「內援」涉及內地醫護人員在港「工作」，一些人對他們的資格，已經提出質疑。類似扞格還有不少，設若處理不善，有可能被用作製造矛盾、擴大矛盾，使好事變成爭議，擾亂民心，甚至變成壞事，當局於此，不能不防。今年5月間，政府給市民派發銅芯口罩，本來也是好事一樁，但是政府在派發前，就此事披露資料不多，被人以未公開招標、黑箱作業，質疑涉及利益輸送等，抹黑整件事；盤根究底是政府太過密實，讓別有用心者有操作空間，製造負面信息。「內援」抗疫須汲取教訓，將一切放在陽光下，及早講清楚，讓大家都知道內地支援隊所為何事，使支援得以正常推展。這方面，主要是特區政府的責任。

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