社評：抗疫須做到「兩個相對」 臨陣磨槍必左支右絀

與疫共存對症下藥

平衡控疫社會運作

食肆全日禁堂食等新措施今天生效，有打工仔擔心「開飯」問題，亦有食肆索性停業一周。社交限制措施一再收緊，無可避免影響市民日常生活，帶來諸多不便和困難，可是眼前首務是盡快遏制疫情，必須咬緊牙關忍耐，不存在其他無痛選項。全球疫情發展至今，指望病毒忽然消失是自欺欺人，如何與疫共存，一邊相對有效遏制疫情，一邊相對有效讓社會經濟運作，每個國家或地區都要摸索和學習。

由歐洲到澳洲，多國疫情反覆，具體原因不一，嚴重程度有異，惟全都不離重開經濟導致疫情反彈，直至疫苗全球廣泛應用之前，類似情况相信仍會再三出現。放眼世界，目前能夠同時做到「兩個相對」的地方不多，內地是其中之一。早前北京出現社區爆發，疫情很快撲熄，反映內地已基本建立起一套控疫系統，能夠有效處理疫情反覆，毋須再大範圍封城。內地一套並非人人合用，可是每個地方都要思考如何做到「兩個相對」。

防疫措施「張弛有道」，本質是因應疫情起伏被動回應，要做到「兩個相對」，必須更主動。收緊防疫措施，猶如病了就要吃藥，用藥多重視乎病情，惟若要過健康正常生活，更重要是提升抵抗力，單靠「張弛有道」用藥並不足夠。本港第三波疫情，政府手忙腳亂左支右絀，暴露現有抗疫系統存在諸多不足，當局必須制訂一套中長期策略，由防範、追蹤、圍堵、隔離到治療，每一環節均要強化，不能頭痛醫頭、只懂被動回應。

疫情防範，離不開外防輸入、內防反彈。本港專家分析第三波疫情的病毒株基因排序，顯示病毒極有可能來自菲律賓和哈薩克，新一波疫情源頭與機組人員和海員等豁免檢疫有關，佐證愈來愈多。疫下重開社會經濟活動，豁免檢疫部分類別人士，諸如跨境司機等，有其實際需要，不應將問題政治化，不過當局有需要汲取教訓對症下藥，豁免檢疫的安排，必須對疫情高風險地區人士從嚴把關，不能再鬆懈。

內防反彈方面，新一波疫情暴露當局的追蹤圍堵能力不足，無法及早斬斷病毒傳播鏈，若要長遠有效控制疫情，各方需要全面思考，應否借助科技，引入健康碼一類防控機制。內地有健康碼制度，韓國政府為了加強疫情追蹤能力，亦引入二維碼制度，要求民眾進入酒吧等高風險場所時要登記。健康碼也好，二維碼也好，由於涉及行蹤紀錄，難免有私隱爭議，然而如果疫情發展軌迹注定會再三反覆，不加強追蹤能力，就無法有效防堵，各方也得面對現實，思考如何在防疫和保障私隱之間求取平衡。

外防輸入內防反彈

抗疫需中長期策略

另外，疫情防控需要高效的核酸檢測，可是本港病毒檢測能力長期不到位，衛生署人員疲於奔命，私院檢測則收費高昂，足足是內地10倍。為了應付疫情，近期當局終有較大動作，物色更多私人機構，包括內地在港檢測機構協助，擴大了檢測能力，然而檢測結果隨時仍要等上數天，反映瓶頸仍在。疫情反覆不定，一旦未來又要「全邨檢測」、「整個行業化驗」，當局有必要確保可以短時間完成數十萬人的檢測，借助內地檢測能力，是一個可行選擇。當局不應再讓業界利益凌駕公衆利益。

隔離與治療方面，本港現有負荷能力頗為有限。近期本港病例急增，負壓牀位即見短缺，加上公院人手有限，不少確診人士無法及早送院，有病人甚至要等上4天。隨着陸續有院舍失守，本港現有專供院友檢疫的牀位，亦面臨不敷應用。當局打算將亞洲博覽館改建為方艙醫院，收治症狀輕微的病人，對紓緩設施需求壓力，當有一定幫助，然而全球疫情未知延續至何時，當局應放眼中長期需要，進一步擴大本地方艙醫院的規模，以備不時之需，即使第三波疫情稍為紓緩，也須繼續擴大容量。現時政府的抗疫工作，予人觀感是臨急抱佛腳，只顧及一些零碎的點，並沒有一套可操作、可落實的中長期周全策略，這種狀况必須改變，倘若物資和設施硬件有限，當局應積極求援，至於人手等軟件不足，也須有預案應對，前提是不應該畫地為牢。

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