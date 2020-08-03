社評：美打台灣牌樂此不疲 民進黨配合勿忘凶危

美議員提防台遭侵略法

民進黨提善盡印太角色

美國眾議院外交委員會亞太小組共和黨眾議員約霍（Ted Yoho）上周三（7月29日）提交《防止台灣遭侵略法》（Taiwan Invasion Prevention Act），聲稱對北京對台可能採取軍事行動「劃下紅線」。法案授權美國總統在大陸武力攻台等3種情形下，可動用美軍。法案還敦促美台展開地區安全對話、雙邊貿易談判、聯合軍演乃至總統或總統代表的高級別互訪，甚至邀請台灣總統到美國國會演說。若該法案通過並經總統簽署實施，對中美關係、兩岸關係、台海和平的衝擊，將超過美國國會過往通過的所有涉台法案。惟台灣外交部發言人卻表達感謝，稱之為「以具體行動展現對台海和平穩定的重視」。

對於美國參議院通過的《2021財年國防授權法案》，建議邀請台灣參加環太平洋軍演，要求美國防部派醫療船停靠台灣港口，以延續台美防疫合作，民進黨政府亦表態將持續與美國政府討論，強化台美安全合作，「善盡印太區域成員的積極角色」。

上周一（7月27日）台灣新任駐美代表蕭美琴到美國國務院，拜會亞太事務助理國務卿史達偉（David Stilwell），就加強美台交流及雙邊議題作「深入討論」。美國國務院翌日在Twitter發文，對蕭美琴上任表示歡迎，顯示美台互動積極，配合默契。

對於美台之間的連串互動，北京自然十分不滿，針對美軍派員赴台聯合演訓一事，上周四（7月30日）國防部發言人任國強痛批美方嚴重違反政治承諾，是蓄意的挑釁行為。他又警告台北當局，「挾洋自重沒有出路，『以台制華』注定徒勞」。

美國政府打台灣牌成癮，一方面是當前中美博弈日趨白熱化，另一方面是美國國內疫情居高不下，經濟陷入衰退，種族衝突加劇，加上特朗普選情告急。加碼打「台灣牌」既可牽制大陸，代價又由台灣自付，華府自然樂此不疲。

無論是台灣參加環太平洋軍演，還是美軍醫療船停靠台灣港口，在北京眼中，無疑都是對一中紅線的嚴重挑釁，大陸不會坐視不理。前總統馬英九的兩岸政策智囊趙春山就指出，今天的台海形勢與1996年時已大不同，「台海衝突必定軍事攤牌」，一戰定江山。他指出，美國現在只是利用台灣去對中國「叫牌」，利用台灣去刺激、挑釁大陸。因此呼籲，兩岸現在應該做自己該做的事情，不要做超過自己能力的事情，不要做吃力不討好的事情，不要做損人不利己的事情。這番話，值得兩岸當局深思。

美國利用挑釁北京

踩界台海兵凶戰危

以民進黨政府積極表態欲強化台灣在印太戰略中的角色為例，其實美國的印太戰略，在操作上並不看重台灣。而民進黨政府的高調表態，實際上是把印太戰略變成對內的政治操作模式，一面放大中美之間或各國與北京之間的衝突，另一面轉化為有利其本身「捍衛主權」的形象，同時強化台美關係，其引狼入室、狐假虎威之心昭然若揭，卻又不敢告訴台灣人民，如此將把台灣帶向何方。

大陸的底線無非是兩條，一條是台灣宣布「法理台獨」，這一條估計民進黨還不夠膽，另一條紅線就是台灣加入美國反中陣營，變成美國的馬前卒，台灣若參與美國圍堵中國的軍事行動，讓美軍在台灣駐軍，或准美軍戰艦在台灣港口停泊，都是踐踏紅線之舉。

而美國打「台灣牌」的目的就是寄望刺激北京反應過度，以找到打斷中國現代化進程的契機，台灣主動配合美國，其實是最危險也最不負責任的做法。在中美台三角關係中，北京和華府都有多種選擇，唯獨台灣沒有什麼籌碼。美方本來就是打牌，至於台灣是否會淪為炮灰，則不在其考慮範圍。民進黨政府若一味迎合美國，心甘情願被操弄推到危險境地，最後只會惹禍上身。

中國現在或無意升高與美對抗，在很多領域都是避其鋒芒，能讓就讓，唯獨在台灣海峽若出現台美勾結踐踏紅線，北京勢必強硬出手。對此，台灣主流民意都是理性清醒的，島內一些媒體和有識之士近期頻頻發聲，提醒民進黨當局要理性自保，避免「兵凶戰危」，蔡英文政府切不可頭腦發熱。

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