社評：收緊防疫兼顧民情 超出負荷便應求援

食肆全日禁堂食

打工仔開飯有憂

第三波疫情持續，本港新增確診病例連續多天過百，單日數字一再升見新高。政府防疫措施一再「加辣」，本地傳染病專家認為起到一定作用，成功阻止疫情以幾何級數暴升，可是疫情一日未見回落迹象，一日隨時有可能再度急速惡化。為了控制疫情，昨天政府再推出4招，包括限聚令收緊至2人，以及食肆全日禁止堂食只許外賣等。

防疫招數愈來愈辣，民生影響必然愈來愈大。以食肆全日禁堂食為例，部分白領僱員就算因為工種需要，無法在家上班，至少仍可選擇外賣或自備飯盒，在辦公室午膳，可是也有很多打工仔要終日四出奔走，既不能在家上班，亦不存在辦公室午膳這一選項，食肆不設堂食，午膳何處落腳確是一大問題，難免有打工仔口出怨言。

食肆是其中一個相對容易傳播病毒的場所，早前當局便發現，一名確診女子疑在感染後光顧過10多間食肆。不設堂食，理論上當然可以降低食肆感染風險、減少出現超級傳播者的風險，可是無法在家工作的打工仔，始終要找地方「醫肚」，倘若情况變成食肆外大排長龍等候外賣，又或三五成群在公園甚或街角群聚午膳，其實一樣有傳播風險，甚至衍生衛生問題。新措施用意雖好，可是當局也要密切留意實際執行情况，與原先預期會否有出入，隨時靈活變通。

踏入7月，全球疫情惡化速度加快，西歐等疫情一度緩和的地區，社會經濟活動重開後，疫情均現反彈，需要再度收緊防疫措施，日本東京和澳洲維多利亞省單日確診病例更升見新高，情况跟香港相似。今年初疫情爆發，香港社會瀰漫恐慌恐懼情緒，超市搶購物資糧水場面記憶猶新；相比之下，雖然眼下本港疫情遠比今年初嚴峻，然而社會反應仍算相對冷靜，可是疫情持續擴大，加上防疫措施一再「加辣」，為市民日常生活帶來更多不確定性，不排除社會躁動不安情緒再起。

政府昨天起試行向較高風險、病徵輕微的市民，派發深喉唾液樣本瓶做化驗，毋須事先看醫生，結果多區普通科門診外都有市民排長龍，有人甚至凌晨3時便前往排隊，由於派瓶有限額，不少人最後空手而回。另外，昨天網上一度流傳當局有意限制超市和街市人流，不少市民議論紛紛，關注購買糧食日用品會否受影響，雖然其後證實並無此事，可是種種迹象顯示，民情憂慮再度升溫，當局有必要小心處理；各方對於一些流言和政治操作，亦要多加警惕。

本地專家何栢良表示，從流行病學和病毒基因分析，有一些環境和實質證據，顯示本港第三波疫情與豁免海員檢疫有關。當局表示，最初豁免船員檢疫，乃是出於人道原則，讓部分滯留海上半年的船員可以上岸換班，云云。無論如何，疫情發展證明，這是一個錯誤決定，現在只能亡羊補牢，然而同樣需要留意的是，社會上有些人借題發揮，將豁免海員檢疫問題，擴大至所有豁免檢疫安排，乘機將問題扯上內地，將矛頭指向跨境學童、跨境司機或來往兩地商人。

任何防疫措施，均要講流行病學證據，過去數月逾20萬名從內地澳門台灣入境者中，並未出現確診個案，昨天出現首宗跨境司機病例，病者也是港人，感染源頭未明。當下疫情嚴峻，首務是控制疫情，不講科學憑據將疫情政治化，不利社會聚焦抗疫。與此同時，政府亦要查找不足，改善疫情應對。

檢測收治現瓶頸

求助內地看需要

最近政府找來更多私人機構協助，整體病毒檢測能力有所提升，然而是否足以應付當前龐大需求，仍是一大疑問。現時本港的病毒檢測需時逾3日，出現嚴重滯後，當局擴大檢測範圍，包括在慈雲山「全邨檢測」，瓶頸問題必須盡快克服。加強檢測工作，意味確診病人必定更多，隔離設施和病牀需求愈來愈大，最近一再有感染者表示，得悉確診後等了兩三天才獲安排送院，情况不能接受。倘若病毒檢測和病人收治工作，已經超出現有系統負荷，當局便應面對現實，盡快尋求內地援助，社會應以抗疫為先，勿讓政治凌駕抗疫。

歡迎回應 editorial@mingpao.com