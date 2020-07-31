社評：「DQ」宣示新紅線 政局民情難改變

體現港區國安法

羅列「DQ」五元素

中美鬥爭白熱化，白宮不會錯過任何機會操作「香港牌」制華，英國等「五眼聯盟」成員亦有可能幫腔附和，「DQ」參選人是相當現成的外交施壓口實，然而港區國安法的制訂和實施，已反映北京不會接受美國施壓，亦無懼制裁。在北京眼中，華府口實多一個少一個，已是分別不大。昨天港府一舉「DQ」12名參選人，同時列明5項「DQ」考慮因素，某程度是有意高調宣示港區國安法下的參選新紅線，不會避重就輕，不排除稍後還有更多參選人取消資格。

《立法會條例》規定，立法會選舉參選人須按照法定提名程序，表示明確擁護基本法，以及保證效忠中華人民共和國香港特別行政區。根據之前法院判例，擁護並非僅僅止於遵守基本法，更需支持、推廣及信奉基本法，任何人提倡自決或港獨，皆不能稱為有意真誠擁護基本法。以往有關「DQ」參選人的個案，大多涉及鼓吹港獨或自決的立場，然而隨着港區國安法以納入基本法附件三的方式在港實施，從政府的角度，有關「擁護基本法」的要求，跟以往已不再一樣，就算去年10月能夠參選當上區議員，乃至原立法會議員，在新要求下未必能夠「過關」。

港府列出的5大要求，除了支持港獨自決，以及拒絕承認中華人民共和國對港行使主權這兩條紅線，還包括尋求外國干預香港事務、從「原則上」反對制訂港區國安法及列入基本法附件三實施，以及表明企圖利用立法會過半數優勢癱瘓政府，「無差別」否決任何政府提出的議案。這些參選新紅線，大抵與港區國安法中的分裂國家、尋求外國干預，以及顛覆政權這3項罪名相對應。昨天被「DQ」的12名參選人，以抗爭派為主，同時亦有一些以往被視為「溫和民主派」的參選人，原因之一當然是港區國安法下參選紅線收緊，同時亦與去年以來部分「溫和民主派」顯著激進化有密切關係。

今次被「DQ」的抗爭派參選人，多人都在港區國安法生效後，簽署了「抗爭派立法會參選人立場聲明」，部分人更曾旗幟鮮明支持港獨自決，「DQ」並不叫人意外。相比之下，以往一直能夠順利「入閘」的公民黨，今次卻至少有4人被「DQ」，當中包括楊岳橋、郭家麒、郭榮鏗這3名原立法會議員。去年楊岳橋和郭榮鏗曾赴美游說制裁香港，今年3月該黨高層表明，實現「35+」（立法會議席過半）後的願景，包括否決所有政府法案，直至政府回應五大訴求。公民黨作為議會內民主派第二大黨，會否再有人被「DQ」，值得留意。

激進路線當道

「DQ」未改大局

作用力愈大，反作用力也愈大。反修例風暴以來，民主派跟中央和特區政府走上全面鬥爭之路，今次港府大規模「DQ」參選人，無可避免帶來政治震盪，國際社會亦可能有反應。昨天美國總統特朗普要求因應疫情押後11月大選，就算港府押後立法會選舉，白宮底氣不足，拿這個問題做文章有可能自暴其短，操作「DQ」問題則相對容易，然而華府如果真的有於己無損的必殺技，早在港區國安法實施時已可使出來，現在還相信走「國際線」必可迫使中央屈服，未免一廂情願。與此同時，以為大規模「DQ」就可徹底扭轉當下香港政治形勢，同樣不切實際。

政府大規模「DQ」參選人，長遠會強化還是弱化民主派激進路線，目前難以斷言。當局一再強調要正確理解並落實基本法，港區國安法就分裂顛覆等問題劃下紅線，頗有逼主流反對派與激進力量切割之意，惟迄今並未見到有此迹象，民主派初選，激進派更取得大捷。本港政治兩極化，很多人投票，基本上是選顏色而不是選人，激進路線參選者亦早有準備，沒有PLAN A，還有B、C、D、E可供選擇，民情如此，即使大規模「DQ」，刻下本港政治局面亦不會有重大轉變，建制派也不會因此在選舉得益，反而民主派不斷面對「DQ」，有可能更加碎片化，傳統大黨光輝不再，失去凝聚統合能力，更多政治素人冒起，為了「出位」，立場和行事可能更趨激進。

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