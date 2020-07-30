社評：押後選舉甚囂塵上 疫情政治盤算交纏

疫下押後選舉

正反例子皆多

立法會選舉9月6日舉行，現在距離投票日不足6周。本港第三波疫情嚴峻，防疫措施一再收緊，押後立法會選舉之說甚囂塵上，政界反應不一，有人主張延期一年，有人大力反對。根據《立法會條例》，特首可會同行政會議，將選舉推遲14日，有行會成員認為，理論上可以「14日復14日」一再推遲投票，另外當局亦可考慮引用《緊急法》或《預防及控制疾病條例》，以疫情為由押後選舉一年半載，不過上述任何一種方法，都有可能遭司法挑戰；港府若想繞過法律爭議，提請全國人大出手，可以是一個方法，然而這又可能加深內地與香港的政治緊張關係。

選舉是反映民意的重要方式，也是民眾行使政治權利的重要場合，隨便改期當然不好；與此同時，選舉必然涉及大規模社會動員，由競選造勢到正式投票，很難避免群聚，單純從防疫角度看，不可能是零風險。本港疫情正處高峰，近期本地感染確診病例天天過百，未知何時見頂，有防疫專家估計，疫情真正緩和，可能需要兩個月時間，不少家長關注子女能否如期9月初開學。觀乎疫情走勢，指望8月底疫情及時緩和、防疫措施可以大幅鬆綁，是相當樂觀的預測。刻下防疫措施之嚴，莫說舉行大型造勢活動，就連擺街站也可能違反限聚令，競選活動大受限制，亦是不爭事實。

根據國際智庫統計，由2月21日至7月26日，全球至少有68個國家及地區因疫情押後選舉，至於如期舉行的亦有49個。就算是同一國家，不同地區亦有不同處理。今年3月，澳洲新南威爾斯省宣布，地方選舉至少押後一年半，最快明年9月才舉行，不過昆士蘭省的地方選舉則如期舉行。反對押後者可以引韓國、新加坡等例子，強調其他地方疫下一樣可以照選，不過對於支持押後的人，可以援引的例子同樣比比皆是。

多國疫下押後選舉，延後時間有短有長，什麼叫做「合理合度」，同樣難言有一套客觀準則，舉例說，今年3月歐洲爆疫，英國宣布原定地方選舉押後一年，改在明年5月舉行，意大利地方選舉更是無限期押後，何時復辦未定；阿根廷的地方選舉推遲半年，由原本3月改為9月，可是目前拉美疫情嚴重，選舉大有可能再度押後。

選舉安排涉政治鬥爭

內地香港摩擦易加劇

防疫不應攙雜政治考慮，道理誰都明白，可是疫下應否押後選舉，本質就是抗疫與政治之間的平衡取捨。有本地傳染病專家表示，立法會選舉是「特別的事情」，並非一般群組活動，特別的事情應該特別考慮，有關說法背後的邏輯，顯然也不是單純的防疫考慮。本港抗疫形勢嚴峻，政治局勢同樣緊張，不同陣營對立鮮明，全無政治信任可言，9月立法會選舉是重要戰場，泛民秣馬厲兵，力爭「35+」（即立法會議席過半），抗爭派更希望利用過半數優勢癱瘓施政，迫使中央讓步。民主派初選多達60多萬人參與投票，氣勢正銳，當局押後選舉，就算真的「單純」出於抗疫考慮，莫說泛民及其支持者不會相信，就是建制派支持者，心裏也可能有其他想法。

選舉只有勝和敗，每一細節都是政治鬥爭，不同陣營機關算盡，但求令規則和安排多向己方傾斜，別人的失就是己方的得，單是票站應否方便長者等「有需要人士」投票，泛民與建制就各執一詞，原因是較多長者傾向建制派。新冠肺炎對長者殺傷力最大，疫下各地厲行邊境檢疫，倘若9月初本港疫情仍未真正緩和，除了可能遏抑長者投票意欲，亦有可能令數以十萬計身處內地的合資格選民放棄回港投票，反而押後選舉可以暫挫民主派氣勢，亦可製造更多政治變數。箇中政治利害，各方心裏有數，也知道什麼安排對己方最有利。

在香港，是否押後選舉，本身就是政治鬥爭一部分，不同陣營搬出來的很多「道理」，說白了也不過是政治包裝。押後選舉對勝負大局有何影響，現在無法預測，不過押後時間愈長，外界觀感一定愈差；若要全國人大出手，解決圍繞押後選舉的法律技術問題，亦有可能為香港帶來更多政治震盪。內地與香港關係緊張，如何緩和局面，避免對立加劇，同樣需要審慎處理。

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