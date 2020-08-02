社評：中國經濟新路向 安全發展內循環

中美博弈衝擊政經

內循環主導雙循環

今次政治局會議依然認為，中國發展處於戰略機遇期，惟與過往不同的是，「機遇和挑戰都有新的發展變化」，包括「國際環境日趨複雜，不穩定性不確定性明顯增強」，故須「增強機遇意識和風險意識」。因此，會議在制訂十四五規劃的指導方針中，於以往「實現更高質量、更有效率、更加公平、更可持續的發展」的用語中，加入了「更加安全」；於以往「實現發展規模、速度、質量、結構、效益相統一」的用語中，加入了「安全」。可見，中央高層對於經濟發展的安全提到了前所未有的高度。

這個安全，既是因新冠病毒疫情衝擊引起重視的人民生命安全，也是因中美全面博弈角力引起關注的國家政經安全。而這種安全的發展，促使中央提出「加快形成以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局」，而這新格局的主要基礎是「牢牢把握擴大內需這個戰略基點」。

早在5月14日的中共中央政治局常委會會議，首次提出「構建國內國際雙循環相互促進的新發展格局」。以後，在習近平的幾次講話和中央正式文件中，又加上了「以國內大循環為主體」的限定，實際上突顯了「內循環」在「雙循環」中的主導地位。

中國改革開放之初，曾滿懷熱情地投入「國際經濟大循環」，大力發展「兩頭（原料和市場）在外」的對外加工業，主要是因缺乏工業基礎和技術，人民貧窮，內需市場小，需要以加工業賺取外匯。隨着經濟發展，特別是在2001年加入世貿組織（WTO）後，中國的外貿依存度（對外貿易總額／國內生產總值）不斷升高，最高時達到65.17%，自2008年金融海嘯後有所回落，但仍在50%左右。近年，隨着國內民眾消費力提升，內需市場日趨暢旺；同時，國際間貿易保護主義抬頭，中國的外貿依存度已逐年遞減，2019年外貿依存度已回到1998年時的31.8％，因此，內需消費也成為中國經濟的關注焦點。

今年以來，新冠病毒疫情導致國際市場需求低迷，中美角力亦造成中國部分商品出口受阻，更突顯了內需消費的重要。疫情之下，中國經濟體現出較強韌性，第二季GDP增速由負轉正至3.2%。31個省市區上半年經濟數據顯示，沿海的廣東、江蘇、山東雖仍然穩居前三名，但以外向型經濟為主的沿海省份表現已遜色於內陸省區，按GDP增幅排名的前六名，分別是西藏、新疆、甘肅、貴州、寧夏、湖南，清一色是中西部省區；按城市計算，重慶市超越一線城市廣州，躋身全國城市第四位，而且是4個直轄市中經濟唯一正增長的，陝西省會西安市的經濟增速，則居全國副省級城市榜首。

疫下經濟中西部崛起

解決失衡內需潛力大

必須看到，中西部地區的經濟，早已不再是吳下阿蒙。而且內循環也不是閉關自守，重慶早年透過大規模招商，已經成為全球最大筆記簿電腦生產基地；西安也吸引三星投資，建成內地最大的電腦記憶體生產基地；武漢則有全國聞名的汽車產業鏈，還進軍晶片記憶體產業；安徽合肥則成為繼北京、上海、深圳之後，第四個綜合性國家科學中心。東北、西北和西南是中國糧食和能源產區，也是新的對外通道，如新疆連接中哈油氣管道，黑龍江連接中俄石油管道，雲南連接中緬石油管道。烏魯木齊、鄭州、重慶、成都、西安5座城市，都開通了中歐貨運列車，成為「絲路經濟帶」集結中心。

當然，有專家指出，疫下中國經濟要持續復蘇，仍需解決四大結構性失衡，即需求恢復慢於生產、服務業恢復慢於製造業、中小企恢復慢於大型企業，以及實體經濟冷金融熱，而緩解上述失衡是助力經濟「內循環」的關鍵。

近月的國務院常務會議已作出部署，建立特殊轉移支付機制，將新增財政資金透過中央轉移支付、政府基金等方式，第一時間下撥市縣；禁止政府單位拖欠中小企業合約付款；進一步支持農民工就業創業，促進農民增收。各地也紛紛發放消費券、折扣券等形式，刺激消費。

今年第二季，華為超過三星，成為全球智能手機銷售第一名，其中70%以上的華為手機是在內地銷售的。內地市場上半年佔美資電動車廠特斯拉（Tesla）營業總收入兩成左右，Tesla內地第二季的營收按年大增103%。擁有14億人口的中國，內需消費潛力之大，於此可見一斑。

■歡迎回應 editorial@mingpao.com