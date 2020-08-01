社評：立會真空懸念未解 審慎處理減少震盪

政府稱疫情公平為先

民主派質疑政治動機

特區政府就押後選舉，列出一系列理由，包括本港疫情嚴峻，社交限制措施現已去得很盡，然而疫情未有受控迹象，如此狀况下投票，對長者不安全亦不公道；香港不像新加坡般容許電台電視台播放競選廣告，也沒有境外投票安排，在嚴厲社交限制和邊境管制下，不僅競選活動將大受影響，也會令數以萬計港人難以從境外回港投票；疫情嚴重下，全港數百萬人到數百個票站投票，巨大人流將增加交叉感染風險，選管會承認票站無法做到保持足夠社交距離；新一波疫情徐徐緩和、社會重開運作，前後要等兩個月，隨後冬季來臨，疫情又可能再起，若要押後選舉，「齊頭」一年可以避免妨礙正常立法會議事周期，靜觀疫情和疫苗發展，等等。

放眼世界，無論押後還是如期選舉的例子，同樣比比皆是。理論上，衡量是否押後投票，應該以疫情嚴重程度為準則，然而現實是世界各地對「疫情嚴重」的理解，也不盡相同。在香港，天天新增百多宗確診，人人視之為重大危機，全市進入半封狀態；可是亦有一些地方認為，這樣的水平，社會仍然可以如常運作或重開。疫下應否押後選舉是一個判斷，而非方程式計算得出的答案。港府表示，押後選舉一年是出於疫情和確保選舉公平公開，可是當下香港政治高度對立，不信任政府情緒瀰漫，押後選舉是否一如當局所言沒有其他考慮，必然是信者恆信、不信者恆不信。

從政治角度看，押後選舉打亂民主派35+部署，對建制派較為有利，民主派及其支持者必有強烈不滿；當下西方密切留意香港情况，英美等國政界對事件亦必有反應，只是美國總統特朗普日前才質疑郵遞投票存在「舞弊」，反問應否押後總統大選，倘若現在白宮就港府押後選舉做文章和威脅制裁，底氣難免弱了一些。

港府這次決定，有幾點值得留意。首先，港府押後選舉，引用的是《緊急法》，行政長官林鄭月娥強調，這是最能迅速有效應付緊急公共安全危機的做法。去年港府援引《緊急法》，頒布《禁蒙面法》，惹來極大爭議，有法律界人士關注，引用《緊急法》押後選舉，可能又會惹來司法訴訟，然而昨天林鄭月娥特別提到，上訴庭已裁定《緊急法》本身合憲，反映當局對今次決定有頗大信心，毋懼打官司。

其次，政府表示，由於選舉押後一年，本年所有選舉事宜不再有效，下次選舉前將重做選民登記等工作。一切重新開始，意味之前12名參選人被「DQ」（取消參選資格）一事成為過去，然而不代表當局的5 項「DQ」考慮因素不復存在。當局展開「DQ」後才公布押後選舉，讓所有人都知道了《港區國安法》下參選新紅線。政治一天都嫌長，何况是一年，押後選舉帶來了新的變數，明年9月選舉前，部分政黨和從政者會否調整「攬炒」立場，抗爭派與傳統民主派之間會否有不同取態，未來需要密切留意。

立法會運作不能停

各方應以大局為先

港府押後立法會選舉一年，之後如何處理真空期，是最重要問題。林鄭表示，本港現行法例無法處理這一問題，需要提請全國人大常委會處理，目前並不清楚中央有何安排。過去兩年立法會已積壓大量工作未有處理，不能再停止運作一年。對於如何處理立法會真空期問題，有人提出可根據《立法會條例》，由現屆立法會主席召集原議員舉行臨時會議，處理一些緊急事務，諸如《財政預算案》和《施政報告》等，然而本港社會深層次矛盾多多，疫下更有大量經濟民生議題需要處理，召開臨時會議，可以處理的事情有限，做法並不足取。有人主張參考回歸初期做法，由全國人大拍板成立臨時立法會；林鄭則表示，她個人傾向由人大授權現屆立法會議員延任一年，包括日前被「DQ」參選資格的數名議員。

根據憲制安排，全國人大有最高權力，其決定對特區有絕對約束力。繼立港區國安法後，人大常委會再度出手處理香港事宜，港人未知具體安排為何，難免有焦慮。比起另行委任一批並非經由選舉產生的新議員，授權現屆立法會議員延任一年，認受性總會好一些，可以減輕政治震盪。當然，對部分現屆民主派議員來說，這在政治上將是一個兩難的選擇，不排除有人杯葛，然而事已至此，各方都應優先以香港整體利益為重，讓立法會運行下去，始終比全面停擺好。

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